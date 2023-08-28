Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев анализирует матчи 6-го тура РПЛ.

Испуганный «Урал». Марио выпадает

— Начнем наш разбор с крупной победы «Зенита». «Урал» меня разочаровал. Он проиграл еще до стартового свистка. Нельзя выходить на матч в Санкт-Петербурге с периферийной психологией! А именно ее я и увидел. Комплекс маленького клуба сыграл с «Уралом» злую шутку. Но я этого вообще не понял. Вы же приехали в ранге лидера чемпионата! Так и играйте как лидеры — с позиции силы! Прессингуйте, атакуйте, давите! Ну и что, что «Зенит»? Только за счет смелого футбола можно создать ему проблемы. А вы прижались к своим воротам и ждали, когда подопечные Семака ошибутся? Дождались? Как можно было дать Венделу и Клаудиньо такую свободу?! Они же буквально пешком доходили до штрафной гостей и устраивали перепасовку внутри нее. Ну, где это видано? Это еще хорошо, что «Урал» пропустил четыре. Мог ведь гораздо больше. Повторюсь. Вы уже набрали определенную высоту, провели качественный матч с тем же «Спартаком», вырвали победу за счет агрессии, смелой игры впереди. Так и следуйте этому стилю! Страх, как правило, — это потеря силы...

Приведу небольшой пример из своей тренерской карьеры. В 1995 году «Спартак-Алания» в Москве по делу победил «Спартак» — 2:1, потому что играл с позиции силы, не испугался действующего чемпиона. На секундочку, это был всего лишь шестой тур чемпионата! Знаете, что я сказал подопечным в раздевалке после игры? «Ну вот теперь, ребятки, вы станете чемпионами!» Только так и можно завоевывать золотые медали — убив в себе периферийную психологию!

«Зенит» набирает обороты. Видно, что команда постепенно привыкает к новой схеме — 3-5-2. Единственный минус — игра Марио Фернандеса. Он явно выпадает и лишь отдаленно напоминает того футболиста, которым многие восхищались в ЦСКА. Его действия на поле ограниченны. Получил — отдал, получил — отдал. Без особых обострений. «Зенит» в основном атаковал через центр и левый фланг. Кто-то говорит, что Марио еще не набрал форму. Но уже вообще-то шестой тур... Я даже допускаю, что если Ренан и Эракович вернутся в строй, то Семак справа будет выпускать Караваева, а не Фернандеса.

Гильермо Абаскаль, Антон Зиньковский и Хесус Медина. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Если поменять местами Абаскаля и Юрана, «Спартак» будет бороться за золото, а «Пари НН» — за выживание

Результат матча «Спартак» — «Ахмат» закономерен. Москвичи точно не переиграли грозненцев. В целом по моментам гости даже превзошли хозяев. И я снова не увидел целостной игры в исполнении красно-белых. Абаскаль опять находится в поиске, который, надо признать, сильно затянулся. То он в одну схему играет, то в другую. Какие-то метания. Нет стабильного состава! А ведь подбор исполнителей позволяет москвичам ставить и решать самые высокие задачи. Была проблема с центральным защитником, но недавно клуб подписал новичка и на эту позицию. Вообще все возможности у тренерского штаба есть, а качества игры не видно...

Есть яркие индивидуальности — Промес, Бонгонда. Они могут вспыхнуть, что-то создать. Но системного футбола нет! Все очень разрозненно, нет компактности. Нет какой-то четкой тактики, я не вижу принципов ведения игры, рисунка.

Футболисты на своих позициях недорабатывают, не выполняют четко свои индивидуальные тактические функции. И это не их проблема. Тут вопросы к тренеру, который не доносит до них своих идей. Вот о чем нужно говорить. Как с такой игрой можно претендовать на чемпионство?

Характер тренера обычно передается футболистам. Вот я смотрел матч «Пари НН» с «Ростовом». Подопечные Сергея Юрана победили по делу, играли со страстью, с агрессией. Понятны принципы игры нижегородцев. И если, допустим, сейчас поменять местами Абаскаля и Юрана, то «Спартак» будет бороться за золото, а «Пари НН» — за выживание.

Слова Абаскаля о том, что «Спартак» заслужил победу над «Ахматом»? Хм. О какой победе он говорит? У «Спартака» уже второй год нет игры! Не стоит выдавать желаемое за действительное. Надо реальнее смотреть на вещи. Абаскалю, получается, все время что-то мешает... Это разговоры для обывателей. А профессиональный тренер должен глубже анализировать причины того или иного результата. А если все время метаться, менять тактику и состав...

