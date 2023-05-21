«Спартак» победил ЦСКА и по судейским ошибкам. Карасев ошибочно удалил Рошу и намудрил с пенальти

Еще один матч чемпионата России-2022/23 вызвал бурю споров вокруг работы арбитров. Когда это прекратится?

Гол красно-белых ошибочно не засчитан. Ассистент зря зафиксировал офсайд

Пойдем в хронологическом порядке. И начнем с эпизода первого тайма.

На 21-й минуте матча «Спартак» — ЦСКА (2:1) второй ассистент судьи Адлан Хатуев, вопреки инструкциям в пограничной офсайдной ситуации, принял решение не в пользу атаки и зафиксировал положение «вне игры» у Михаила Игнатова.

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Виртуальные офсайдные линии (ВОЛ) в этом сезоне в российском футболе не используются. Помощникам арбитров неоднократно говорилось, что не нужно определять офсайд, когда игрок не явно находится в положении «вне игры».

В случае с Игнатовым судья Сергей Карасев был вынужден положиться на решение ассистента. А видеоарбитр Павел Шадыханов без ВОЛ не мог доказать, прав Хатуев или нет. Потому решение об офсайде осталось в силе — взятие ворот ЦСКА не было засчитано.

Гол Медины засчитан правильно — Заболотный не был в офсайде

На 37-й минуте бригада Карасева поступила правильно, засчитав гол Хесуса Медины.

Могло показаться, что в момент скидки мяча Федором Чаловым другой армеец, Антон Заболотный, оказался за линией офсайда. Затем он сделал движение ногой, словно пытаясь сыграть в мяч. И тем самым мог отвлечь внимание спартаковцев. Значит, следовало зафиксировать положение «вне игры» и отменить гол?

Нет, повтор убеждает, что в момент паса Чалова Заболотный не забежал за линию офсайда. Взятие ворот правильно засчитано.

Обе команды вправе затребовать аудиозапись переговоров рефери

На 65-й минуте Карасев не отреагировал дисциплинарными санкциями на конфликт Александра Соболева и Виллиана Роши. Однако примерно через минуту он показал обоим футболистам по красной карточке и удалил их с поля.

Решение наказать Соболева понятно — за оскорбительный жест в адрес соперника. Нечто похожее сделал сравнительно недавно главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет — и отправился на трибуну, а затем был дисквалифицирован.

Непонятно, за что удален игрок ЦСКА. Роше вменили повторение жеста Соболева. Но ведь он только показал судьям, что сделал спартаковец, а не пытался кого-то оскорбить. Однако в протокол внесена запись, что армейца наказали «за непристойный жест в направлении трибун и ассистента»...

Непонятно, кто сыграл решающую роль в удалении — первый ассистент Дмитрий Чельцов или же ВАР Павел Шадыханов? Убедиться в этом могут оба клуба, которые вправе после игры попросить предоставить им аудиозапись переговоров судей.

Также нужно отметить, что конфликт между этими же игроками произошел в штрафной площади ЦСКА 10 минутами ранее. Но Карасев тогда ограничился устным внушением. Вот и доигрался.

ЭСК найдет объяснение и поддержит судью

На 83-й минуте арбитр не назначил пенальти в ворота армейцев, когда Игорь Дивеев наступил Роману Зобнину шипами на голеностоп. В действия судьи вмешался видеоарбитр Шадыханов, но после просмотра повторов рефери оставил свое решение в силе и не наказал защитника 11-метровым ударом.

Скриншот трансляции

Предположу, что экспертно-судейская комиссия при президенте РФС найдет основания, чтобы поддержать Карасева: в том числе обратит внимание на то, что Дивеев сначала попал в мяч, а уже затем случился контакт. Агрессии нет, безрассудства — тоже. Ногу ставить было некуда — только на бутсу соперника. Значит, повода для наказания нет.

Но и в этом сезоне, и раньше хватало противоположных примеров, когда судьи все-таки назначали 11-метровые удары.

Мозес упал не из-за действия соперника

На 87-й минуте Карасев ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота Игоря Акинфеева. Судья решил, что Виктор Мендес сфолил в единоборстве с Виктором Мозесом. Видеоарбитр Шадыханов провел проверку и в действия рефери не вмешался.

Скриншот трансляции

В том эпизоде Мендес собирался выбить мяч из штрафной, а Мозес на мгновение опередил его, коснувшись мяча. Затем произошел контакт в ногах, после чего спартаковец взмыл в воздух, а потом упал. При этом, упав, Мозес изобразил боль и схватился за правую голень. Хотя контакт бутсы Мендеса был с левой бутсой соперника. Затем Мозес обхватил другой рукой левую голень.

Разве причиной падения стал такой скользящий контакт? Разве правильно назначать такие 11-метровые?

Время второго тайма

Когда-нибудь наши судьи начнут с уважением относиться к игре и добавлять хотя бы примерно столько времени, сколько потеряно? Вопрос риторический. Надоедает считать, как в каждом туре «воруется» время у футбола. Вот и Карасев добавил к основному времени второго тайма всего шесть минут. Вместо 11. Это нормально? Проигравших это устроило?