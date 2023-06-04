«Федотову не хватает гибкости, Абаскаль провалил весну». Масалитин — о серебре ЦСКА и бронзе «Спартака»

Чемпион СССР-1991 в составе ЦСКА Валерий Масалитин рецензирует главные события 30-го тура РПЛ.

Второй тайм ЦСКА — сплошное мучение, класса и запаса прочности не чувствовалось

— Субботние матчи проходили в одно время. Что смотрели?

— ЦСКА — «Ростов». Конечно, интересно, когда все голы и опасные моменты показывают в режиме переклички. Но на «ВЭБ Арене» шла борьба за серебряные медали, вот и выбрал этот матч.

— Хотя там уже к 33-й минуте интрига умерла.

— Начал-то ЦСКА не слишком убедительно, нервозность прямо зашкаливала. А дальше «Ростов» привез себе первый гол, потом пропустил с пенальти — и оказался в нокауте. Армейцы, наоборот, пришли в себя, обрели уверенность, забили еще два. Правда, второй тайм разочаровал. Команда, претендующая на медали, так играть не должна!

— Что удручило?

— Вместо того чтобы спокойно довести матч до победы, армейцы стали действовать вполноги. Дали ростовчанам свободу, те приободрились, задвигались, в итоге лишили Акинфеева заслуженного «сухаря».

— Полагаете, Игорь расстроился?

— Любой вратарь хочет отыграть на ноль. Так почему бы ему не помочь? Да, армейцы добились результата, однако в их игре уже не чувствовалось класса, запаса прочности. Вот это удивило.

— Понимаю вас.

— Я-то думал, что ЦСКА и во втором тайме сохранит кураж, хорошее движение. Но не было ни того ни другого. Хромала организация игры, много брака. Не футбол — сплошное мучение...

— Вам жаль, что «Ростов» остался без медалей?

— Да. У Карпина симпатичная команда. Шустрая, молодая. К концу сезона ей просто не хватило опыта и длинной скамейки. Плюс трудности с логистикой из-за того, что в городе закрыт аэропорт. Получается, в дороге проводишь больше времени, чем на поле. Все видели, что ростовчане доигрывают чемпионат на ободах. В такой ситуации четвертое место — отличный результат! Парни прыгнули выше головы. Ну а если бы в призеры попали — это была бы фантастика.

Иван Обляков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Обляков выдохся, Заболотный — как выжатый лимон

— ЦСКА серебро заслужил?

— Да. Команда выдала два мощных отрезка — на старте чемпионата и весной. Играла великолепно, любо-дорого посмотреть. Но в какой-то момент начинались проблемы. Осенью — из-за того, что резко сдулись Карраскаль с Мединой. А Федотов уперся, ставил их и ставил...

— В марте все изменилось.

— Да, Медину перевел на левый фланг, а Карраскаля вообще посадил в запас. Роль наконечника доверил Заболотному. И команда преобразилась, пошел результат. Но все равно к Федотову есть вопросы по заменам, ротации.

— А конкретнее?

— Возьмем Агапова. Талантливый пацан, в апреле два матча отыграл в старте. Неплохо, без косяков. Да, физически на 90 минут пока не готов, но 70-75 точно выдерживает. А Федотов убирает его на лавку — и больше не ставит. Почему? Ты же видишь, что Дивеев ошибается, у Роши случаются привозы. Ну и выпусти Агапова хоть на тайм, дай тем передышку, в следующем матче свеженькие будут. Или Заболотный...

— Что Заболотный?

— Еще несколько туров назад бросалось в глаза, что Антон — как выжатый лимон. Он ведь в каждой игре выполняет огромный объем работы. Обляков тоже выдохся, на него весной выпала слишком большая нагрузка. Но Федотов его не менял, а Заболотного только с «Ростовом» приберег на второй тайм.

— Теперь понятно, почему в предыдущем матче с «Краснодаром» ЦСКА выглядел бледновато.

— Бледновато?! Да команда вообще не бежала! Не играла, не дышала. Перестановки напрашивались. Я смотрел на Федотова и думал: «Ну сделай же что-нибудь!» А он с заменами тянул до последнего. Не хватает ему тактической гибкости.

— 11 июня эти клубы сойдутся вновь — в финале Кубка России.

— «Краснодар» весной в порядке. Надежно действует в обороне, убегает в быстрые контратаки. Фланги взрывные. В отличной форме лидеры — Сперцян и Кордоба. Правда, Сафонов иногда заигрывается и привозит.

— Ну и кому достанется трофей?

— Если ЦСКА с первых минут начнет давить, прессинговать — в общем, играть в свой футбол, с позиции силы, — думаю, победит.

