Это уже серьезно: «Зенит» проиграл «Динамо» и увяз в середине таблицы

Личка увозит победу из Санкт-Петербурга.

Вместо Семака — Тимощук и Вильям

Весенний матч против «Динамо» стал для «Зенита» худшим за весь прошлый сезон. Не с точки зрения качества игры, конечно, а из-за последствий. Бело-голубые вышибли чемпионов России из Кубка по пенальти, лишив «Зенит» шанса на трофейный дубль. Тогда же невская команда умудрилась пропустить уже на 12-й секунде, а во втором тайме интернет взорвался от неназначенного пенальти за фол Клаудиньо на Тюкавине. В общем, сине-бело-голубые стремились скорее забыть ту игру и отомстить столичной команде.

Но биться с «Динамо» «Зениту» пришлось без Сергея Семака — он получил красную карточку после матча с «Ростовом», поэтому за игрой своей команды наблюдал из президентской ложи. Обязанности Семака распределили его ассистенты: Анатолий Тимощук общался с прессой, а Вильям Оливейра руководил командой от бровки.

Вильям Оливейра. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Кошмарный Ренан

Зато перед игрой в заявку вернулся Вендел — правда, будущее бразильца все еще не определено, а сам он пока набирает форму. Но его появление на скамейке запасных — уже позитивный знак для «Зенита»: полузащитников такого класса у чемпионов просто нет. Неудивительно, что уже в перерыве тренерский штаб хозяев отправил блудного хавбека спасать игру.

А спасать ее пришлось из-за чудовищных действий обороны «Зенита». Весной Семак защищал Роберта Ренана и говорил, что ему необходима игровая практика. Но перспективный бразилец продолжал играть чрезвычайно авантюрно. Помогала Ренану лишь своевременная подстраховка и не самый высокий уровень оппонентов «Зенита», которые часто прощали юношу за ошибки.

Но «Динамо» не простило. Уже в начале матча Ренан на своей половине поля, не находясь под прессингом, отдал отвратительную передачу на Нгамале, запустившую результативную атаку гостей. Дальше он же зачем-то побежал к Тюкавину, хотя того опекал Эракович, а закончил тем, что купился на финт Нгамале.

Второй мяч «Динамо» — тоже по вине Ренана: он упустил Тюкавина за спину и толком не сопротивлялся в борьбе с ним. Константин без труда оформил дубль.

Неплохой отрезок Кассьерры

Конечно, позитив в первом тайме «Зенита» тоже был. Например, игра Кассьерры. Да, весь прошлый сезон колумбийцу жестко доставалось от болельщиков, но на старте этого он играет заметно лучше. Он мог забивать на 8-й минуте, но не дотянулся до мяча, а его непосредственные действия привели к автоголу Бальбуэны.

Крохотный отрезок с 5-й по 15-ю минуту чемпионы России вообще могут записать себе в актив. Но в футбол играют не отрезками, выключаться нельзя — иначе получится то, что произошло в эпизодах с обоими голам Тюкавина.

Выход Вендела

Еще по ходу первого тайма травму получил Захарян, и, вероятно, то же повреждение задней поверхности бедра выбило из строя Мостового прямо перед перерывом. Но штаб «Зенита» в любом случае намеревался делать перестановки и провел сразу тройную замену. Отправился отдыхать Ренан, вместо которого вышел Алип. Кроме того, появился Марио Фернандес, а также Вендел. Вряд ли бразильский хавбек в иной ситуации вышел бы на поле, ведь его форма далека от идеальной, но тут вариантов не было.

Схема тоже изменилась радикально — «Зенит» перешел на расстановку 3-5-2 с Караваевым в роли центрального защитника и Мантуаном в паре с Кассьеррой. При владении Фернандес уходил вперед, а Караваев смещался на привычную позицию, так что футболисты формировали гибрид. Но и «Динамо» перестроилось на оборонительную пятерку с выходом Сазонова, а плотный низкий блок «Зениту» всегда было труднее вскрывать. Да и не только ему, а кому угодно.

Шок в концовке

Когда у невской команды был Дзюба, сине-бело-голубые частенько извлекали максимум из навесов в штрафную. Но Кассьерра в воздушных единоборствах играет гораздо хуже Артема, поэтому подачи «Зенита» неэффективны.

Но здесь выхода, видимо, не было — и минуты с 60-й хозяева стали откровенно «грузить» мячи в динамовскую штрафную.

В качестве целей были выбраны не только Кассьерра, но и Марио Фернандес, который превратился в нападающего. Однако очень долго навесы не приносили «Зениту» ничего. Но в концовке проход Вендела и прострел бразильца, казалось, добыли петербуржцам ничью — Шунин неаккуратно отразил мяч, а Сергеев сыграл на добивании.

Но это было не все. Сперва Барриос получил красную карточку за опасный подкат, а в одной из следующих атак случился новый шок: Лаксальт из последних сил прострелил вдоль ворот, а Грулев замкнул передачу и принес «Динамо» невероятно эмоциональную победу.

2:3 — это поражение приносит «Зениту» еще больше боли, чем весеннее. Оно обнажает сразу несколько уязвимостей чемпиона, которые могут стоить ему очень дорого.