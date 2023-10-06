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Сегодня, 08:00

«Зачем Абаскалю давать еще шанс? Он делает такое, что не может объяснить ни один человек!» Быстров — о «Спартаке»

Константин Белов
Корреспондент
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«СЭ» поговорил с экс-полузащитником «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимиром Быстровым.

Еще одно поражение точно подведет черту под карьерой испанца в «Спартаке»

— «Спартак» проиграл в дерби «Динамо» 0:3. Что же происходит с красно-белыми?

— Все закономерно. Игра, которую показывает «Спартак» после переподписания контракта с Абаскалем, не соответствует уровню команды, мечтающей о победе в чемпионате и Кубке России. Оправдания из серии «этим надо, а другим — нет» смешные, потому что ты в каждом матче должен выигрывать, и не имеет значения, какой у тебя на поле состав. Оба турнира важны. В том же Кубке победы сейчас оплачиваются, клубы могут неплохо заработать. Поэтому все отмазки — для слабых.

— В связи со вторым разгромным поражением «Спартака» пошли разговоры об отставке Абаскаля. Как считаете, нужно ли прямо сейчас его убирать или дать испанцу последний шанс в дерби?

— Зачем ему давать еще шанс? На протяжении последних двух-трех месяцев он делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек! Впрочем, тут все зависит от руководителей «Спартака». Думаю, что у них были другие ожидания перед сезоном. Серьезно укрепились, приобрели новых легионеров, а команда даже в таком слабом чемпионате снова находится далеко от желаемого места.

Гильермо Абаскаль. Абаскались. «Спартаку» срочно нужно менять тренера

— Вы считаете, что «Спартак» на дерби с ЦСКА должен вывести новый тренер?

— Пускай выводит Абаскаль и будет еще одно поражение, которое точно подведет черту под его карьерой в «Спартаке». Правда, чтобы убрать тренера, надо сначала найти ему замену. Договориться с человеком, который сможет вытянуть сезон с нынешним составом. Или специалисту для решения задач нужно десять новых футболистов, как это бывает в последнее время в «Спартаке»? Один приходит — приводит своих, назначают нового — тащит других. Люди меняются, а результата все равно нет.

— Ходят слухи о возможном назначении Карпина или Черчесова. Как вам эти кандидатуры?

— Я работал в «Спартаке» и с Черчесовым, и с Карпиным, прекрасно знаю их.

— Так стоит им туда идти?

— Думаю, один из них точно готов не то что пойти — побежать в «Спартак»! Кто? Давайте без фамилий. А второй будет еще думать.

Форвард "Спартака" Александр Соболев.
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ощущение, что Соболев хочет стать блогером

— Какие ожидания от дерби?

— Дерби есть дерби. На такие матчи любой игрок должен выходить на поле и биться. Даже если у тебя травма, делай укол и вперед! В целом же «Спартак» сейчас в худшей ситуации, чем ЦСКА.

— Почему? У армейцев семь ничьих в последних восьми матчах.

— Ну и что. У ЦСКА летом не было такого усиления, как у «Спартака». Половина состава — молодежь. Какие могут быть вопросы к тренерскому штабу? Хотите результата — работайте на трансферном рынке. Федотов с командой идет неплохо по турнирной таблице, если смотреть на кадровые ресурсы. Вот «Спартак», учитывая состав, должен быть выше.

— Отсутствие Соболева в дерби — серьезная потеря для «Спартака»?

— Если смотреть на форму Соболева в последних матчах, то ему лучше продолжать стримить. Ощущение, что он хочет стать блогером. Сейчас это модно в нашем футбольном сообществе. Каждый выбирает свой путь: кто-то продолжает усердно работать на тренировках, а кто-то садится за компьютер и рассказывает, какой он великий.

— Джикия заслуженно сел в запас?

— Раз он не появляется на поле — значит, проигрывает конкуренцию в центре обороны. На поле должны находиться лучшие на данный момент — не важно, капитан ты или нет. Да, Джикия давно в команде, принес много пользы. Но он ведь не молодеет...

