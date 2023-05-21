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Судейство

21 мая, 20:45

«Спартак» победил ЦСКА и по судейским ошибкам. Карасев ошибочно удалил Рошу и намудрил с пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
21 мая. «Спартак» — ЦСКА — 2:1. Сергей Карасев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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21 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
ЦСКА

Гол красно-белых ошибочно не засчитан. Ассистент зря зафиксировал офсайд

Пойдем в хронологическом порядке. И начнем с эпизода первого тайма.

На 21-й минуте матча «Спартак» — ЦСКА (2:1) второй ассистент судьи Адлан Хатуев, вопреки инструкциям в пограничной офсайдной ситуации, принял решение не в пользу атаки и зафиксировал положение «вне игры» у Михаила Игнатова.

Скриншот трансляции

Виртуальные офсайдные линии (ВОЛ) в этом сезоне в российском футболе не используются. Помощникам арбитров неоднократно говорилось, что не нужно определять офсайд, когда игрок не явно находится в положении «вне игры».

В случае с Игнатовым судья Сергей Карасев был вынужден положиться на решение ассистента. А видеоарбитр Павел Шадыханов без ВОЛ не мог доказать, прав Хатуев или нет. Потому решение об офсайде осталось в силе — взятие ворот ЦСКА не было засчитано.

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Гол Медины засчитан правильно — Заболотный не был в офсайде

На 37-й минуте бригада Карасева поступила правильно, засчитав гол Хесуса Медины.

Могло показаться, что в момент скидки мяча Федором Чаловым другой армеец, Антон Заболотный, оказался за линией офсайда. Затем он сделал движение ногой, словно пытаясь сыграть в мяч. И тем самым мог отвлечь внимание спартаковцев. Значит, следовало зафиксировать положение «вне игры» и отменить гол?

Нет, повтор убеждает, что в момент паса Чалова Заболотный не забежал за линию офсайда. Взятие ворот правильно засчитано.

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Обе команды вправе затребовать аудиозапись переговоров рефери

На 65-й минуте Карасев не отреагировал дисциплинарными санкциями на конфликт Александра Соболева и Виллиана Роши. Однако примерно через минуту он показал обоим футболистам по красной карточке и удалил их с поля.

Решение наказать Соболева понятно — за оскорбительный жест в адрес соперника. Нечто похожее сделал сравнительно недавно главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет — и отправился на трибуну, а затем был дисквалифицирован.

Непонятно, за что удален игрок ЦСКА. Роше вменили повторение жеста Соболева. Но ведь он только показал судьям, что сделал спартаковец, а не пытался кого-то оскорбить. Однако в протокол внесена запись, что армейца наказали «за непристойный жест в направлении трибун и ассистента»...

Сергей Карасев удалил Александра Соболева и&nbsp;Виллиана Рошу в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА (2:1) 21&nbsp;мая. Скандальные удаления в дерби: Соболеву — за неприличный жест, Роше — за то, что его повторил

Непонятно, кто сыграл решающую роль в удалении — первый ассистент Дмитрий Чельцов или же ВАР Павел Шадыханов? Убедиться в этом могут оба клуба, которые вправе после игры попросить предоставить им аудиозапись переговоров судей.

Также нужно отметить, что конфликт между этими же игроками произошел в штрафной площади ЦСКА 10 минутами ранее. Но Карасев тогда ограничился устным внушением. Вот и доигрался.

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ЭСК найдет объяснение и поддержит судью

На 83-й минуте арбитр не назначил пенальти в ворота армейцев, когда Игорь Дивеев наступил Роману Зобнину шипами на голеностоп. В действия судьи вмешался видеоарбитр Шадыханов, но после просмотра повторов рефери оставил свое решение в силе и не наказал защитника 11-метровым ударом.

Скриншот трансляции

Предположу, что экспертно-судейская комиссия при президенте РФС найдет основания, чтобы поддержать Карасева: в том числе обратит внимание на то, что Дивеев сначала попал в мяч, а уже затем случился контакт. Агрессии нет, безрассудства — тоже. Ногу ставить было некуда — только на бутсу соперника. Значит, повода для наказания нет.

Но и в этом сезоне, и раньше хватало противоположных примеров, когда судьи все-таки назначали 11-метровые удары.

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Мозес упал не из-за действия соперника

На 87-й минуте Карасев ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота Игоря Акинфеева. Судья решил, что Виктор Мендес сфолил в единоборстве с Виктором Мозесом. Видеоарбитр Шадыханов провел проверку и в действия рефери не вмешался.

Скриншот трансляции

В том эпизоде Мендес собирался выбить мяч из штрафной, а Мозес на мгновение опередил его, коснувшись мяча. Затем произошел контакт в ногах, после чего спартаковец взмыл в воздух, а потом упал. При этом, упав, Мозес изобразил боль и схватился за правую голень. Хотя контакт бутсы Мендеса был с левой бутсой соперника. Затем Мозес обхватил другой рукой левую голень.

Разве причиной падения стал такой скользящий контакт? Разве правильно назначать такие 11-метровые?

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Время второго тайма

Когда-нибудь наши судьи начнут с уважением относиться к игре и добавлять хотя бы примерно столько времени, сколько потеряно? Вопрос риторический. Надоедает считать, как в каждом туре «воруется» время у футбола. Вот и Карасев добавил к основному времени второго тайма всего шесть минут. Вместо 11. Это нормально? Проигравших это устроило?

Александр Соболев
Виктор Мозес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Сергей Карасев (судья)
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