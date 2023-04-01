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Сегодня, 18:50

Мозес вернулся, но «Спартак» не дожал «Ахмат». Красно-белые снова без победы

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Владимир Ильин против Томаша Тавареша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Промесу понадобилась обратная замена — 0:0.
Россия. Премьер-лига. 21-й тур
01 апр, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
0:0
Ахмат

На паузу в чемпионате «Спартак» уходил с большим количеством вопросов, связанных с поражением в Оренбурге. Там красно-белые провели едва ли не худшую игру в сезоне, что наложилось на серию не самых убедительных мартовских матчей. Самые нетерпеливые поспешили озвучить вывод, что магия Абаскаля испарилась и команда погружается в кризис.

В матче с «Ахматом» «Спартак» не мог рассчитывать на капитана Джикию, не восстановившегося после полученной в той злополучной игре в Оренбурге травмы. Более того, не оказалось в старте и Промеса: он почувствовал небольшой дискомфорт, и его решили поберечь. Вообще состав у красно-белых оказался довольно необычным: Литвинов играл в центре обороны, Денисов — в опорной зоне, а впереди вышли два больших форварда — Соболев и Николсон.

Первый тайм зрелищным не получился. Команды долго втягивались в игру, а арбитр Сухой раз за разом брал паузы и держал палец возле уха. Никаких последствий у этих закадровых просмотров не было, хотя по пенальти в каждые ворота вполне можно было поставить. 1:1 по спорным судейским решениям, 0:0 — на табло.

Героев в первой половине не было, зато был явный антигерой — Николсон. То запорет выход фактически один на один, то запутается в собственных ногах и загубит неплохую атаку, то переведет мяч центральному защитнику, вместо того чтобы поискать варианты впереди. Вариант с двумя форвардами у «Спартака» не сработал. Логичной игры флангами не было, мяч практически не доставлялся в штрафную верхом. В итоге Соболеву приходилось спускаться за мячом чуть ли не к центральному кругу. «Спартак» расшевелился только к концу тайма: из хороших позиций били Соболев и Игнатов, но мяч оба раза пошел мимо.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;. «Спартак» и «Ахмат» сыграли нулевую ничью

В перерыве Абаскаль принял понятное всем решение — убрал Николсона и выпустил Промеса. Правда, для спартаковского бомбардира игра продлилась всего лишь пять минут: потребовалась обратная замена из-за повреждения. Зато свой пока главный шанс получил Бальде, столько игрового времени в «Спартаке» ему еще не давали. Но куда более значимым событием стало возвращение Мозеса, который из-за травмы не играл с начала августа. Болельщики сразу вспомнили его шикарный гол в первом туре, благодаря которому красно-белые ушли от поражения в Грозном. «Спартаку» как раз нужна была магия нигерийца: команда прибавила в атаке, но уперлась в поймавшего кураж Шелию. Голкипер «Ахмата» сотворил два грандиозных сейва после ударов Хлусевича и Бальде.

К середине тайма стало ясно, что в этой игре есть только один вопрос: «Забьет «Спартак» или нет?» В «Ахмате» все понимали и пользовались любой возможностью хоть немного потянуть время. И в итоге гости добились своего. «Спартак» давил, на один гол точно наиграл, но не забил — 0:0.

У «Спартака» всего одна победа в четырех матчах после возобновления чемпионата, причем играли красно-белые со середняками да с аутсайдерами. Единственный положительный момент — удалось сыграть на ноль, чего в этом году в РПЛ еще не было. Слабое утешение для команды, которая еще недавно претендовала на борьбу за чемпионство, а теперь вынуждена возвращать себе второе место.

Виктор Мозес
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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