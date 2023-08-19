Второй разгром «Ростова» за две недели: после 1:5 в Самаре получили 0:4 от «Сочи»

Что происходит?

«Сочи» — один из самых неудобных соперников «Ростова»: перед новой встречей на «Фиште» на счету хозяев было шесть побед в противостоянии (включая знаменитые 10:1), а у ростовчан — только одна. Причем одержана она была в 2019-м, когда команды встречались впервые в истории.

Казалось, что новая схватка — отличный шанс «Ростова», чтобы прервать неудачную серию: «Сочи» барахлит и уже насобирал четыре поражения подряд (включая игру в Кубке). Команда Валерия Карпина же после разгрома в Самаре и поражения в Екатеринбурге отыгралась на «Рубине», вонзив три безответных мяча, после чего в приподнятом настроении отправилась на выезд.

И получила кучу новых проблем.

«Сочи» с первых минут выглядел бодрее: доминировал в середине и опасно атаковал; оборона желто-синих же регулярно проседала или не добегала.

Такая форма ростовчан в первом тайме не сулила ничего хорошего. Хозяева же, наоборот, быстро приближались к голу. Долго ждать не пришлось — уже на 16-й минуте Крамарич завершил красивейшую атаку техничным ударом: проткнул мяч над Песьяковым после скидки от Маргасова.

После этого ростовчане совсем затихли — инициатива окончательно перешла к команде Дмитрия Хохлова. И через 12 минут она реализовала территориальное и игровое преимущество: Лука Джорджевич замкнул передачу Крамарича.

«Сочи» тут же перестроился и начал играть по счету — темп успокоился, и за исключением двух жестоких фолов (сначала Прохин чуть не травмировал Кравцова, потом сам Кравцов чуть не сломал Глебова), ничего интересного до перерыва не происходило.

В начале второго тайма Карпин выпустил крайнего защитника Ланговича и полузащитника Щетинина. Хохлов же провел ротацию еще до перерыва — вместо травмированного Джорджевича вышел Игнатьев; но по итогу яркого впечатления новички не произвели.

Несмотря на то что «Сочи» уже не стремился бежать в атаку и действовал с оглядкой на результат, это не мешало забивать еще. На 69-й минуте оборона «Ростова» в очередной раз рассыпалась, мяч отскочил от Прохина, а вездесущий Крамарич его настиг — и второй раз за игру пробил Песьякова. А вскоре отличился Медведев, забив с близкого расстояния после красивой распасовки.

Карпин быстро обозначил виноватых — дуплетом снял центральных защитников Мелехина и Прохина. Их место заняли Семенчук и Терентьев. Помогло это или нет, трудно сказать — но за оставшиеся 10 минут «Сочи» голов больше не забивал.

Для команды Хохлова эта победа стала второй в РПЛ, более того — они прервали серию из четырех поражений во всех турнирах. Отдельно стоит отметить Крамарича, оформившего 2+1 по «гол плюс пас». А вот «Ростов», только-только прервавший черную серию, нарвался на второй разгром за 14 дней. И, кажется, пока в состав не вернется Осипенко, проблемы в обороне не уйдут.