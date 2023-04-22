Малком испортил «Динамо» юбилей. «Зенит» все ближе к золоту

Лидер РПЛ оторвался от второго места на 12 очков.

Первый матч бело-голубых после празднования 100-летия

Никто не скажет об этом официально, но «Зенит» определенно мечтает оформит десятое чемпионство в домашней встрече со «Спартаком» 7 мая. Теоретически это все еще возможно, хотя должно сойтись сразу несколько факторов. Главное — самим сине-бело-голубым нельзя терять очки.

Если «Зенит» на ходу придумывает себе необязательные задачи, то перед «Динамо» стоит вполне четкая цель: после вылета из FONBET Кубка России руководство бело-голубых озвучило стремление попасть в тройку премьер-лиги, пусть она и не выглядит соответствующей амбициям клуба. Третье место все-таки сейчас не дает никаких еврокубковых преференций, но в нынешней ситуации иного желать невозможно. Хотя в год празднования столетия «Динамо» рассчитывало на большее.

Обыграть «Зенит» в гостях — тоже лишь локальная задача. Но как раз за несколько дней до матча в Санкт-Петербурге клуб отметил 100-летие, и было бы идеально открыть новый век истории победой над лидером.

Высокий прессинг гостей

Слегка удивительно, что после неубедительной победы «Динамо» над «Пари НН» Славиша Йоканович сделал лишь вынужденные замены: Тюкавин затемпературил, поэтому в нападении вышел Смолов, а Сазонов из-за перебора желтых карточек уступил место в обороне Майсторовичу. У «Зенита» же в заявку вернулись Ерохин, Родригао и Мантуан, однако в основе никто из них не появился — Сергей Семак лишь предпочел Кузяева Мостовому.

Тактика тоже была подкорректирована. В Ростове-на-Дону «Зенит» отказался от выхода из обороны через короткий пас из-за высокого прессинга команды Валерия Карпина, но «Динамо» не так часто давит соперника в чужой штрафной, так что хозяева начинали матч привычными розыгрышами с ближним. Однако Йоканович явно попросил своих футболистов поддавливать Ренана, Чистякова и Кержакова, но пользы извлечь динамовцы из этого не смогли.

Вообще от «Динамо» можно было ждать такого же активного начала, как в мартовской кубковой встрече, когда действия Нгамале привели к голу на первой минуте. И Фомин неплохо бил примерно с той же точки, но Кержаков справился с ударом, пусть и не слишком уверенно.

Новый лучший бомбардир

У «Зенита» довольно долго ударов не было совсем — только попытка Кассьерры в середине первого тайма разбавила молчание. Забить могли и Малком, и Клаудиньо, но и «Зенит» едва не пропустил — Ренан уже не первый раз замешкался под давлением и потерял мяч, а открыть счет Макарову не позволил Чистяков.

«Зенит» постепенно наращивал давление, и гол был вопросом времени. Оно настало в конце первого тайма: Нгамале срубил Малкома в штрафной, сам бразилец реализовал пенальти и вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров РПЛ.

В перерыве ни один тренер ничего не поменял, но «Динамо» стало настырнее в своих претензиях на мяч. Правда, во что-то конкретное это не выливалось: сине-бело-голубые достаточно уверенно отбивались от не самых хитроумных атак гостей.

Гол в стиле Халка

«Зенит» же играл по счету и на 68-й минуте удвоил его: Малком забил в стиле Халка. Второй гол будто бы на время деморализовал бело-голубых — сперва Смолов сделал что-то похожее на удар отчаяния, а следом Кутицкий на ровном месте привез атаку, которая завершилась попаданием Клаудиньо в перекладину. Вернейший эпизод упустил и Кассьерра — колумбиец обвел Шунина, но Майсторович вынес мяч с линии.

Хозяева успокоились, за что поплатились — Фомин нашел нужный момент для удара и отыграл один мяч. И после этого «Динамо» провело едва ли не лучший отрезок матча, в котором усилило давление на чемпиона. Но «Зенит» пресек все попытки гостей — Малком вывел Мостового на гол, который установил финальный счет. «Динамо» снижает шансы на попадание в тройку, а лидер РПЛ приближаются к десятому титулу еще на шаг.