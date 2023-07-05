Вадим Никонов: «Малком — классный футболист. Но для меня лучший — Акинфеев»

15 к 1.

Очередной герой авторской рубрики «СЭ» — легенда «Торпедо», один из самых ярких форвардов 70-х, в прошлом тренер черно-белых и юношеской сборной России.

1 — Многие сомневаются, что и в следующем сезоне в России появится команда, которая сможет на равных бороться с «Зенитом». А вы как думаете?

— «Зенит» в нашем чемпионате сейчас на голову выше всех. Причем оторвался настолько далеко, что догнать его в ближайшее время вряд ли кому-то удастся. Это нужно просто принять как данность.

Пять лет подряд в Петербурге кричат: «Ура, ура! Мы чемпионы!» Уверен, через год будет то же самое. Даже если разъедутся лидеры — Вендел, Малком, Клаудиньо и Барриос, «Зенит» купит новых латиноамериканцев, которые по уровню окажутся не хуже нынешних.

2 — За какой командой РПЛ вам в прошлом сезоне было особенно интересно наблюдать?

— «Зенит» и ЦСКА по уровню игры, конечно же, выделялись. Первую половину сезона здорово провел «Спартак». Вторую — «Локомотив», который быстро реанимировал Михаил Галактионов.

Впрочем, эти клубы всегда на виду. Чего не скажешь об «Урале». Стартовый отрезок он вообще завалил. Но с приходом Виктора Гончаренко преобразился и выдал беспроигрышную серию, которая с учетом Кубка России растянулась аж на 16 матчей. Для команды из Екатеринбурга, обладающей скромным подбором футболистов, — феноменальное достижение!

Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

3 — Лучший тренер РПЛ-2022/23?

— Сергея Семака выносим за скобки. У него в «Зените» такие возможности, что никому в России и не снились. Поэтому я назову Владимира Федотова и Виктора Гончаренко.

Последние четыре года ЦСКА даже в призеры не попадал. А с Федотовым в первый же сезон завоевал серебряные медали и выиграл Кубок России. Владимир Валентинович — молодец. Надеюсь, в армейском клубе он всерьез и надолго. У него ведь и фамилия соответствующая!

К Гончаренко тоже с симпатией отношусь. Специалист сильный, думающий, умеет из игроков выжимать максимум. Что в Екатеринбурге и доказал в очередной раз. Когда смотрю матчи ЦСКА и «Урала», вспоминаю мудрые слова своего учителя — великого Деда, Виктора Александровича Маслова: «Если тренер знает, что делать с командой, а она понимает его требования, — будет успех».

Ну и конечно, самых добрых слов заслуживает Игорь Осинькин. Молодежь при нем реально прогрессирует. Если в декабре из «Крыльев» не выдернули бы Глушенкова и Пиняева, весной команда точно не боролась бы за выживание. Из Самары же и до этого почти всех лидеров растащили — Сергеева, Зиньковского, Сарвели...

4 — Вы много лет отдали «Торпедо» как игрок и тренер. Верите, что Пеп Клотет за год вернет команду в РПЛ?

— Дай-то бог! Но пока этот загадочный испанец не убедил. Я-то вообще о таком тренере не слышал. Поразился, когда его в «Торпедо» назначили. Не понимаю, чем он лучше Александра Бородюка или Андрея Талалаева.

Поверьте, тот же Бородюк — очень хороший специалист, именно он спустя семь лет вывел «Торпедо» в премьер-лигу. Дали бы Саше побольше времени — думаю, все наладилось бы. А его уже после пятого тура уволили. В октябре взяли Талалаева. Казалось — отличный выбор. Парень опытный, вдобавок свой, торпедовец. К сожалению, и ему толком не дали поработать.

Но какие могут быть вопросы к тренеру, если команда явно недоукомплектована? Если в «Торпедо» на ведущих ролях Лебеденко с Рязанцевым, которым на двоих под 80 лет! Плюс постоянная смена руководства. Вот поэтому сезон для клуба и получился провальным.

На мой взгляд, сейчас «Торпедо» нужно делать ставку на молодых футболистов. Для этого необходимы квалифицированные скауты. Или селекционеры, как их называли раньше. Я же говорил просто — «мичуринцы». Отыскивают, выращивают. Особый дар.

Пеп Клотет. Фото Александр Федоров, «СЭ»

5 — Для многих лучший игрок РПЛ — Малком. Кого назовете вы?

— Бразилец — классный футболист, но я хочу наших ребят отметить. Для меня на первом месте Акинфеев. Он по-прежнему в большом порядке, в каждом матче выручает. Еще и голевые раздает! А в финале Кубка два пенальти отбил. Великий вратарь! Почти как Яшин!

На второе место поставлю Чалова, который за этот год сделал огромный шаг вперед, забил в чемпионате 19 мячей. Без него уже трудно представить армейскую атаку.

Ну а третий — Тюкавин. Невероятно талантливый мальчишка, приглянулся мне с первых же матчей за «Динамо». Смелый, шустрый, постоянно нацелен на ворота. Странно, что в прошлом сезоне Йоканович чаще выпускал на острие Смолова, а не Тюкавина.

