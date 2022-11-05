Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 16:45

В июле Чистяков не удалил обидчика Соболева, сегодня — спартаковца. Все справедливо?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Артем Чистяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/5
Telegram Новости
В игре 16-го тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак» (1:1) арбитр ошибочно не вынес второе предупреждение нападающему красно-белых Александру Соболеву и не показал ему красную карточку.
Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:1
Спартак

Судья не считает удар в голову фолом?

На исходе 23-й минуты матча «Сочи» — «Спартак» Александр Соболев ударил Артура Юсупова правой рукой в голову, но арбитр Артем Чистяков не зафиксировал нарушение правил, не назначил штрафной удар, не вынес нападающему красно-белых предупреждение и продолжил игру.

«Сочи» — «Спартак» — 1:1.

Для Соболева эта желтая карточка стала бы второй в матче — за ней он получил бы красную и покинул поле. Но судья, находившийся в хорошей позиции, ошибочно не наказал спартаковца.

"Сочи" - "Спартак" - 1:1.

Долг возвращен?

Получается, что Чистяков вернул «долг» Соболеву за игру 3-го тура «Спартак» — «Оренбург» (4:1). Счет по ошибкам в эпизодах с участием форварда стал 1:1.

"Сочи" - "Спартак" - 1:1.

В той июльской игре на 21-й минуте судья не показал красную карточку и не удалил с поля Александра Эктова, который едва не сломал ногу нападающему красно-белых. Тогда судья даже не зафиксировал нарушение правил и позволил гостям начать контратаку.

Не вынесены два предупреждения Терехову и одно — Пруцеву

На 6-й и 27-й минутах матча «Сочи» — «Спартак» Чистяков дважды ошибочно не наказал желтой карточкой Сергея Терехова. Сначала сочинский защитник сыграл грубо против Данила Пруцева, ударив его открытыми шипами в голеностоп, а затем, не попытавшись сыграть в мяч, врезался в Соболева.

"Сочи" - "Спартак" - 1:1.

На 49-й уже сам Пруцев резко пошел шипами в Тимофея Маргасова и сбил его. Спартаковец за такой фол тоже избежал дисциплинарной санкции.

Интересно, что во всех упомянутых эпизодах двух игр (за исключением последнего) обзор судье никто не перекрывал — он мог видеть детали единоборств.

Хавбек &laquo;Спартака&raquo; Роман Зобнин (слева) и&nbsp;защитник &laquo;Сочи&raquo; Кирилл Заика. «Спартак» снова не взял Колизей. Красно-белые потеряли очки в Сочи

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. АПЛ
Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Артем Чистяков
Сергей Терехов
10
5
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Актер Райан Рейнольдс покупает клуб-неудачник НХЛ из Канады
На российском «Гран-при» выступает гражданка Франции и США. Ее фамилию склоняют на мужской манер
Устроивший пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме признал вину
В США призвали отобрать у России остров Врангеля
Американский экономист призвал Европу изменить позицию по отношению к России
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Сочи» — «Спартак», «Ростов» — «Динамо» и другие матчи
«Зенит» проиграл «Ахмату» и потерпел первое поражение в сезоне РПЛ
Дубль Квеквескири принес «Факелу» ничью в матче с «Краснодаром»
«Факел» — «Краснодар»: Квеквескири сравнял счет в матче
Мостовой: «Спартаку» нужно поблагодарить судью. У Соболева было однозначное удаление»
Бывший тренер «Зенита» не видит смысла в возвращении голкипера Лунева в команду
Точилин: «На «Спартак» команду дополнительно настраивать не надо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Спартак» снова не взял Колизей. Красно-белые потеряли очки в Сочи