Георгий Джикия. «Почему я не играю? Возможно, в будущем будет хорошее интервью со всеми ответами». Джикия — о разгроме «Спартака»

— Как же с ним поступить?

— Это решать тренеру. К любому футболисту можно найти подход, даже к тому, кто на протяжении пяти лет был железным игроком основы и капитаном. Надо объяснить ему, что теперь он будет в запасе, при этом должен положительно влиять на атмосферу в коллективе. Другое дело, я не вижу, чтобы в «Спартаке» на поле выходили действительно лучшие. Некоторые ошибаются, а на следующий матч они снова в старте.

— Вы о ком?

— Не буду никого обижать, но такие люди есть. Вообще сейчас у «Спартака» на каждую позицию по два сильных исполнителя. Поэтому вписать кого-то в систему игры не должно составлять особого труда. Если возьмем «Манчестер Сити» или «Реал», то там тоже огромная конкуренция, но тренеры не меняют каждый раз футболистов. Те спокойно проводят по два матча в неделю, никаких проблем. Никто не ноет.

— Вы сказали про летнюю кампанию «Спартака». Трансферы получились дорогими. Но насколько они качественные?

— Не хочу влезать в трансферную политику. Понятно, новичков покупают, чтобы усилить команду. К сожалению, в последнее время не все иностранцы оправдывают ожидания болельщиков.

— «Спартак» потратил 12 миллионов евро на Медину и Рябчука. По цене это топ-трансферы в РПЛ, но вот по качеству есть вопросы.

— Скажем так — не вижу в некоторых футболистах потребности, которая бы заставила меня заплатить 6 миллионов. Уж лучше давать шансы своим воспитанникам. Да, сначала они будут привозить и ошибаться, зато клуб сэкономит большие деньги.

Футболист "Зенита" Клаудиньо.
Клаудиньо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Клаудиньо снизил к себе требования

— «Зенит» два матча подряд проиграл в РПЛ, отстает на семь очков от первого место. В чем причина спада действующего чемпиона?

— «Зенит» сейчас столкнулся с трудностями. Но Семак на протяжении пяти лет подтверждал, что умеет выбираться из подобных ситуаций. Он находит нужные слова, чтобы футболисты отдавались и выигрывали чемпионат. Хотя, конечно, после такого количества побед это очень непросто.

Забраться на вершину легко — удержаться намного сложнее. Тот же «Спартак» впервые за 20 лет залез — и сразу рухнул. В отличие от «Зенита», который там уже пять сезонов. Но те, кто говорит: «Дайте мне такую команду, как «Зенит», и я стану чемпионом», — недалекие люди. Да они с этой командой через месяц «поплывут» и займут 16-е место! Нужно уметь работать со звездами, мотивировать их.

— Отсутствие мотивации — главная проблема «Зенита»?

— Нет, мотивация присутствует, дело в другом. На мой взгляд, футболисты, которые пришли в последние годы, не соответствуют уровню игроков, которых покупали до этого. Раньше в Санкт-Петербург приезжали Малком, Сантос, Барриос, Вендел. К ним не было вопросов, они принесли много пользы «Зениту». А сейчас взяли Мантуана, Ду Кейроса... Они ниже классом и не могут решить исход матча в одиночку.

Футболисты &laquo;Оренбурга&raquo; и &laquo;Зенита&raquo;. Что за суета? Расслабьтесь, «Зенит» все равно выиграет РПЛ

— Как оцениваете уровень игры Клаудиньо в этом сезоне?

— Бразилец явно снизил к себе требования. Может, его расслабил приход такого количества иностранцев. Может, скучает по Малкому. Но тот Клаудиньо, который только перешел в «Зенит», и нынешний — это два разных футболиста.

— Теперь мы можем сделать окончательный вывод, что Малком — это серьезная потеря?

— На первых порах в «Зените» Малком себя никак не проявлял. Затянувшаяся адаптация, плюс череда травм... Потом ему дали понять, что он лидер команды, и бразилец начал приносить пользу. Был незаменим, ушел на пике. Равноценной замены такому игроку пока найти не удалось.

Владимир Быстров
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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