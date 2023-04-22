Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:15

Малком испортил «Динамо» юбилей. «Зенит» все ближе к золоту

Гоша Чернов
Корреспондент
22 апреля. «Зенит» — «Динамо» — 3:1. Клаудиньо и Малком.
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен
Лидер РПЛ оторвался от второго места на 12 очков.
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
22 апр, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:1
Динамо

Первый матч бело-голубых после празднования 100-летия

Никто не скажет об этом официально, но «Зенит» определенно мечтает оформит десятое чемпионство в домашней встрече со «Спартаком» 7 мая. Теоретически это все еще возможно, хотя должно сойтись сразу несколько факторов. Главное — самим сине-бело-голубым нельзя терять очки.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. «Зенит» победил «Динамо» со счетом 3:1. Онлайн-трансляция матча

Если «Зенит» на ходу придумывает себе необязательные задачи, то перед «Динамо» стоит вполне четкая цель: после вылета из FONBET Кубка России руководство бело-голубых озвучило стремление попасть в тройку премьер-лиги, пусть она и не выглядит соответствующей амбициям клуба. Третье место все-таки сейчас не дает никаких еврокубковых преференций, но в нынешней ситуации иного желать невозможно. Хотя в год празднования столетия «Динамо» рассчитывало на большее.

Обыграть «Зенит» в гостях — тоже лишь локальная задача. Но как раз за несколько дней до матча в Санкт-Петербурге клуб отметил 100-летие, и было бы идеально открыть новый век истории победой над лидером.

Высокий прессинг гостей

Слегка удивительно, что после неубедительной победы «Динамо» над «Пари НН» Славиша Йоканович сделал лишь вынужденные замены: Тюкавин затемпературил, поэтому в нападении вышел Смолов, а Сазонов из-за перебора желтых карточек уступил место в обороне Майсторовичу. У «Зенита» же в заявку вернулись Ерохин, Родригао и Мантуан, однако в основе никто из них не появился — Сергей Семак лишь предпочел Кузяева Мостовому.

Сергей Семак благодарит игроков &laquo;Зенита&raquo; за&nbsp;игру. Лига задумалась о плей-офф в РПЛ. Все из-за гегемонии «Зенита»?

Тактика тоже была подкорректирована. В Ростове-на-Дону «Зенит» отказался от выхода из обороны через короткий пас из-за высокого прессинга команды Валерия Карпина, но «Динамо» не так часто давит соперника в чужой штрафной, так что хозяева начинали матч привычными розыгрышами с ближним. Однако Йоканович явно попросил своих футболистов поддавливать Ренана, Чистякова и Кержакова, но пользы извлечь динамовцы из этого не смогли.

Вообще от «Динамо» можно было ждать такого же активного начала, как в мартовской кубковой встрече, когда действия Нгамале привели к голу на первой минуте. И Фомин неплохо бил примерно с той же точки, но Кержаков справился с ударом, пусть и не слишком уверенно.

Новый лучший бомбардир

У «Зенита» довольно долго ударов не было совсем — только попытка Кассьерры в середине первого тайма разбавила молчание. Забить могли и Малком, и Клаудиньо, но и «Зенит» едва не пропустил — Ренан уже не первый раз замешкался под давлением и потерял мяч, а открыть счет Макарову не позволил Чистяков.

«Зенит» постепенно наращивал давление, и гол был вопросом времени. Оно настало в конце первого тайма: Нгамале срубил Малкома в штрафной, сам бразилец реализовал пенальти и вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров РПЛ.

В перерыве ни один тренер ничего не поменял, но «Динамо» стало настырнее в своих претензиях на мяч. Правда, во что-то конкретное это не выливалось: сине-бело-голубые достаточно уверенно отбивались от не самых хитроумных атак гостей.

Гол в стиле Халка

«Зенит» же играл по счету и на 68-й минуте удвоил его: Малком забил в стиле Халка. Второй гол будто бы на время деморализовал бело-голубых — сперва Смолов сделал что-то похожее на удар отчаяния, а следом Кутицкий на ровном месте привез атаку, которая завершилась попаданием Клаудиньо в перекладину. Вернейший эпизод упустил и Кассьерра — колумбиец обвел Шунина, но Майсторович вынес мяч с линии.

Хозяева успокоились, за что поплатились — Фомин нашел нужный момент для удара и отыграл один мяч. И после этого «Динамо» провело едва ли не лучший отрезок матча, в котором усилило давление на чемпиона. Но «Зенит» пресек все попытки гостей — Малком вывел Мостового на гол, который установил финальный счет. «Динамо» снижает шансы на попадание в тройку, а лидер РПЛ приближаются к десятому титулу еще на шаг.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
6
38
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сборная России возвращается на международную арену с флагом и гимном. Что ждать от Боливарианских игр АЛБА?
Исчезающий вид. В российском парном катании кризис с женщинами
Глава МВД Турции обвинил США в создании террористического государства
Захарова заявила о высылке более 20 дипломатов ФРГ из России
Украинские диверсанты устроили взрыв в локомотивном депо Мелитополя
Карчаа заявил о планах США омрачить предстоящую церемонию на АЭС «Аккую»
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Фомин — о поражении от «Зенита»: «Было желание и была надежда»
Семак объяснил, почему Родригао не вышел в старте на матч с «Динамо»
Йоканович: «Как рефери хотят уважительного отношения к себе, так и тренеры»
Семак: «Динамо» старалось играть агрессивно, прессинговать. Они ждали наших ошибок»
Йоканович: «Зенит» — команда уровня Лиги чемпионов, где много мастеровитых игроков»
Йоканович оценил назначенный в ворота «Динамо» пенальти в матче с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В РПЛ — аномалия с пенальти. Их больше, чем во всех топ-лигах Европы