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Сегодня, 23:00

Фактор Вендела. «Зенит» не стал сильнее, но бразилец ведет команду к чемпионству

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Футболисты Вендел и Клаудиньо
Вендел и Клаудиньо.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Константин Алексеев — об итогах 8-го тура РПЛ.

No Wendel — no party [нет Вендела — нет вечеринки (англ.)]. Бразилец провел в Казани очередной шикарный матч, вел всю игру в центре, а еще отдал две классные голевые передачи.

И в очередной раз доказал, что «Зенит» с Венделом и без него — две разные команды. Питерцы летом потеряли Малкома и Кузяева, но именно еще и отсутствие задержавшегося на родине полузащитника делало эти потери критическими для чемпиона. Вендел откровенно шантажировал руководство, провоцируя продажу. И будь на его месте кто-то менее значимый, этот фокус мог и получиться. Не из-за слабости боссов — в жесткости зенитовских начальников сомнений нет — а просто по принципу овчинки и выделки. Зачем заморачиваться с проблемным футболистом, который не хочет играть? Проще избавиться и забыть. Но Вендел слишком важен для «Зенита», поэтому он вернулся и теперь разрывает РПЛ.

Дело даже не в результатах: в первых трех турах без бразильца в стартовом составе команда Сергея Семака с трудом победила «Пари НН», сделала ничью с «Ростовом» и уступила «Динамо». Важнее, как питерцы выглядели, устанавливая статистические антирекорды.

«Зенит» перестали бояться, поняв, что вполне можно играть на равных. Но возвращение Вендела перевернуло доску. И в турнирном плане — четыре победы и одна ничья в следующих пяти турах. И по качеству футбола.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; радуются победе над &laquo;Рубином&raquo;. «Зенит» — в шаге от первого места. Изидор уже приносит Семаку очки

Питер снова — главный фаворит. Пусть и отстает от «Краснодара» на одно очко, но четыре балла за последний месяц у «быков» уже отыграл. А приход Изидора в последний момент делает сине-бело-голубых еще сильнее, что показал матч с «Рубином», где француз открыл счет забитым голам в новом клубе уже на 8-й минуте.

Вендел и Угочукву Иву
Вендел и Угочукву Иву.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Нет, надежда на интригу, конечно, еще остается. «Зенит» не возглавил пелотон, не улетел куда-то в космос. А потеря Малкома неизбежно будет ощущаться — суперзвезду на замену Семаку не купили.

«Краснодар» выходит на новый уровень, став куда более прагматичным. «Динамо» провело серьезную трансферную кампанию, взяв в последний день Бителло за 10 миллионов евро — рекорд летнего окна в РПЛ. «Спартак» тоже здорово укрепил состав, и хотя пока спотыкается, но выигрышем у «Сочи» дает надежду, что выйдет на победную тропу. Есть ЦСКА с умеющим достигать результат Владимиром Федотовым. Есть «Локомотив» с приличной обоймой.

Да и темная лошадка снова имеется. Если в прошлом сезоне с ее ролью справился «Ростов», в этом примеряют на себя «Крылья Советов».

Борьба на вершине обещает быть жаркой. Но есть ощущение, что «Зенит» своего не отдаст. Именно из-за фактора Вендела.

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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
6
37
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 0 : 0
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 0 : 3
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 0 : 2
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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