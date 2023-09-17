Фактор Вендела. «Зенит» не стал сильнее, но бразилец ведет команду к чемпионству

Константин Алексеев — об итогах 8-го тура РПЛ.

No Wendel — no party [нет Вендела — нет вечеринки (англ.)]. Бразилец провел в Казани очередной шикарный матч, вел всю игру в центре, а еще отдал две классные голевые передачи.

И в очередной раз доказал, что «Зенит» с Венделом и без него — две разные команды. Питерцы летом потеряли Малкома и Кузяева, но именно еще и отсутствие задержавшегося на родине полузащитника делало эти потери критическими для чемпиона. Вендел откровенно шантажировал руководство, провоцируя продажу. И будь на его месте кто-то менее значимый, этот фокус мог и получиться. Не из-за слабости боссов — в жесткости зенитовских начальников сомнений нет — а просто по принципу овчинки и выделки. Зачем заморачиваться с проблемным футболистом, который не хочет играть? Проще избавиться и забыть. Но Вендел слишком важен для «Зенита», поэтому он вернулся и теперь разрывает РПЛ.

Дело даже не в результатах: в первых трех турах без бразильца в стартовом составе команда Сергея Семака с трудом победила «Пари НН», сделала ничью с «Ростовом» и уступила «Динамо». Важнее, как питерцы выглядели, устанавливая статистические антирекорды.

«Зенит» перестали бояться, поняв, что вполне можно играть на равных. Но возвращение Вендела перевернуло доску. И в турнирном плане — четыре победы и одна ничья в следующих пяти турах. И по качеству футбола.

Питер снова — главный фаворит. Пусть и отстает от «Краснодара» на одно очко, но четыре балла за последний месяц у «быков» уже отыграл. А приход Изидора в последний момент делает сине-бело-голубых еще сильнее, что показал матч с «Рубином», где француз открыл счет забитым голам в новом клубе уже на 8-й минуте.

Вендел и Угочукву Иву. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Нет, надежда на интригу, конечно, еще остается. «Зенит» не возглавил пелотон, не улетел куда-то в космос. А потеря Малкома неизбежно будет ощущаться — суперзвезду на замену Семаку не купили.

«Краснодар» выходит на новый уровень, став куда более прагматичным. «Динамо» провело серьезную трансферную кампанию, взяв в последний день Бителло за 10 миллионов евро — рекорд летнего окна в РПЛ. «Спартак» тоже здорово укрепил состав, и хотя пока спотыкается, но выигрышем у «Сочи» дает надежду, что выйдет на победную тропу. Есть ЦСКА с умеющим достигать результат Владимиром Федотовым. Есть «Локомотив» с приличной обоймой.

Да и темная лошадка снова имеется. Если в прошлом сезоне с ее ролью справился «Ростов», в этом примеряют на себя «Крылья Советов».

Борьба на вершине обещает быть жаркой. Но есть ощущение, что «Зенит» своего не отдаст. Именно из-за фактора Вендела.