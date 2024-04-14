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Сегодня, 18:15

Абаскаль уволен из «Спартака». Он оставил после себя выжженную землю

«Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля из клуба
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Максим Алланазаров — о причинах ухода испанского тренера из красно-белого клуба.

Руководство «Спартака» уволило Абаскаля после поражения от команды, занимающей последнее место в чемпионате, — «Сочи». Испанец, отпраздновавший 35-й день рождения в субботу, за сутки до отставки, не остался без подарка: по условиям контракта красно-белые должны выплатить тренеру порядка 800 тысяч долларов. Согласитесь, покидать страну, в которой против тебя настроены примерно все, куда приятнее с такой круглой суммой, чем с пустыми карманами.

Гильермо Абаскаль. Два года Абаскаля в «Спартаке»: хуже Эмери, лучше Старкова

Разговоры об увольнении Абаскаля начали появляться в СМИ еще в декабре, однако Гильермо получил шанс исправить ситуацию и наладить отношения как с футболистами, так и с ассистентами. По моей информации, ближайший помощник испанца в штабе Владимир Слишкович часто не соглашался с главным тренером и его решениями о построении игры.

Мягко говоря, странные шаги Абаскаля не понимал не только Слишкович. Начиная с осеннего отрезка болельщики и журналисты пытались вникнуть в логику Гильермо в тех или иных вопросах, но сделать это ни у кого так и не получилось. Согласно моим источникам в команде, многие игроки тоже не понимали молодого специалиста, но не высказывали недовольства и полностью соблюдали субординацию, выполняя все просьбы тренера.

Гильермо Абаскаль
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Своими принципиальными решениями, зачастую основанными на эмоциях, Абаскаль создал проблему между клубом и Георгием Джикией. Неприятную ситуацию с капитаном теперь придется решать уже без Гильермо. Уверен, заслуженный ветеран и руководство способны найти правильные слова друг для друга, чтобы избежать эмоционального расставания. Испанец покинул красно-белых, а значит, Джикия и «Спартак» могут решить накопившиеся вопросы без участия третьих лиц.

По моей информации, Абаскаль мог лишиться должности гораздо раньше, но агитировавшего за увольнение Олега Малышева совет директоров просил не торопиться, в связи с чем Гильермо получил очередной шанс. Но после крушения в Сочи терпение лукойловцев окончательно лопнуло. И вот в воскресенье испанец объявил команде об уходе на тренировке.

Гильермо Абаскаль. Отмучились. «Спартак» попрощался с Абаскалем

Кажется, человек покидает Россию, не оставив тут друзей: помощники, команда, руководство, болельщики — абсолютно все просили прекратить издевательства над «Спартаком» и футболом, и вот эти мучения подошли к концу. В ближайшие дни Гильермо улетит из Москвы, а красно-белые вступят в период строительства новой команды под руководством нового тренера. В который уже раз.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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