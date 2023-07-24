«Спартаку» нужны новые трансферы — без них нереально бороться с «Зенитом»

Мнение Максима Алланазарова.

«Спартак» эпично стартовал в новом сезоне, вырвав победу над «Оренбургом» (3:2), но она получилась слишком натужной. И показала: весенние проблемы, когда команда Абаскаля завалила концовку, а в игре прослеживался дисбаланс и перекос в атаку, до сих пор не решены. Красно-белые легко пропустили два мяча от «Оренбурга», не использовали кучу моментов и оказались в ситуации, когда нужно вытягивать самих себя за шиворот из болота.

Окажись на месте «Оренбурга» соперник классом выше, победа вряд ли бы случилась. Даже с учетом качественного атакующего кулака, к которому добавили Тео Бонгонда, забивать по три мяча в каждой игре просто нереально. При этом центральная линия слишком ненадежна, а провалы в обороне становятся систематическими.

По моей информации, «Спартак» находится на завершающей стадии двух трансферов: в ближайшие недели команду должны пополнить центральный и левый защитники. Безусловно, эти подписания (при условии, что окажутся качественными) добавят недостающего баланса. Но ведь проблема не только в обороне.

На протяжении последних пяти лет болельщики буквально требуют от руководства купить качественного опорного полузащитника-разрушителя, который выжигал бы центр поля и не позволял соперникам доходить до завершающей стадии атаки. Нужен такой игрок и сейчас, даже несмотря на большое количество центральных хавов, которые есть у Абаскаля.

Если вернуться к концовке прошлого сезона, то даже Зобнин, который был великолепен осенью, устал под конец чемпионата и играл намного хуже. Пруцев оказался нестабильным, Умяров подвержен травмам, а Мартинс является кем угодно, но только не игроком, способным выжигать центр поля. Молодой Зорин, по моей информации, будет отдан в аренду в один из клубов первой лиги. Получается, что еще один опорник «Спартаку» необходим.

Учитывая проблемы, сопровождающие подписание легионеров, клубу критически важно обращать больше внимания на внутренний рынок. За последние пять лет красно-белые могли сбить качественный русский костяк, но по разным причинам этого не произошло. Для одного спортивного директора Пиняев оказался «не уровнем команды», другой отпустил в «Локомотив» Глушенкова, третий вовремя не рассмотрел Карпукаса, Осипенко и Дивеева. Четвертый не смог перехватить у «Зенита» Коваленко.

На данный момент в РПЛ есть лишь один опорный полузащитник, которого мог бы купить «Спартак», — это Данил Глебов. «Локомотив» никогда не отдаст ни Баринова, ни молодого Карпукаса. «Динамо» будет держаться за Фомина, а «Краснодар» — за Черникова. В сегодняшних реалиях ценность качественного игрока с российским паспортом растет быстрее, чем курс валют.

В работе со статистикой важен контекст, потому показатели в таблице нельзя считать максимально объективным отражением игровых качеств футболистов. Например, высокие цифры передач в финальную треть Фомина, Пруцева, Баринова и Литвинова объясняются их глубокой позицией — они чаще пасуют в эту зону, чем принимают мяч в ней. И наоборот, низкие показатели Мухина — следствие того, что в ЦСКА он обычно располагается ближе к атаке.

Глебов и правда кажется идеальным универсальным солдатом для «Спартака» в центр поля. Например, Данил не так часто вступает в отборы, хотя процент их успешности в 79% очень впечатляет. Похожие цифры только у Литвинова, но он эти отборы выполнял в более глубоких зонах, зачастую — на позиции центрального защитника (где это делать легче). Зато у Глебова очень неплохие показатели перехватов.

На мяче Глебов тоже не демонстрирует чего-то выдающегося — нельзя назвать его одним из ключевых игроков «Ростова» при владении, о чем свидетельствует низкое число передач и пасов в финальную треть.

Еще один показатель xGBuildUp (ожидаемые голы за игру после участий игрока в комбинациях без учета моментов, где он наносил удар или отдавал под него передачу) 0,13 — демонстрация того, что при начале атак Глебов также не является системообразующим игроком. Тем не менее он берет свое за счет активных перемещений без мяча и включений на чужую половину поля. Отсюда — приятные для игрока его функционала цифры по числу пасов в штрафную и передач под удар.

Ключевые плюсы Глебова — опыт и многофункциональность. Он легко закроет позицию «восьмерки», а при необходимости исполнит и опорника. А еще сделает набор спартаковских полузащитников более разнообразным и качественным.

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