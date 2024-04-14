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Сегодня, 18:00

Два года Абаскаля в «Спартаке»: хуже Эмери, лучше Старкова

Гильермо Абаскаль уволен из «Спартака»
Кирилл Бурдаков
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Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» расстался с испанским тренером. Подводим итоги его работы с красно-белыми.

Гильермо Абаскаль — 14-й тренер, который был уволен из «Спартака» по ходу сезона. Первым, кто не смог доработать до конца чемпионат России, оказался Олег Романцев, покинувший красно-белых после 13-го тура в 2003 году. Кстати, сменщик Олега Ивановича Андрей Чернышов на тренерской скамейке не задержался, проработав всего 10 игр.

Абаскаль повторил своеобразный рекорд Чернышова. Они оба лишились работы после 23-го тура. На последней трети чемпионата лишались работы также Невио Скала в 2004-м и Валерий Карпин в 2014-м.

Все увольнения тренеров «Спартака» по ходу чемпионата

Под руководством Абаскаля «Спартак» провел 53 матча в премьер-лиге, в которых одержал 25 побед при 14 ничьих и 14 поражениях. По количеству встреч испанец занимает высокое четвертое место. До него полусотенный рубеж преодолевали два тренера-чемпиона Олег Романцев и Массимо Каррера и двукратный обладатель серебряных наград Валерий Карпин.

Победа над «Динамо» в прошлом туре вывела Гильермо на четвертое место в списке самых выигрывающих специалистов. Он обогнал Доменико Тедеско, но остановился вдали от Романцева, Карпина и Карреры. А вот по проценту набранных очков (55,97) оказался только десятым, незначительно опередив Александра Старкова. Любопытно, что до матча с «Сочи» испанец занимал седьмое место, но неудача на «Фиште» отбросила его на три строчки — ниже Дмитрия Аленичева, Доменико Тедеско и Унаи Эмери.

Гильермо Абаскаль. Отмучились. «Спартак» попрощался с Абаскалем

Процентный рейтинг — единственный, где лидерство не принадлежит Олегу Романцеву. Восьмикратный чемпион России набрал 70,56 процента возможных очков — немногим меньше, чем его соратник по «Спартаку» первой половины 1990-х Георгий Ярцев. Замыкает тройку Массимо Каррера, ненамного превосходящий Станислава Черчесова.

Тренеры «Спартака» в чемпионате России

В субботу Абаскаль опустился на второе место по проценту набранных очков в чемпионате России среди испанских тренеров. Чуть больше процента 35-летний специалист проиграл Унаи Эмери. Во всех остальных категориях Гильермо остается рекордсменом премьер-лиги. Хотя продолжающие работу в России Давид Деограсия и Роберт Морено через пару лет могут подвинуть теперь уже бывшего тренера красно-белых.

Все испанские тренеры в чемпионате России
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ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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