6 — От Игоря Ледяхова недавно услышал: «Сегодня в РПЛ такой уровень защитников, что Дзюба и в 40 лет будет забивать». Разделяете мысль?

— Так и есть. Все знают, какие у Артема козыри, но наглухо закрыть его мало кому удается. Благодаря габаритам и голевому чутью он одним касанием может решить судьбу матча. Да, годы потихоньку берут свое, уходит скорость, однако в российской лиге Дзюба, как и прежде, эффективен. В «Локомотиве» мы в этом убедились. 8 забитых мячей и 5 голевых за 11 матчей — прекрасный результат!

Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ»

7 — Вы помогали Игорю Колыванову в юношеской сборной, которая в 2006-м выиграла чемпионат Европы. Почему из того состава почти никто не раскрылся?

— Сашу Маренича, Антона Власова и Семена Фомина травмы доконали. Хотя в Марениче я был уверен. Быстрый, резкий, забивной! Димка Рыжов — игрок момента. Физически слабенький. Сделает рывок-два — и требуется пауза. А Сашка Прудников себе на уме. Если бы Колыванов не держал его в ежовых рукавицах, вообще ничего не получилось бы. Парню все легко давалось.

Из той команды уже почти все закончили. За исключением Артема Самсонова, капитана «Торпедо», Жени Помазана, играющего за хабаровский СКА, и Саши Сапеты, который последний сезон в ульяновской «Волге» провел. А Ян Бобровский в арбитры подался, второй год в РПЛ судит...

8 — 9 августа вам исполняется 75. Какого подарка ждете на юбилей?

— Ой, ну что вы, какие подарки?! В моем возрасте уже ничего не надо. Кроме здоровья. Чувствую-то себя неплохо. Только со зрением проблемы — катаракта. Один глаз прооперировал, теперь за вторым дело.

А в остальном грех жаловаться. С женой в прошлом году золотую свадьбу отпраздновали. У нас хорошая дача, садик, огород. И чудесный пес — колли по кличке Зидан.

9 — Рюмочку-то себе позволяете?

— Если достойный повод — почему нет? Живу по принципу Омара Хайяма:

Пить можно всем,

Необходимо только

Знать: где и с кем,

За что, когда и сколько?

Игорь Колыванов и Вадим Никонов — тренеры юношеской сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ»

10 — Золотые слова, Вадим Станиславович! Самый памятный подарок на день рождения?

— Когда еще в «Торпедо-ЗИЛ» работал, Валерий Носов, директор автозавода, вручил часы Breguet. Красивые, очень дорогие! Я их редко ношу. Берегу.

11 — Ваша жена входила в правительственный авиаотряд. Самая важная персона, побывавшая у нее на борту?

— Гречко. Косыгин. Да Татьяна недолго там проработала. В 1972-м в Шереметьеве разбился Ил-62, погибла ее близкая подруга. Жена позвонила мне в слезах: «Все, ухожу с работы». С того дня — как отрезало. Панически боится летать.

12 — А кому лет сорок назад пришла в голову идея отправить «Торпедо» в Алма-Ату на сверхзвуковом Ту-144?

— Политическая акция — футбольная команда полетит на сверхзвуке! Валентин Козьмич Иванов долго не соглашался. У «Торпедо» же в воздухе приключений хватало. Над Ереваном в такую болтанку попали, что казалось, самолет развалится на куски. Некоторые ребята зажмурились и куртками накрылись с головой. В Ташкенте садились — задымил правый двигатель. В Кутаиси аналогичная история... Но надавили на Козьмича, и он, скрепя сердце, дал добро.

Приезжаем в Домодедово. Пасмурно. Пустынно. Ни единого борта, кроме нашего. Взлетаем с диким ревом, всю облачность проткнув секунд за десять. Появляется стюардесса: «Поздравляю, вы впервые летите со скоростью звука — тысяча с чем-то километров в час». Уходит. Через некоторое время слышим: «А теперь летите с двойной скоростью звука».

Стандартным самолетом в Алма-Ату добираться четыре с половиной часа, а этим — меньше двух. Но уже год спустя по каким-то причинам пассажирские рейсы на Ту-144 свернули.

Вадим Никонов — тренер «Торпедо-ЗИЛ». Фото Александр Федоров, «СЭ»

13 — Раньше вы комментировали футбол на ТВ. Почему закончили?

— Меня отстранили. Наверное, из-за того, что в репортажах не стеснялся напарника поправлять. Молодые в курсе, кто когда родился, у кого какой вес. А футбола не понимают. Вот мяч попал в руку. Комментатор выдает: «Сейчас назначат свободный удар». Я должен молчать? Откуда «свободный»? Штрафной! За игру-то рукой! Тут же в ушах голос редактора: «Вадим Станиславович, не дискредитируйте коллегу».

Или взяли новую моду говорить — «бровочник», «опорник». Тьфу! Червяки такие есть — бровочники. А опорник — это кран. Только при чем здесь футбол? И почему нельзя по-русски сказать?

14 — Ну и в финале два традиционных вопроса. Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Скорее да, чем нет. Жеглов, конечно, поступил подло. Но ведь не из корыстного интереса — а ради того, чтобы выйти на след банды и очистить Москву от убийц. Это важнее, чем подброшенный кошелек.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Вранье. Зависть. Лесть.