В июле Чистяков не удалил обидчика Соболева, сегодня — спартаковца. Все справедливо?

В игре 16-го тура чемпионата России «Сочи» «Спартак» (1:1) арбитр ошибочно не вынес второе предупреждение нападающему красно-белых Александру Соболеву и не показал ему красную карточку.

Судья не считает удар в голову фолом?

На исходе 23-й минуты матча «Сочи» — «Спартак» Александр Соболев ударил Артура Юсупова правой рукой в голову, но арбитр Артем Чистяков не зафиксировал нарушение правил, не назначил штрафной удар, не вынес нападающему красно-белых предупреждение и продолжил игру.

Для Соболева эта желтая карточка стала бы второй в матче — за ней он получил бы красную и покинул поле. Но судья, находившийся в хорошей позиции, ошибочно не наказал спартаковца.

Долг возвращен?

Получается, что Чистяков вернул «долг» Соболеву за игру 3-го тура «Спартак» — «Оренбург» (4:1). Счет по ошибкам в эпизодах с участием форварда стал 1:1.

В той июльской игре на 21-й минуте судья не показал красную карточку и не удалил с поля Александра Эктова, который едва не сломал ногу нападающему красно-белых. Тогда судья даже не зафиксировал нарушение правил и позволил гостям начать контратаку.

Не вынесены два предупреждения Терехову и одно — Пруцеву

На 6-й и 27-й минутах матча «Сочи» — «Спартак» Чистяков дважды ошибочно не наказал желтой карточкой Сергея Терехова. Сначала сочинский защитник сыграл грубо против Данила Пруцева, ударив его открытыми шипами в голеностоп, а затем, не попытавшись сыграть в мяч, врезался в Соболева.

На 49-й уже сам Пруцев резко пошел шипами в Тимофея Маргасова и сбил его. Спартаковец за такой фол тоже избежал дисциплинарной санкции.

Интересно, что во всех упомянутых эпизодах двух игр (за исключением последнего) обзор судье никто не перекрывал — он мог видеть детали единоборств.