Возьмите, к примеру, «Зенит». Семак понял, что с уходом Малкома игра команды на флангах будет проседать. Поэтому и поменял систему на 3-5-2. Пара матчей футболистам потребовалась, чтобы привыкнуть к новым требованиям. Но сейчас питерцы весьма эффективно действуют в этой схеме. Вот вам работа тренера, который выстраивает тактику исходя из возможностей игроков.

И последнее по этой теме. У команды, которая претендует на титул, должен быть свой стиль. Вспомните «Спартак» Романцева, «Локомотив» Семина, ЦСКА Газзаева. У «Зенита» Семака есть свое лицо. А у нынешнего «Спартака» нет! Все размыто! То так, то эдак... Ничего не понятно.

Антон Заболотный. Фото ПФК ЦСКА

ЦСКА нужен свой Гарре

ЦСКА сыграл вничью в Оренбурге. Если проанализировать матч, то армейцы должны быть довольны таким результатом. Хозяева были поближе к победе. Вспомните хотя бы момент в самой концовке, когда мяч угодил в перекладину. Про ЦСКА я уже много раз говорил: без качественного усиления сложно на что-либо претендовать. Посмотрите, сколько ошибок допустил Обляков. А все почему? Играл не на своей профильной позиции — на месте левого латераля. И это все вовсе не от хорошей жизни. Федотову приходится перекраивать состав. Нужны именно качественные новички. А то вышел на замену на полчаса чилиец Давила и пока не произвел на меня впечатления. Я не понял, что он хотел показать на поле. Будем надеяться, что легионер еще не до конца адаптировался.

Считаю, ЦСКА нужен прежде всего атакующий креативный полузащитник. Такой, как Гарре в «Крыльях». Сейчас аргентинец, к сожалению, травмирован, и самарцам его явно не хватает. Но раз «Крылья» нашли такого исполнителя, почему ЦСКА не может?

Нужно ли жалеть об уходе Карраскаля? Сложно сказать. С одной стороны, колумбиец, конечно, обладает целым рядом сильных качеств. Дриблинг, видение поля, пас. Но южноамериканцу не хватает стабильности. Он может сверкнуть в одном матче, а в следующих трех играх его не видно.

Посмотрим, как он будет выглядеть в «Динамо». Поменял ли отношение к себе и к футболу? Скоро узнаем.

«Динамо» до удаления Маричаля смотрелось лучше «Рубина». Хотя, конечно, уже сказывается отсутствие в атаке Захаряна. Оставшись вдесятером и пропустив с пенальти, бело-голубые проявили характер. Молодцы. А голы в исполнении Макарова и Скопинцева — шедевры. Скопинцев, возможно, забил вообще лучший гол сезона. Однако победу гости не удержали.

Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сколько Дзюба забьет до зимы? Это вопрос для журналистов

«Краснодар» не смог победить в Воронеже. Вновь подвела реализация, которая уже становится бичом «быков». Опять не забили пенальти. С этим нужно что-то делать. А за второй тайм «Факел» заслуживает добрых слов. Команда Вадима Евсеева дала бой лидеру чемпионата, создала несколько хороших моментов. Качество игры «Краснодара» мне нравится. Но если подопечные Ивича продолжат так же транжирить свои шансы, это, конечно, скажется на итоговом результате.

«Локомотив» победил «Сочи» по делу. Железнодорожники больше создали опасных моментов. Были острее, да и в обороне сыграли надежно, на ноль, впервые в этом чемпионате. Сказалось возвращение в строй Дзюбы. Возможно, он еще не в оптимальных кондициях, но в футболе очень важно такое понятие, как аура авторитета. Вот Дзюба своим авторитетом вселяет в партнеров уверенность в своих силах. Ну и в голевом эпизоде поучаствовал, здорово откатил Глушенкову. В общем, Артем показал, что он крайне необходим этой команде.

Сколько голов он забьет до зимы? Больше или меньше двух? Ну нет, это вопрос для журналистов. Форвард оценивается не только по забитым мячам, но и по выигранным единоборствам, пасам, давлению на оборону соперника. Дзюба еще принесет пользу «Локомотиву».

Конечно, газон в Сочи был безобразным. Будем надеяться, что за время паузы в чемпионате его приведут в порядок. Однако, даже несмотря на такое качество поля и жару, «Локомотив» показал добротный футбол, старался комбинировать. Это радует.