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Сегодня, 16:35

«Зенит» расправился с «Сочи» и вернулся в топ-3. Кризис позади?

«Зенит» победил «Сочи» в гостевом матче РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
«Зенит» победил «Сочи» в матче 11-го тура РПЛ 7 октября 2023 года.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Будничная победа над аутсайдером РПЛ.

Проблемы чемпиона

«Зенит» неожиданно слабо начал сезон. Конечно, слабо для себя: многие клубы мечтают после десяти туров находиться на четвертом месте, но для гегемона это — провал. Достаточно сказать, что при системе «осень-весна» сине-бело-голубые никогда не набирали так мало очков по итогам трети чемпионата.

Но пессимизма у болельщиков нет. «Зенит» прилично играет, достаточно создает, не очень много пропускает, однако подводят реализация и кадровые сложности. Все поправимо, однако с чего-то нужно было начинать взлет. И матч с «Сочи» выглядел отличным плацдармом для конца череды поражений и старта победной серии.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
07 окт, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
0:2
Зенит

Гойло и Адамов в воротах

Черноморская команда — одно из главных разочарований сезона. Полтора года назад южане сенсационно брали серебро премьер-лиги, но сейчас логично замыкают турнирную таблицу и борются за выживание. Неудивительно, что Александр Точилин перед встречей с действующим чемпионом решился на радикальные перестановки: в запасе остались Литвинов, Юсупов, Маргасов и даже Заболотный. Впервые в чемпионате за «Сочи» сыграл арендованный у «Зенита» Никита Гойло.

Сергей Семак тоже удивил выбором голкипера: как и Гойло, Денис Адамов в этом чемпионате пока не выходил, но травма Кержакова и неуверенная игра Васютина вынудили тренерский штаб прибегнуть к ротации вратарей. Кроме того, травмирован Фернандес и не до конца готов Караваев, поэтому на правом фланге обороны у «Зенита» вышел Эракович. Если быть точным, то схема 4-3-3 прослеживалась у сине-бело-голубых при начале атак, а без мяча они выстраивались в 3-5-2. Аналогичную гибридную расстановку Семак применял и в кубковой встрече с «Балтикой».

&laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. «Зенит» после двух поражений победил «Сочи». Онлайн-трансляция матча

Назначение Безбородова и пенальти

Еще одна интрига матча заключалась в выборе главного арбитра. Мы привыкли к тому, что на матчах столичных и нестоличных команд работают судьи из Москвы, но петербуржец Владислав Безбородов на игре «Зенита» — это необычно. Возможно, теперь мы станем видеть подобное чаще, ведь РФС давно хочет отказаться от назначения арбитров по территориальному принципу.

Внимание к Безбородову было пристальным, и уже на первых минутах он напомнил о себе, когда указал на 11-метровую отметку в штрафной «Сочи». Впрочем, двойные смыслы и предвзятость здесь искать бесполезно — можно даже удивиться, почему Безбородов назначил этот пенальти лишь после подсказки видеоарбитров. Заика явно выставил локоть в сторону мяча, увеличив площадь тела, а Клаудиньо спокойно открыл счет. К слову, для «Зенита» это был лишь первый пенальти в сезоне.

Очередной гол Кассьерры

Счет 1:0 точно не устраивал сине-бело-голубых, но масштабного натиска от них не последовало. Возможно, мешал газон — поле на «Фиште» выглядело лучше, чем в августе, но идеальным его назвать нельзя. А невской команде очень важно качество газона — клуб перед каждым матчем узнает у соперника длину ворса и воюет за каждый сантиметр.

Возможно, влияло и то, что «Сочи» не ставил перед «Зенитом» тяжелых задач. Хозяева как раз чаще использовали навесы, и один из них вполне мог завершиться голом — Крамарич на 18-й минуте попал в перекладину. Что-то пытался создать Нобоа, но в конце первого тайма Кристиан получил травму, и весь креатив черноморцев полностью пропал.

К тому времени «Зенит» уже вел в два мяча: Дуглас прострелил, Сергеев скинул, а Кассьерра забил девятый гол в сезоне. А еще до этого момента гости не реализовали выход «пять в два» — Густаво Мантуан загубил отличную возможность невнятными действиями.

Бессильные хозяева

В перерыве стоило ожидать от «Сочи» вороха замен, переключения схемы и агрессии. Но ничего подобного зрители не увидели. Точилин не просто отказался от перестановок — он не делал их до 71-й минуты, когда уже было поздно.

Пассивность хозяев сказалась и на зрелищности игры. «Зенит» сам не форсировал игру и будто бы выжидал, рассчитывая, что оппонент предложит хоть что-то. Однако единственное, что «Сочи» выжал в первые полчаса второго тайма, — неплохой дальний удар Батырева, с которым Адамов справился без труда.

Только ближе к концу игры, когда на поле появились Джорджевич и Силвейра, «Сочи» очнулся и хотя бы заставил сине-бело-голубых попотеть: сперва Бурмистров после прохода Мигела плотно выстрелил в угол, а следом сам бразилец подкинул Адамову работы.

Никакого навала в концовке не было — скорее Изидор мог сделать счет крупным. Но и 2:0 вполне устроили «Зенит», ведь три очка позволили ему обогнать «Локомотив» и вернуться в топ-3. Впрочем, это все еще не место невской команды — ее амбиции гораздо выше.

ФК Зенит
ФК Сочи
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