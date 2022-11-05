Судейство
Сегодня, 16:45
На исходе 23-й минуты матча «Сочи» — «Спартак» Александр Соболев ударил Артура Юсупова правой рукой в голову, но арбитр Артем Чистяков не зафиксировал нарушение правил, не назначил штрафной удар, не вынес нападающему красно-белых предупреждение и продолжил игру.
Для Соболева эта желтая карточка стала бы второй в матче — за ней он получил бы красную и покинул поле. Но судья, находившийся в хорошей позиции, ошибочно не наказал спартаковца.
Получается, что Чистяков вернул «долг» Соболеву за игру 3-го тура «Спартак» — «Оренбург» (4:1). Счет по ошибкам в эпизодах с участием форварда стал 1:1.
В той июльской игре на 21-й минуте судья не показал красную карточку и не удалил с поля Александра Эктова, который едва не сломал ногу нападающему красно-белых. Тогда судья даже не зафиксировал нарушение правил и позволил гостям начать контратаку.
На 6-й и 27-й минутах матча «Сочи» — «Спартак» Чистяков дважды ошибочно не наказал желтой карточкой Сергея Терехова. Сначала сочинский защитник сыграл грубо против Данила Пруцева, ударив его открытыми шипами в голеностоп, а затем, не попытавшись сыграть в мяч, врезался в Соболева.
На 49-й уже сам Пруцев резко пошел шипами в Тимофея Маргасова и сбил его. Спартаковец за такой фол тоже избежал дисциплинарной санкции.
Интересно, что во всех упомянутых эпизодах двух игр (за исключением последнего) обзор судье никто не перекрывал — он мог видеть детали единоборств.
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