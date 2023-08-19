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Второй разгром «Ростова» за две недели: после 1:5 в Самаре получили 0:4 от «Сочи»

«Сочи» дома разгромил «Ростов» в матче пятого тура РПЛ
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
19 августа. «Сочи» — «Ростов» — 4:0.
Фото ФК «Сочи»
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Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 20:00. Фишт (Сочи)
Сочи
4:0
Ростов

«Сочи» — один из самых неудобных соперников «Ростова»: перед новой встречей на «Фиште» на счету хозяев было шесть побед в противостоянии (включая знаменитые 10:1), а у ростовчан — только одна. Причем одержана она была в 2019-м, когда команды встречались впервые в истории.

Казалось, что новая схватка — отличный шанс «Ростова», чтобы прервать неудачную серию: «Сочи» барахлит и уже насобирал четыре поражения подряд (включая игру в Кубке). Команда Валерия Карпина же после разгрома в Самаре и поражения в Екатеринбурге отыгралась на «Рубине», вонзив три безответных мяча, после чего в приподнятом настроении отправилась на выезд.

Полузащитник &laquo;Ростова&raquo; Даниил Глебов ведет борьбу за&nbsp;мяч с&nbsp;нападающим &laquo;Рубина&raquo; Даниилом Кузнецовым. У «Рубина» шесть матчей без побед на старте сезона. «Ростов» разгромил казанцев

И получила кучу новых проблем.

«Сочи» с первых минут выглядел бодрее: доминировал в середине и опасно атаковал; оборона желто-синих же регулярно проседала или не добегала.

Такая форма ростовчан в первом тайме не сулила ничего хорошего. Хозяева же, наоборот, быстро приближались к голу. Долго ждать не пришлось — уже на 16-й минуте Крамарич завершил красивейшую атаку техничным ударом: проткнул мяч над Песьяковым после скидки от Маргасова.

После этого ростовчане совсем затихли — инициатива окончательно перешла к команде Дмитрия Хохлова. И через 12 минут она реализовала территориальное и игровое преимущество: Лука Джорджевич замкнул передачу Крамарича.

«Сочи» тут же перестроился и начал играть по счету — темп успокоился, и за исключением двух жестоких фолов (сначала Прохин чуть не травмировал Кравцова, потом сам Кравцов чуть не сломал Глебова), ничего интересного до перерыва не происходило.

В начале второго тайма Карпин выпустил крайнего защитника Ланговича и полузащитника Щетинина. Хохлов же провел ротацию еще до перерыва — вместо травмированного Джорджевича вышел Игнатьев; но по итогу яркого впечатления новички не произвели.

Несмотря на то что «Сочи» уже не стремился бежать в атаку и действовал с оглядкой на результат, это не мешало забивать еще. На 69-й минуте оборона «Ростова» в очередной раз рассыпалась, мяч отскочил от Прохина, а вездесущий Крамарич его настиг — и второй раз за игру пробил Песьякова. А вскоре отличился Медведев, забив с близкого расстояния после красивой распасовки.

Карпин быстро обозначил виноватых — дуплетом снял центральных защитников Мелехина и Прохина. Их место заняли Семенчук и Терентьев. Помогло это или нет, трудно сказать — но за оставшиеся 10 минут «Сочи» голов больше не забивал.

Для команды Хохлова эта победа стала второй в РПЛ, более того — они прервали серию из четырех поражений во всех турнирах. Отдельно стоит отметить Крамарича, оформившего 2+1 по «гол плюс пас». А вот «Ростов», только-только прервавший черную серию, нарвался на второй разгром за 14 дней. И, кажется, пока в состав не вернется Осипенко, проблемы в обороне не уйдут.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Сочи
Мартин Крамарич
0
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 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
12
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
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 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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