Роман Зобнин и Александр Максименко. Фото ФК «Спартак»

У «Спартака» рассыпалась полузащита, новички команду не усилили

— Для «Спартака» бронзовые медали — успех?

— С одной стороны — да. Все-таки в прошлом году финишировали на десятом месте.

— А с другой стороны?

— Насколько ярко команда выглядела в первой половине сезона, настолько невыразительно во второй. Если называть вещи своими именами, весенний отрезок Абаскаль провалил!

— Есть объяснение?

— Наверное, что-то не учел на зимних сборах, где-то напортачил. Плюс кадровые потери. То у Промеса травма, то у Джикии, то Соболев дисквалификацию заработает. А ведь это лидеры, равноценной замены им нет. В итоге у «Спартака» рассыпалась полузащита, от прежней слаженности ничего не осталось. Если в первом круге Зобнин с Пруцевым везде успевали, здорово двигали мяч, то во втором у них мало что получалось. Да и новички команду не усилили.

— Вы о Дуарте?

— Он для меня пока загадка. То ли приехал в разобранном физическом состоянии и до сих пор форму не набрал. То ли в принципе игрок слабый. Но тогда нужно спрашивать с тех, кто отдал за Дуарте четыре миллиона евро. А Тавареш вроде бы активен впереди — вот только КПД низкий, еще и в оборону возвращаться не успевает.

— Какие позиции летом надо укрепить «Спартаку и ЦСКА?

— Начнем со «Спартака». Тут ключевой вопрос — Промес и его суд в Нидерландах. Чем дело кончится, поди знай. Ну и в любом случае нужен нападающий. Соболев вечно на карточках, Николсон не убедил. В отличие, кстати, от Бальде. Он-то мне нравится. Кроме того, необходимо усилить оборону и центр полузащиты. Чтобы была конкуренция и тот же Зобнин не чувствовал бы себя незаменимым.

— Теперь о ЦСКА.

— Если бы за селекцию отвечал я, постарался бы взять Веру из «Оренбурга» и Коваленко, который принадлежит «Сочи», а этот сезон провел в «Крыльях» на правах аренды. Еще вернул бы Олейникова, армейского воспитанника, который раскрылся в «Ахмате». И, разумеется, купил бы забивного центрфорварда уровня Кордобы или Конате.

— Карраскаля надо продавать?

— Здесь все от самого колумбийца зависит. Если у него есть характер, готов отвоевывать место в основе — конечно, пусть остается. Игрок-то качественный. Но если будет валять дурака — тогда лучше подыскать ему новый клуб. Весной, выходя на замену, Карраскаль не впечатлял. Какой-то вялый, лишний вес...

— А как вам Медина в роли латераля?

— Не его позиция. В атаке он прекрасен, вопросов нет. Может и отдать, и забить. Сзади же от парагвайца толку мало. В отборе не силен, всегда встречает соперника на прямых ногах. Вот перевод Мойзеса с фланга в центр обороны полностью себя оправдал. Чувствуется, бразилец там кайфует. Парень без нервов, на спокухе отбирает все мячи. Приятно смотреть.

Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

У одного бриллианты, у другого — черствый хлеб

— Лучший игрок РПЛ-2022/23?

— Малком. Тут без вариантов. Бразилец провел роскошный сезон, забил 23 мяча, внес весомый вклад в чемпионство «Зенита».

— Лучший тренер?

— Ох, вопрос! Понимаете, у одного бриллианты, а у другого — черствый хлеб... В первом случае речь про Семака, во втором — про Карпина. Ну и как из них выбрать лучшего? А еще есть Галактионов и Ташуев. Оба великолепно отработали весной соответственно с «Локомотивом» и «Ахматом». Но приняли-то эти команды уже в разгар сезона.

— Так кто же лучший?

— Пусть будет Семак. Все-таки в пятый раз сделал «Зенит» чемпионом. Но если бы «Ростов» зацепился за медали — я бы назвал Карпина. Не задумываясь!

— Главное разочарование чемпионата?

— «Торпедо» и «Химки». То, что весь сезон происходило в этих клубах, можно назвать одним словом — безобразие! Чудили так, что об их вылете вряд ли кто-то жалеет. Впрочем, «Динамо» тоже разочаровало. Классный подбор футболистов — и безликая, бесхарактерная игра, внутренние разборки... В такой атмосфере нормальный коллектив не создашь.

— Кто фаворит в стыковых матчах?

— В «Родине» много молодых игроков. В «Пари НН», наоборот, собраны ребята опытные, мастеровитые. Это и предопределит результат. Шансы 75 на 25 в пользу команды Юрана. Вот Евсееву и его «Факелу» будет гораздо сложнее. «Енисей» не подарок.

— Шансы?

— 55 на 45 в пользу «Факела».