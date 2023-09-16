Бабич дал Абаскалю передышку. «Спартак» вырвал победу у «Сочи» и прервал кошмарную серию

Красно-белые выиграли благодаря голу сербского защитника в компенсированное время.

Одной из главных тем большого интервью Абаскаля «СЭ» были принципы, по которым испанский тренер проводит ротацию состава. Прозвучала фраза о том, что он хотел бы вообще не делать ротацию, были объяснения непонятных перестановок в последнее время. Но яснее не стало. В любом случае тренеру виднее, это его ответственность. Что же Абаскаль придумал на «Сочи»? Бабич вместо Джикии на позиции левоногого центрального защитника, слева вместо Рябчука вышел Хлусевич, в опорную зону вернулся Мартинс, над ним — восстановившийся после травмы Мозес. Не самый очевидный состав, но на фоне последних кадровых решений Абаскаля он не вызывал много вопросов.

«Сочи» вышел не играть в футбол, а мешать «Спартаку». Дополнительный нерв встрече дал арбитр Чистяков: он явно жалел карточки и никак не реагировал на порой вызывающие фолы игроков гостей. Трибуны и футболисты «Спартака» начали закипать довольно быстро. «Сочи» всячески пытался затащить соперника в свой антифутбол, но при этом нельзя сказать, что красно-белые оказались так уж плохи в атаке. Минимально в игре участвовал Мозес, а все остальные были вполне активны и инициативны. Подходов и моментов у «Спартака» хватало, но явно недоставало конкретики в завершении. Ну а сочинцы начали тянуть время еще до перерыва: Чистякову уже на 25-й минуте приходилось уговаривать вратаря Заболотного ввести мяч в игру. Однако результат первого тайма такой подход «Сочи» полностью оправдал.

На второй тайм Абаскаль выпустил Пруцева вместо Зобнина, но никакого импульса игре «Спартака» это не дало. Красно-белые играли медленно и впереди создавали даже меньше, чем в первом тайме. Самый явный, практически 100-процентный момент загубил вышедший на замену Медина: Промес выдал идеальную подачу на дальнюю штангу, но парагваец не попал с нескольких игр в пустой угол.

«Сочи» продолжал гнуть свою линию — мешать играть сопернику и тянуть время. Заболотный все же получил карточку, но произошло это за пару минут до истечения основного времени. Казалось, что «Спартак» скатает еще одну домашнюю нулевую ничью, как это было совсем недавно в игре с «Ахматом». Но в команде Абаскаля нашелся неочевидный герой — победу «Спартаку» принес Бабич. Додавили и запихали — этих двух слов достаточно, чтобы описать решающий момент матча. Матча, который сотрется из памяти уже завтра.

Пусть и неброская, но очень важная победа для Абаскаля. Дело в контексте: в РПЛ серия «Спартака» без побед насчитывала уже четыре матча. В спартаковском мире этого предостаточно, чтобы тема отставки тренера звучала очень громко. Но теперь Абаскаль может передохнуть. И еще небольшой плюсик «Спартаку» за редкую для этого сезона игру на ноль. Хотя пропустить от такого «Сочи» — это нужно было умудриться.