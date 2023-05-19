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РПЛ

19 мая, 20:45

«Езжай домой, клоун». Предыдущее дерби ЦСКА — «Спартак» вышло незабываемым

Артем Белинин
Антон Зиньковский, Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов
Антон Зиньковский, Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вспоминаем перипетии осеннего противостояния.

21 мая в центральном матче 28-го тура сойдутся «Спартак» и ЦСКА. Команды Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля встретятся второй раз за сезон. И первый, состоявшийся в октябре, получился настолько ярким, что про него стоит рассказать отдельно — там были как красивые голы, так и конфликты, а закончилось все разбирательством в контрольно-дисциплинарном комитете.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Спартак

Первый тайм — сплошные эмоции

Дерби — особенный матч, в котором может случиться все что угодно, но объяснить удар Квинси Промеса по ноге Виллиану Роше очень трудно. Голландец просто стоял в районе армейской штрафной, а через секунду задел Рошу плечом и тут же добавил с ноги. Лоу-киком это назвать было трудно — так, слабый пинок, — но менее безрассудным он от этого не стал. Мягко говоря, странный поступок Промеса, учитывая, что на таймере шла только шестая минута. За него голландца справедливо «наградили» желтой карточкой. Возможно, для «Спартака» это было сигналом, что стоит быть более внимательными и аккуратными.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Владимир Федотов. «Че ты там машешь руками? Ты, езжай домой, клоун!» С чего началась перепалка Федотова и Абаскаля в дерби

Но сигнал был проигнорирован — спустя 10 минут красно-белые привезли гол в свои ворота. Роман Зобнин двигался с мячом по левой бровке в сторону ворот Акинфеева, но внезапно отпустил мяч и начал руками сигнализировать, что игру нужно остановить. Но свистка не прозвучало, и никто не остановился: Милан Гайич подхватил мяч, навесил на Чалова, а тот забил свой первый во взрослой карьере гол в ворота «Спартака».

Зобнин после матча объяснился: «Я принял мяч, краем глаза увидел, что Карраскаль лежит. Поднял руки вверх. Как сказать — фэйр-плей, да? Как человек, даже не как футболист, я все сделал правильно».

Вопросов по голу было много — начиная с того, почему Зобнин просто не выбил мяч в аут, а просто остановился (он сам не знает), и заканчивая стартовой позицией тогдашнего защитника «Спартака» Михи Мевли. Словенец по большому счету ничем не помог команде и вскоре покинул ее, но успел запомниться чередой нелепых ошибок. Одна из них случилась в дерби — Чалов легко продавил Мевлю и вывел ЦСКА вперед.

Второй тайм — сплошные голы

Провалившегося Мевлю в перерыве заменили на Павла Маслова, а травмированного Литвинова — на Зиньковского. И если Маслов просто неплохо выполнил свою работу, то Антон натурально перевернул игру — уже через семь минут после выхода на поле полузащитник положил красивейший мяч из-за штрафной.

«Спартак» не только отыгрался, но и вышел вперед — через пять минут после красоты от Зиньковского у ЦСКА провалился правый фланг, Промес стянул троих армейцев на себя и выкатил на свободного Соболева. Александру оставалось только завершить атаку.

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А еще через 15 минут Чалов сравнял счет — забил головой с идеальной передачи Облякова. По-настоящему эта связка стрельнула только весной, но в том дерби футболисты сделали первые шаги к будущим успехам.

Оставшиеся 20 минут прошли скучно — практически без ударов и с редкими подходами к чужой штрафной. Игра так и закончилась счетом 2:2 — никого этот результат не устроил.

Федотов и Абаскаль закусились и получили дисквалификацию

Оба тренера, по сути, проиграли — каждый из них вел по ходу матча и в итоге получил ничью. Так что нервы кипели у обоих — Абаскаль так вообще наехал на Федотова еще в перерыве, что-то крича про фэйр-плей. Тренер ЦСКА парировал: «Что ты там рассказываешь? Что ты машешь руками? Езжай домой, клоун». А после матча на вопрос о том, бросался ли на него Абаскаль в перерыве, ответил дерзко: «Не бросался — это вы преувеличиваете. Так, прыгало что-то».

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Вполне обыденная перепалка переросла в масштабный конфликт — после игры со стороны красно-белых тренера армейцев атаковала Зарема Салихова, в ЦСКА оборонялись усилиями пресс-аташе Кирилла Брейдо. Супруга экс-владельца «Спартака» оскорбляла Федотова, армейцы отвечали — в общем, шума было на неделю. А закончилось все прозаически — КДК через четыре дня после матча влепил Абаскалю и Федотову по одному матчу дисквалификации. На этом все затихло.

Та встреча была яркой — с интригующей фабулой, голами и скандалами. Подарит ли грядущее дерби хотя бы половину тех эмоций? Надеемся, ведь на кон сейчас поставлено гораздо больше, чем осенью 2022-го.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
21 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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