Фернандес — лучший трансфер «Зенита» летом. И удар по конкуренту

Марио клялся в любви к ЦСКА, но едет в Питер.

Мнение*

Для болельщиков ЦСКА переход Марио Фернандеса в «Зенит» — как укол раскаленным лезвием в самое сердце. Невыносимая боль и отчаяние от осознания, что человек, который отдал красно-синим цветам 10 лет и стал одним из самых значимых игроков в истории клуба, отрекся от своих слов.

«В России я буду играть только за ЦСКА. «Спартак», «Зенит», «Локомотив» — тоже большие клубы, но обо мне они могут забыть. Не буду за них выступать. Я в неоплатном долгу перед ЦСКА — имею в виду не деньги, а мою благодарность, признательность клубу. Люблю ЦСКА, люблю людей, которые здесь работают. Человеческие отношения гораздо более значимы для меня, чем все прочее, в России для меня есть только один клуб», — уверял Марио летом 2021-го.

Спустя два года бразилец с российским паспортом готовится надеть футболку одного из главных конкурентов.

С одной стороны, Фернандеса можно понять. Он стал заложником собственных обещаний, а также алчности «Интернасионала» и агента Жорже Машаду. Бразильский клуб, за который Марио провел всего пять матчей, обезопасил себя дополнительной опцией в контракте на случай его досрочного разрыва — прописал сумму компенсации в размере 365 тысяч евро. Армейцы платить треть миллиона за в общем-то своего игрока отказались (или планировали, но значительно меньше). Пока клубы договаривались, подсуетился Машаду: предложил футболиста «Зениту», завершил общение с боссами красно-синих и теперь получит от сине-бело-голубых солидный личный транш — в районе 400 тысяч евро. Впрочем, это одна из множества версий новорожденной трансферной паутины.

Что можно оценить точнее, так это плюсы и минусы для всех участников этого пылающего трансферного многоугольника. «Интернасионал» получит желаемую компенсацию, Машаду — жирные агентские, сам Марио — вкусную зарплату (по данным «СЭ», она составит чуть менее 2 миллионов евро год), и только ЦСКА оказался ни с чем. В это же время для «Зенита» подписание Фернандеса — абсолютный успех летней трансферной кампании, превзойти который будет почти нереально.

Для начала нужно вспомнить о том, что клуб из Санкт-Петербурга в последние годы делает акцент на латиноамериканский рынок. Уже сейчас в команде восемь бразильцев и два колумбийца — хотя это не ощущается публично, но коллектив разбит на две коалиции. Похожая ситуация случилась во времена Халка и Витселя, когда новички не ужились с местными авторитетами. Да, сейчас атмосфера и близко не такая токсичная, как тогда, но от повторения истории никто не застрахован. И в этой ситуации Марио, который за 10 лет в России стал человеком с двумя паспортами и душами, будет лучшим миротворцем. Впрочем, и сейчас наводить мосты между русскими и легионерами через него будет намного проще.

Марио Фернандес. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вторая выгода находится на стыке финансов и игровых способностей Фернандеса. «Зенит» получит 32-летнего (почти 33-летнего) игрока всего за 365 тысяч евро. Даже если учесть размер комиссии агенту и другие траты, в итоге выйдет вполне вменяемая сумма — о такой редко ведут разговор даже на внутреннем рынке РПЛ. Но в данном случае в Питер едет не юный игрок, а опытный боец с российским паспортом.

Остаются вопросы по нынешней форме Марио, но не нужно забывать, что на его позиции в «Зените» привыкли держать не всегда идеально готовых, но проверенных игроков — например Жиркова, Смольникова, Анюкова. Фернандес же помимо опыта может предложить стальной характер и фантастическую самоотдачу. Выйти на условные полчаса и прочно закрыть один из двух флангов для него вряд ли станет проблемой.

Внешне плюсов достаточно, но, несомненно, есть у этой сделки и психологический мотив. «Зенит» не просто ослабил прямого конкурента, а дерзко переманил игрока, который был лицом и своеобразным брендом ЦСКА. Тем самым сине-бело-голубые в очередной раз показали российскому футбольному сообществу свою мощь и власть, с которыми нужно считаться.

Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»

Хотя это вовсе не проблема команды Семака, а лишь еще один давно применяемый инструмент манипуляции сознанием и поведением. Просто в России до сих пор не привыкли к дерзкому поведению на трансферном рынке, уводу игроков у конкурентов и предательству практически родных цветов. Притом что история Марио не первая и точно не последняя — не только в РПЛ, но и в мировом футболе.

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