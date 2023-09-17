Фактор Вендела. «Зенит» не стал сильнее, но бразилец ведет команду к чемпионству

Сегодня, 23:00
No Wendel — no party [нет Вендела — нет вечеринки (англ.)]. Бразилец провел в Казани очередной шикарный матч, вел всю игру в центре, а еще отдал две классные голевые передачи.
И в очередной раз доказал, что «Зенит» с Венделом и без него — две разные команды. Питерцы летом потеряли Малкома и Кузяева, но именно еще и отсутствие задержавшегося на родине полузащитника делало эти потери критическими для чемпиона. Вендел откровенно шантажировал руководство, провоцируя продажу. И будь на его месте кто-то менее значимый, этот фокус мог и получиться. Не из-за слабости боссов — в жесткости зенитовских начальников сомнений нет — а просто по принципу овчинки и выделки. Зачем заморачиваться с проблемным футболистом, который не хочет играть? Проще избавиться и забыть. Но Вендел слишком важен для «Зенита», поэтому он вернулся и теперь разрывает РПЛ.
Дело даже не в результатах: в первых трех турах без бразильца в стартовом составе команда Сергея Семака с трудом победила «Пари НН», сделала ничью с «Ростовом» и уступила «Динамо». Важнее, как питерцы выглядели, устанавливая статистические антирекорды.
«Зенит» перестали бояться, поняв, что вполне можно играть на равных. Но возвращение Вендела перевернуло доску. И в турнирном плане — четыре победы и одна ничья в следующих пяти турах. И по качеству футбола.
Питер снова — главный фаворит. Пусть и отстает от «Краснодара» на одно очко, но четыре балла за последний месяц у «быков» уже отыграл. А приход Изидора в последний момент делает сине-бело-голубых еще сильнее, что показал матч с «Рубином», где француз открыл счет забитым голам в новом клубе уже на 8-й минуте.
Нет, надежда на интригу, конечно, еще остается. «Зенит» не возглавил пелотон, не улетел куда-то в космос. А потеря Малкома неизбежно будет ощущаться — суперзвезду на замену Семаку не купили.
«Краснодар» выходит на новый уровень, став куда более прагматичным. «Динамо» провело серьезную трансферную кампанию, взяв в последний день Бителло за 10 миллионов евро — рекорд летнего окна в РПЛ. «Спартак» тоже здорово укрепил состав, и хотя пока спотыкается, но выигрышем у «Сочи» дает надежду, что выйдет на победную тропу. Есть ЦСКА с умеющим достигать результат Владимиром Федотовым. Есть «Локомотив» с приличной обоймой.
Да и темная лошадка снова имеется. Если в прошлом сезоне с ее ролью справился «Ростов», в этом примеряют на себя «Крылья Советов».
Борьба на вершине обещает быть жаркой. Но есть ощущение, что «Зенит» своего не отдаст. Именно из-за фактора Вендела.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|1 : 0
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|2 : 2
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|0 : 0
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|0 : 3
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|0 : 2