«Чувствую поддержку руководства. Титулы в октябре не выигрываются». Абаскаль и Федотов после дерби

Главные тренеры «Спартака» и ЦСКА подвели итоги ничейного матча на пресс-конференции.

В центральном матче 11-го тура «Спартак» — ЦСКА команды так и не смогли выявить победителя, красно-белые сумели вырвать ничью на 90+7-й минуте в главном дерби страны (2:2). После игры главные тренеры Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов ответили на вопросы журналистов на пресс-конференции.

Абаскаль: «Если бы я всегда полагался на удачу, то играл бы в лотерею»

— Как оцените дерби?

— Матч был очень медленным. Думаю, мы сильно замедляли игру, особенно в первом тайме. Нужно было двигать мяч намного быстрее. Так мы давали сопернику возможность перекрывать возможности для фланговых передач. В прессинге ошибались. При первом голе у нас было три возможности остановить атаку, но мы этого не сделали. Конец тайма, думаю, мы провели быстрее, лучше. И заканчивали его намного выше по качеству.

— Что сегодня показал «Спартак»?

— Говорил, что определяющими станут скорость действий и использование пространства. В дерби всегда все решают эпизоды. Сегодня было два очевидных момента у них, два — у нас. Мы увидели три супергола. Конечно, можно и нужно играть лучше. Но сегодня команда показала свою ментальность — мы дважды отыгрались. Теперь у нас есть пауза, чтобы провести работу над ошибками и идти дальше.

— Какой кредит доверия у Даниила Денисова? Сравните первый гол «Крыльев Советов» и первый ЦСКА.

— По Самаре все очевидно. Там ситуация на поверхности. Если полузащитники не помогают и возвращаются пешком... Если вы думаете, что Денисов — Бэтмен, то это не так. Если тебя оставили одного, значит, ты один... Речь не о доверии, а о том, что он показывает на поле — о его игре. Он молодой игрок, и сегодня у него было много моментов с противодействием один в один.

Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Согласны, что «Спартаку» сегодня повезло? Или вы считаете, что команда на 90+7-й спаслась справедливо?

— Если бы я всегда полагался только на удачу, то играл бы в лотерею. Я верю в работу, а не в удачу. Если бы я видел со стороны соперников 15-20 ударов или выходы один на один с вратарем... Мне кажется, матч был очень закрытым. Но, может, я не так видел его. По-моему, было всего по паре моментов с сейвами вратарей.

— Вы сейчас находитесь под большим давлением, и в этой ситуации вам нужна поддержка не только игроков, но и руководства. Чувствует ли вы ее?

— Конечно. Чувствую эту поддержку. У нас команда сильно обновилась летом. Таких команд в чемпионате четыре-пять. Те же «Динамо» и ЦСКА, к слову. И там тоже процессы идут непросто. Работа тренера оценивается не только по результатам, но и по процессу. Сегодня, по прошествии всех этих матчей, мы видим, что новички играют, они внедрены в команду. Титулы не выигрываются в октябре. Вряд ли в мае таблица будет такой, как сегодня. Но если результатов не будет — это футбол... Мы все это понимаем.

— Сравните пропущенные голы от Горшкова в Самаре и сегодня от Гайича. «Спартак» оголяет свой правый фланг, откуда пропускает. Есть проблема с перестроениями?

— Да, есть проблема: мы пропустили эти четыре гола... Но голы разные. В первом случае проблема была в недостатке движения: не закрывали зоны и не возвращались назад. Сегодня же четыре наших игрока не смогли забрать мяч у футболиста. Конечно, нужно не допускать таких моментов и исправлять их.

— Не считаете, что Мозес должен выходить в концовках матчей, когда его не самая высокая скорость и мастерство могут сильнее помочь «Спартаку»?

— Самым полезным игроком в двух последних матчах был Виктор Мозес. Это наша статистика, наши данные. С его помощью мы можем продвигать мяч вперед. И это очень важно в отсутствие Литвинова, который был травмирован, поскольку Руслан может играть быстро и вертикально. Поэтому да, последние минуты в матчах часто бывают решающими. И игрок со скиллами может решить момент в завершении игры. Но по последним неделям Виктор был лучшим.

Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Федотов: «Нужно было раньше все это заканчивать»

— Как вы настраивали своих футболистов? Было видно, что настрой очень серьезный.

— Всегда главенствует результат. Непросто принять потерю очков. Но вы верно отметили сумасшедший настрой и полнейшую самоотдачу. Плюс проявленное всей командой мастерство. Конечно, нужно было раньше все это заканчивать. И при 1:0, и при 2:1 мы имели много моментов, но не смогли забить. Но команда грамотно прессинговала, мы лишили соперника зон для быстрых атак. Ничья, но отношение к делу будет двигать нас вперед.

— Вы тянули с заменами. Почему?

— Мухин получил повреждение — у него спазм. Поле было вязкое, сырое — это дополнительная нагрузка и объем для футболиста. Думаю, Обляков и Чалов много работали, когда потребовалась свежая кровь, мы ее дали. Но не смогли забить.

— Гайич прибавил в завершении. С чем вы связываете его прогресс в атакующих действиях?

— Он восстановился после травмы. Сперва был без должной подготовки. Но теперь набрал кондиции. Он появляется в тех эпизодах, где и должен быть. Наши латерали находят себя понемногу, участвуют в завершении. Мы хотим видеть от них именно это.

— В обороне играет Максим Мухин, а не Кирилл Набабкин. Для большего креатива в атаке?

— Мы говорили, что защитники тоже участвуют в атакующих действиях. Это делает Макс. Думаю, с набором формы ребята будут больше участвовать в атаке.

— Разбирали ли вы при подготовке к дерби мячи, которые пропустил «Спартак» в Самаре? Голы были похожими.

— Думаю, из правой зоны у нас тоже было достаточно атак. Когда готовишься, анализируешь, конечно, отмечаешь какие-то вещи. Главное — реализовать это в игре. Сегодня у нас получилось.

— Оцените поступок Медины, который не стал особо праздновать гол.

— Хесус подошел и тепло поприветствовал всю нашу скамейку. Мы были вместе целый сезон. Думаю, это было хороший этап. Наверное, мы что-то сделали для прогресса наших игроков, а это — реакция на взаимоотношения внутри коллектива.

— Назад не просился?

— Он играл весь матч до финального свистка...

— Медина — единственный игрок, который забил на одном стадионе в одни и те же ворота. Если ЦСКА не продаст Гайича, то выиграет следующее дерби!

— Согласен с вами.