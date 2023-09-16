После игры, в которой московский клуб заработал три очка (1:0), главные тренеры подвели итоги встречи на пресс-конференции.

«Нужно сломать психологическую стену»

— Как оцените победу над «Сочи»? — вопрос Гильермо Абаскалю.

— Мы доминировали с первой до последней минуты, победа абсолютно заслуженная. Мы отлично начали, могли забивать в первые 10 минут, но не повезло. Рад победе после негативной серии. Надеюсь, это поможет снять какой-то блок после отсутствия результатов. Моментов у нас было достаточно и, к счастью, все закончилось хорошо. Отмечу всех ребят, в том числе тех, которые не выходили на поле. Они поддерживали остальных. Нужно готовиться к матчу Кубка несмотря на то, что особо нет времени на тренировки.

— Изучаете ли вы работу судей перед матчами?

— Не в моей компетенции оценивать судей, для этого есть свои органы. Я оцениваю футболистов. Задача судьи — сохранить здоровье футболистов. Неприятно, когда останавливают атаки, мешают играть.

— «Спартак» организовывал встречи с арбитрами. Планируете ли еще?

— Вы верите, что, если мы снова проведем такую встречу, что-то поменяется? Давайте мы будем делать свою работу, а они — свою. У них там есть свои органы, комиссии. Пусть они оценивают и решают. У них для этого есть все средства: технологии, камеры и так далее.

— Надолго ли Джикия лишился места в старте? Почему сегодня он остался на лавке?

— Это выбор тренера, как и на любой другой позиции. Вы постоянно спрашиваете: почему не играет Литвинов, Пруцев? Я стараюсь выпускать на поле лучших.

— Вы перед матчем сказали, что Литвинов поехал в сборную с повреждением и сыграл там 90 минут. Сборная отреагировала...

— Давайте сразу остановим этот разговор... Они могут говорить что угодно. Игрок имел повреждение. Он был в сборной, вернулся оттуда и не смог играть. Все. Нет дискуссии. Две буквы: N. O. У Литвинова была травма, он провел 90 минут, приехал — не может играть. Не играть сегодня — финиш (последнюю фразу Абаскаль сказал по-русски, — прим «СЭ»).

— Как вы объясните медленный розыгрыш Александра Селихова в концовке, за который он получил желтую?

— Это была ошибка. Он не имеет права так задерживаться, нужно играть быстрее. Не могу же я сказать ему стоять 20 секунд и ничего не делать. У него были возможности ускорить игру, но не получилось. Мы подошли к этой игре после паузы, плюс Селихов первый раз играл с парой центральных защитников Дуарте-Бабич. Это тоже фактор, нужна сыгранность.

— Как оцените игру Соболева?

— Соболеву нужно отдать должное, он провел тяжелый матч. Ему противодействовали три хороших защитника, но он бился с ними всю игру, добавлял нам динамики в атаке. Непросто биться с ними все 60 минут, иногда ты ожидаешь помощь со стороны арбитра. Но в целом Соболев провел хорошую игру. У него есть характер, и он зачастую нам помогает.

— Как вы решаете проблему с реализацией голевых моментов?

— В начале сезона мы немало забивали. Я был бы глупцом, если бы мы не отрабатывали реализацию моментов на тренировках. Подходы у нас были, у Квинси, у Соболева — это самое главное. Нужно было ударить, но этого финального действия не хватало. Такое в футболе бывает. Мы должны работать над заходом в штрафную площадь, созданием моментов. Нет повода для сильного беспокойства, но на это стоит обратить внимание. Вопрос в том, чтобы сломать психологическую стену — стать решительнее, раньше бить, делать более точные передачи.

— Переход на 4-4-2 во втором тайме был связан с желанием отправить Промеса в штрафную?

— Если ты не реализуешь столько моментов, то пытаешься что-то придумать. Квинси был активен, и его выдвижение вперед делало нас эффективнее и приближало к голу.

Дмитрий Хохлов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мы не ехали обороняться, но соперник играл увереннее, целостнее

— Как оцените результат матче? — вопрос Дмитрию Хохлову.

— Была излишняя нервозность, особенно в первом тайме. Травмы спутали нам карты. Чуть не дотерпели. Конечно, не так мы хотели заканчивать игру. Нобоа 18 дней не тренировался, потому мы не собирались его так рано выпускать. Мы не ехали только обороняться. «Спартак» поддавил нас в первом тайме, стали садиться, играть забросами. Отдам должное сопернику — он играл увереннее, целостнее.

— Чем вас удивил «Спартак»? К чему не были готовы?

— Понимали, в какой футбол «Спартак» сыграет. Не увидели сюрпризов на поле. Но они были быстрее в передачах, в контроле мяча в первом тайме.

— Что с будущим Кристиана Нобоа? Он останется в команде?

— У Нобоа действующий контракт, он заканчивается не завтра. Он один из лидеров команды, коллективный игрок в центре поля.

— Вам ставили задачу сохранить место в РПЛ?

— Не ставят задачи перед началом сезона остаться в РПЛ. На это никто не рассчитывал, но вы все видите. Появляется много новых игроков, нам нужно идти от игры к игре. Когда результата нет, тяжело говорить о чем-то глобальном. Позитив? Какой может быть позитив после поражения? Как бы команда ни играла, даже если она будет превосходить соперника, один случайный гол залетает.

— Как руководство в лице Бориса Ротенберга реагирует на результаты?

— Общаемся. Как реагирует? Это надо у вас спросить.

— Карпин посоветовал футболистам уезжать из РПЛ в Европу. Согласны с ним?

— Если поступает хорошее предложение, почему не ехать, не пробовать свои силы? Разделяю эту точку зрения. У каждого своя цель. Кто-то хочет тут всю жизнь провести, а кто-то — сидеть в теплой ванне... На замене, условно. Много ли вообще сейчас предложений по нашим игрокам поступает? Думаю, более 80% всех слухов — неправда.