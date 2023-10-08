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РПЛ

8 октября, 23:15

ЦСКА сделал все, чтобы убрать Абаскаля. Гильермо спас характер «Спартака» — этим шансом нужно пользоваться

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Радость футболистов «Спартака» после гола Хесуса Медины в дерби с ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Леонид Волотко — о сумасшедшей развязке самого огненного матча осени.
Россия. Премьер-лига. 11-й тур
08 окт, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:2
ЦСКА

Это дерби точно войдет в историю!

Вообще такие матчи — лучшая возможность, чтобы выбраться из кризиса всего за полтора часа, ну или утопить принципиального конкурента. А для «Спартака» и ЦСКА обе цели были актуальны как никогда. Но и Владимир Федотов, и Гильермо Абаскаль вряд ли ожидали такой крутой развязки.

Хесус Медина сравнял счет в&nbsp;дерби &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА (2:2). «Спартак»: игры нет, зато есть характер. Медина вновь огорчил ЦСКА

Уже к середине первого тайма сложилось полное впечатление, что красно-белые вообще не сделали выводов после разгрома в Самаре. Геометрически первая голевая атака армейцев оказалась очень похожей на ту, что неделей ранее исполнили «Крылья»: Роша разогнал атаку справа, Обляков выжег центральную зону, а Гайич идеально попал в «девятку».

Опорники «Спартака» в очередной раз провалились (никто не просто не отобрал мяч, но даже не сфолил), а Денисов с Дуарте снова опоздали со смещением и не накрыли удар. Классика...

Илья Агапов и&nbsp;Гильермо Абаскаль.

Даже удивительно, что эти ошибки повторяются так часто. Но гораздо страшнее, что к тому моменту было абсолютно непонятно, за счет чего хозяева могут вернуться в игру. Стартовый план Абаскаля снова не работал: Рябчук много ошибался, Мозес и Медина растворились на поле, а Промесу очень непривычно на позиции центрфорварда и без поддержки из глубины.

Что делать, когда не идет, команда под давлением, а соперник берет под контроль важнейший матч? Правильно: включиться лидеру раздевалки, способному в одиночку сделать разницу на поле.

Согласитесь, мы давно не видели Квинси в роли вожака. Который не просто украшает футбол эффектными финтами и редкими (для себя) результативными действиями, а подбирает мячи в безнадежной ситуации и создает шедевр, когда для этого вообще нет предпосылок. Перед ответным голом «Спартака» Промеса пытался блокировать Обляков, позиция едва ли подходила для прямого удара, а ворота защищал один из самых надежных киперов РПЛ — но Квинси все равно выжал из эпизода максимум!

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Владимир Федотов. «Чувствую поддержку руководства. Титулы в октябре не выигрываются». Абаскаль и Федотов после дерби

И показательно отпраздновал успех вместе с Абаскалем. Поддержка тренера в трудный момент — хороший знак. Но этого мало, когда индивидуальное действие капитана — единственное, чем запомнилась команда за 95 минут в ключевой встрече.

Ну а чем занимались красно-белые во втором тайме домашнего дерби? Не могли продышаться из-за стартового давления ЦСКА, отбивались, позабыв про атаку, и заслуженно пропустили. А после дубля Гайича (снова из-под Денисова и после серии ошибок опорников) с огромным трудом прорывались через оборону соперника, который спокойно действовал по счету. И, казалось, уверенно контролировал ситуацию на каждом участке поля.

Давайте честно: ЦСКА сделал все, чтобы пошатнуть позиции Абаскаля. Я не верю, что боссы «Спартака» составили шорт-лист из кандидатов на замену спустя всего пару минут после поражения в Самаре, — так просто не делается ни в одном клубе. Но когда дальше следуют крупное поражение от «Динамо» и неудача против ЦСКА, вопрос назревает сам собой. К тому же пауза на матчи сборных идеально располагает для того, чтобы как минимум подумать над заменой. А как максимум — принять решение.

Все эти расклады казались неизбежными до 90+6-й минуты. Но мы же знаем, какая цена у дерби? Финальный навал, хаос в штрафной и символичный гол Медины — за считаные секунды «Спартак» заставил всех забыть о своем слабом футболе, внешнем давлении и, главное, шорт-листе, который всю неделю пополнялся новыми фамилиями.

Ближайшие две недели никто не будет рассуждать о потенциальной отставке Абаскаля. Есть возможность спокойно закрыться на базе, проанализировать все ошибки (а их было очень много) и подвести команду к следующему туру в принципиально новом состоянии, в первую очередь моральном.

Нужно пользоваться шансом — второго камбэка в дерби (особенного такого!) может и не быть.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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