Второй разгром «Ростова» за две недели: после 1:5 в Самаре получили 0:4 от «Сочи»

Сегодня, 22:45
«Сочи» — один из самых неудобных соперников «Ростова»: перед новой встречей на «Фиште» на счету хозяев было шесть побед в противостоянии (включая знаменитые 10:1), а у ростовчан — только одна. Причем одержана она была в 2019-м, когда команды встречались впервые в истории.
Казалось, что новая схватка — отличный шанс «Ростова», чтобы прервать неудачную серию: «Сочи» барахлит и уже насобирал четыре поражения подряд (включая игру в Кубке). Команда Валерия Карпина же после разгрома в Самаре и поражения в Екатеринбурге отыгралась на «Рубине», вонзив три безответных мяча, после чего в приподнятом настроении отправилась на выезд.
И получила кучу новых проблем.
«Сочи» с первых минут выглядел бодрее: доминировал в середине и опасно атаковал; оборона желто-синих же регулярно проседала или не добегала.
Такая форма ростовчан в первом тайме не сулила ничего хорошего. Хозяева же, наоборот, быстро приближались к голу. Долго ждать не пришлось — уже на 16-й минуте Крамарич завершил красивейшую атаку техничным ударом: проткнул мяч над Песьяковым после скидки от Маргасова.
После этого ростовчане совсем затихли — инициатива окончательно перешла к команде Дмитрия Хохлова. И через 12 минут она реализовала территориальное и игровое преимущество: Лука Джорджевич замкнул передачу Крамарича.
«Сочи» тут же перестроился и начал играть по счету — темп успокоился, и за исключением двух жестоких фолов (сначала Прохин чуть не травмировал Кравцова, потом сам Кравцов чуть не сломал Глебова), ничего интересного до перерыва не происходило.
В начале второго тайма Карпин выпустил крайнего защитника Ланговича и полузащитника Щетинина. Хохлов же провел ротацию еще до перерыва — вместо травмированного Джорджевича вышел Игнатьев; но по итогу яркого впечатления новички не произвели.
Несмотря на то что «Сочи» уже не стремился бежать в атаку и действовал с оглядкой на результат, это не мешало забивать еще. На 69-й минуте оборона «Ростова» в очередной раз рассыпалась, мяч отскочил от Прохина, а вездесущий Крамарич его настиг — и второй раз за игру пробил Песьякова. А вскоре отличился Медведев, забив с близкого расстояния после красивой распасовки.
Карпин быстро обозначил виноватых — дуплетом снял центральных защитников Мелехина и Прохина. Их место заняли Семенчук и Терентьев. Помогло это или нет, трудно сказать — но за оставшиеся 10 минут «Сочи» голов больше не забивал.
Для команды Хохлова эта победа стала второй в РПЛ, более того — они прервали серию из четырех поражений во всех турнирах. Отдельно стоит отметить Крамарича, оформившего 2+1 по «гол плюс пас». А вот «Ростов», только-только прервавший черную серию, нарвался на второй разгром за 14 дней. И, кажется, пока в состав не вернется Осипенко, проблемы в обороне не уйдут.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
5
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
6
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
7
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
10
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
11
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
12
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
13
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -