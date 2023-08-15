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«19-летний дебил!» Слуцкий вступился за Дзюбу, который угрожал журналисту, но переврал факты

Тренер Слуцкий заступился за Дзюбу после скандала с журналистом
Отдел футбола «СЭ»
Леонид Слуцкий и Артем Дзюба.
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Форварда «Локо» и репортера вызвали на заседание КДК РФС.

Инцидент между Артемом Дзюбой и журналистом «РБ Спорт» получил продолжение. В субботу, 12 августа, форвард «Локомотива» резко отреагировал на вопрос корреспондента после матча с «Крыльями Советов» (1:1).

— Артем, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей [за сезон]?

— Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты меня понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь...

Артем Дзюба угрожал журналисту после матча &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;. «Я тебе телефон в одно место засуну!» Дзюба угрожал журналисту — что ему за это будет?

Слуцкий тоже оскорбил журналиста, защищая Дзюбу. Его слова изучают юристы издания

«Конечно, 19-летний дебил работает для болельщиков, когда бежит за территорию... Если бы в Голландии журналист начал снимать на камеру человека без разрешения, вот его бы и забрали, а не говорили бы, что в Голландии это невозможно, — сказал экс-тренер сборной России в эфире «Коммент.Шоу». — Когда подходят обычные люди, это другая история. К Дзюбе подходят тысячи людей, я был свидетелем. Он со всеми фотографируется, улыбается, шутит. Но когда за тобой не в первый раз бежит человек, наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы...»

«Когда он пришел в первый раз к нему с дебильным вопросом про инопланетян, Дзюба его просто начал троллить. Тот ничего не понял. Второй случай — история, когда Артем давал автографы детям. Это же длинная цепочка. Если бы так было со мной, я бы отшутился или промолчал. Но это я. Дзюба — другой. Он уже шутил с этим человеком, но тот не понял и еще дал новость про инопланетян как настоящую», — добавил тренер.

На реплику Слуцкого отреагировал главный редактор издания Андрей Бодров: «Запросил беседу с Нобелем Арустамяном по итогам ночного эфира, в котором Леонид Слуцкий позволил себе оскорбительные высказывания и ложь в отношении журналиста «Рейтинга Букмекеров» Виталия Бородина. Обязательно пообщаемся. Мне важно знать мнение Нобеля как лидера программы».

Он также отметил, что к ситуации привлечены юристы.

«Консультируемся с юристами. Собираем мнения. Что касается Леонида Викторовича... Не рассчитываю на то, что он извинится и сделает выводы из своего поведения. К этому нет никаких предпосылок«, — написал Бодров в своем Telegram-канале.

Леонид Слуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Слуцкого поймали на лжи. Он спутал трех журналистов с одним

Журналист Севастиан Терлецкий в своем Telegram-канале разобрал высказывания Слуцкого, который в эфире «Коммент.Шоу» сообщил неточную информацию — по его версии, Бородин трижды обращался к Дзюбе в разных ситуациях, хотя на самом деле это были три разных журналиста.

«Проблема только в том, что в ситуациях, описанных Слуцким, участвовали три разных журналиста. Про инопланетян спросил Бородин из «РБ Спорт», про Баринова спросил Бухаев из «СЭ», а ответ про «желтые вопросы» получил Навасардян из «РБ Спорт». Но какая разница? Зачем Слуцкому разбираться в этом? Ведь можно просто обмануть аудиторию», — написал он.

Леонид Слуцкий и&nbsp;Максим Лагашкин. «Невероятно токсичный»: бывший тренер сборной России пародировал видео Дзюбы и плевался

Комментатор Тимур Журавель тоже критично оценил высказывания Слуцкого.

«Оправдывая чужое хамство, Слуцкий хамит сам. Ничего лишнего и ничего личного. Но, помимо хамства, Леонид Викторович вводит нас в заблуждение. Перед матчем «Витесса» и ПСВ я снимал на парковке стадиона до матча, как игроки команды Слуцкого идут пешком на матч. Они улыбались в камеру и даже отвечали на мои вопросы. Никаких запретов и грубости.

Впрочем, возможно, Слуцкий не хотел нас обманывать. А просто забыл. Но вот для этого и есть старые приятели — чтобы напомнить. Кстати, в той самой Голландии, про которую Слуцкий плохо помнит, за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста Слуцкий заколебался бы оправдываться. И хорошо, если не в суде", — написал Журавель.

Дзюба и журналист вызваны на КДК

Инцидент с нападающим «Локомотива» и журналистом внесен в повестку очередного заседания КДК РФС и будет рассмотрен в среду. И Дзюба, и Бородин вызваны в Дом футбола.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
Леонид Слуцкий
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