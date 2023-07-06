Бонгонда и «Спартак»: красно-белые покупают свое отражение

Вингер из ДР Конго должен идеально подойти московской команде по характеру.

Вначале немного пофантазируем. Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль обращается к спортивному директору Полу Эшуорту: «Нам нужен Тео, Тео Бонгонда из «Кадиса» — и чем быстрее, тем лучше». «Кто это?» — слегка скрывая удивление отвечает Пол. На этом фантазии закончим.

Действительно, выходец из ДР Конго не будоражит умы, скорее, заставляет напрячь извилины и попытаться хотя бы отдаленно представить какой это на самом деле игрок.Футболист сменил не один клуб, начинал в бельгийском «Зюлте-Варегеме», затем перебрался в испанскую «Сельту», после был турецкий «Трабзонспор» до которого успел попробовать силы в самом «Манчестер Сити» — там не сложилось. Затем последовало возвращение в Бельгию, в «Генк», и, наконец, последняя на сегодня остановка — испанский «Кадис». Неплохо, с точки зрения географии для 27-летнего вингера, но вот со стабильностью у него, судя по всему, большие проблемы.

Но как раз тут кроется главный секрет его возможного успеха в «Спартаке». Яркий футбол Бонгонда чередует с провальными матчами, это человек настроения. Обладая приличной скоростью, дриблингом Тео способен зажечь — но это не точно. А ведь есть в нашем чемпионате такая же по характеру команда. Все это знакомо, правда?

Вторую часть сезона-2022/23 красно-белые провалили, провели ниже всех ожидаемых прогнозов. Да, провели ряд сильных по накалу страстей встреч, но и откровенно провальных хватало. Победив ЦСКА в дерби во втором круге (причем по делу), спартаковцы, казалось бы, положили в карман серебро. Однако последующая пробуксовка против не самых грозных соперников (ничья с «Пари НН» на «Открытие Банк Арене» и поражение от «Крыльев» в Самаре) отбросили клуб на третью строчку.

Команда Абаскаля была похожа на собранный без инструкции конструктор. Детали вроде бы все в наличии, причем качественные, но все вместе не всегда то. Главному тренеру крайне нужны новые люди — те самые детали. Нет, старые себя совершенно не изжили, но все же знают как иногда необходима свежая кровь. Гильермо готов к переменам, испанец постоянно пробует разные варианты построения игры, не боится часто менять тактику в зависимости от соперника и хода матчей, ищет варианты. Но нужно что-то новое. В прошлом сезоне не покидало ощущение, что еще немного — одна ступенька, одна удачная сцепка и весь механизм заработает без сбоев. Пока не заработало...

И вот тут как раз «Нам нужен Тео». Как конкурент на флангах Промеса или Зиньковского. Не зря, полагаю, Абаскаль чувствует в новичке потенциал — прежде всего, по духу, чисто игровые качества конголезца по меркам чемпионата России на приличном уровне.

Тео Бонгонда (справа). Фото AFP

Нынешний «Спартак» — это драйв, это эмоции, это кураж, это страсть, но этого мало. Нужен элемент конструкции, в которого поверит тренер, тот, кто станет важным винтиком для всего механизма. Пока вроде бы трудно представить, что такую роль возьмет на себя именно Бонгонда. Но так же трудно было год назад вообразить, что красно-белые оживут под руководством совсем юного по тренерским меркам испанца. А он — при всех весенних проблемах- поднял «Спартак» с 10-го места к бронзе. В Абаскаля поверила команда, поверили болельщики. Почему же теперь нужно сомневаться в его выборе? Если Тео нужен Гильермо, значит, все просчитано.

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