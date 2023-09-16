Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:30

Бабич дал Абаскалю передышку. «Спартак» вырвал победу у «Сочи» и прервал кошмарную серию

«Спартак» вырвал победу у «Сочи» в концовке матча
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Срджан Бабич («Спартак») в матче против «Сочи».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Красно-белые выиграли благодаря голу сербского защитника в компенсированное время.
Россия. Премьер-лига. 8-й тур
16 сент, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:0
Сочи

Одной из главных тем большого интервью Абаскаля «СЭ» были принципы, по которым испанский тренер проводит ротацию состава. Прозвучала фраза о том, что он хотел бы вообще не делать ротацию, были объяснения непонятных перестановок в последнее время. Но яснее не стало. В любом случае тренеру виднее, это его ответственность. Что же Абаскаль придумал на «Сочи»? Бабич вместо Джикии на позиции левоногого центрального защитника, слева вместо Рябчука вышел Хлусевич, в опорную зону вернулся Мартинс, над ним — восстановившийся после травмы Мозес. Не самый очевидный состав, но на фоне последних кадровых решений Абаскаля он не вызывал много вопросов.

«Сочи» вышел не играть в футбол, а мешать «Спартаку». Дополнительный нерв встрече дал арбитр Чистяков: он явно жалел карточки и никак не реагировал на порой вызывающие фолы игроков гостей. Трибуны и футболисты «Спартака» начали закипать довольно быстро. «Сочи» всячески пытался затащить соперника в свой антифутбол, но при этом нельзя сказать, что красно-белые оказались так уж плохи в атаке. Минимально в игре участвовал Мозес, а все остальные были вполне активны и инициативны. Подходов и моментов у «Спартака» хватало, но явно недоставало конкретики в завершении. Ну а сочинцы начали тянуть время еще до перерыва: Чистякову уже на 25-й минуте приходилось уговаривать вратаря Заболотного ввести мяч в игру. Однако результат первого тайма такой подход «Сочи» полностью оправдал.

На второй тайм Абаскаль выпустил Пруцева вместо Зобнина, но никакого импульса игре «Спартака» это не дало. Красно-белые играли медленно и впереди создавали даже меньше, чем в первом тайме. Самый явный, практически 100-процентный момент загубил вышедший на замену Медина: Промес выдал идеальную подачу на дальнюю штангу, но парагваец не попал с нескольких игр в пустой угол.

Тео Бонгонда и&nbsp;Мартин Крамарич. «Спартак» обыграл «Cочи» благодаря голу в концовке матча: онлайн-трансляция

«Сочи» продолжал гнуть свою линию — мешать играть сопернику и тянуть время. Заболотный все же получил карточку, но произошло это за пару минут до истечения основного времени. Казалось, что «Спартак» скатает еще одну домашнюю нулевую ничью, как это было совсем недавно в игре с «Ахматом». Но в команде Абаскаля нашелся неочевидный герой — победу «Спартаку» принес Бабич. Додавили и запихали — этих двух слов достаточно, чтобы описать решающий момент матча. Матча, который сотрется из памяти уже завтра.

Пусть и неброская, но очень важная победа для Абаскаля. Дело в контексте: в РПЛ серия «Спартака» без побед насчитывала уже четыре матча. В спартаковском мире этого предостаточно, чтобы тема отставки тренера звучала очень громко. Но теперь Абаскаль может передохнуть. И еще небольшой плюсик «Спартаку» за редкую для этого сезона игру на ноль. Хотя пропустить от такого «Сочи» — это нужно было умудриться.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
22
71
Читайте также
Россиянин Магомедов и украинец Блесецкий не пожали друг другу руки после 1/4 финала чемпионата мира по вольной борьбе
Месси догнал Бекхэма по количеству голов со штрафных. А кто лучший в истории?
Советник Сальдо заявил о скором переходе ВСУ к тактике «выжженной земли»
ВС РФ обратили в бегство украинские штурмовые группы у Работино
В Доме правительства России временно ввели масочный режим
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Сочи» — «Спартак», ЦСКА — «Крылья Советов» и другие матчи
«Балтика» — «Ростов»: Бистрович сравнял счет
«Балтика» — «Ростов»: хозяева отыграли один мяч
Хохлов о возможной отставке: «Скоро все узнаете»
«Балтика» — «Ростов»: гол гостей засчитан ошибочно
Абаскаль о реализации «Спартака»: «Был бы глупцом, если бы не отрабатывали это на тренировках»
Ромащенко: «Все шансы, которые у «Ахмата» были в игре с «Краснодаром», не случайны. На этом мы акцентировали внимание»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ромащенко притормозил лидера и мог рассчитывать на большее. «Краснодар» спас эпический промах Ильина

«Серый матч «Спартака». Все поменялось с выходом Зиньковского». Шикунов — об игре с «Сочи»