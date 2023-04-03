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«Почему Гогниев сам не подал в отставку после «Краснодара»? Он же воин». Интервью Туфана Садыгова

Константин Белов
Корреспондент
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Спартак Гогниев
Спартак Гогниев.
Фото Global Look Press
Спартак Гогниев
Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Юран
Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», прокомментировал отставку главного тренера команды Спартака Гогниева.

— А что тут комментировать? На сайте все написано. Расстались по обоюдному согласию сторон. Поблагодарили друг друга, — говорит Садыгов.

— Почему Гогниев сам не подал в отставку после поражения от «Краснодара»?

— Ну, он же тоже у нас воинственный человек. Покидать поле боя — проявление трусости. Все же очевидно.

— Гогниев попрощался с игроками и руководством?

— Со мной он попрощался, поговорили по телефону, пожелали друг другу удачи.

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— Как бы оценили его работу?

— Если не брать в расчет результат, то, наверное, больше позитива, чем негатива.

— А в чем позитив?

— Стиль игры. Да и команду он собрал неплохую.

— А его порой агрессивное поведение на бровке, в общении с журналистами не отпугивало от «Химок» болельщиков?

— Да нет. Вы же лучше меня знаете, что происходит. Сколько у нас за год показывают красных карточек тренерам? Гончаренко, Федотов, Абаскаль. Да Абаскаль больше проявляет агрессии, чем кто-либо другой. Мне так кажется. Это же спорт, эмоции. Так бывает. Просто все «Химки» рассматривали под микроскопом... Гогниев ничем не лучше и не хуже в этом плане остальных.

— Только результата не было...

— Результат, конечно, стоит на первом месте. Не только в спорте, но и в жизни.

Спартак Гогниев
Спартак Гогниев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Когда только пригласили в тренерский штаб Рината Билялетдинова, пошли разговоры, что при первой же осечке он сменит Гогниева. Это давило на вашего тренера?

— Нет, ничего такого не было. У Рината Саяровича другой функционал. Аналитика. Он не вмешивался никуда.

— Думаете, Билялетдинов спасет «Химки»?

— Что вы вкладываете в слово «спасти»?

— Спасет от вылета?

— От вылета — это не спасение. Всегда же есть спортивный принцип. Кто-то сильнее, кто-то слабее. «Химки» уже спаслись.

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— Что вы имеете в виду?

— Про тот момент, когда появились инвесторы. Вот тогда клуб был спасен.

— А если команда окажется в первой лиге, инвесторы останутся или уйдут?

— Почему уйдут? Там все прописано на долгосрочной основе. Вложены большие деньги.

— Клуб смирился с вылетом из РПЛ?

— Как клуб может смириться с вылетом? Да, проиграли 0:6 «Краснодару». Но в этом сезоне «Оренбург» проигрывал 0:8, «Сочи» 0:4. Это спорт, всякое бывает. Осталось 9 туров. В прошлом году у нас было всего 15 очков после 21 матча.

— Вы не считаете, что совершили ошибку, отказавшись от опытных россиян и пригласив иностранцев?

— Да нормально зимой усилились.

— В «Химках» сменился уже четвертый тренер. Не перебор?

— Послушайте, ну все же учатся на своих [ошибках]... Это футбол. В «Урале», например, тренер сменился, в «Сочи» поменялся. В «Краснодаре» — тоже.

— Но там по разу, а у вас...

— Да не так много профессиональных тренеров. Их очень мало. Сложно найти. Футболистов гораздо больше.

Сергей Юран
Сергей Юран.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Согласны, что только один тренер в этом сезоне давал результат в «Химках» — Сергей Юран?

— К Сергею Николаевичу особых претензий нет. Но тренер же еще должен создать и комфортную среду в команде. Если мы хотим вырастить новое поколение футболистов.

— При Гогниеве, хотите сказать, такая среда была?

— Ну мы же не сравниваем Гогниева с Юраном. Они разные. Повторюсь, сложно найти компетентного тренера. И не забывайте, что как частный клуб «Химки» появились недавно. «Краснодару» исполнилось 15 лет. «Химки» в этом плане гораздо моложе. Не все поэтому пока гладко идет. Клуб набирается опыта и в плане назначений тренеров, и по игрокам.

— В последнем туре «Химки» как раз сыграют с «Нижним Новгородом», который, судя по всему, возглавит Сергей Юран.

— Ну и пусть. Будет интересно. Посмотрим, что получится на футбольном поле. В спорте побеждает сильнейший.

Сергей Юран
Спартак Гогниев
РПЛ
ФК Химки
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