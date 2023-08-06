Это уже серьезно: «Зенит» проиграл «Динамо» и увяз в середине таблицы

Сегодня, 21:20
Весенний матч против «Динамо» стал для «Зенита» худшим за весь прошлый сезон. Не с точки зрения качества игры, конечно, а из-за последствий. Бело-голубые вышибли чемпионов России из Кубка по пенальти, лишив «Зенит» шанса на трофейный дубль. Тогда же невская команда умудрилась пропустить уже на 12-й секунде, а во втором тайме интернет взорвался от неназначенного пенальти за фол Клаудиньо на Тюкавине. В общем, сине-бело-голубые стремились скорее забыть ту игру и отомстить столичной команде.
Но биться с «Динамо» «Зениту» пришлось без Сергея Семака — он получил красную карточку после матча с «Ростовом», поэтому за игрой своей команды наблюдал из президентской ложи. Обязанности Семака распределили его ассистенты: Анатолий Тимощук общался с прессой, а Вильям Оливейра руководил командой от бровки.
Зато перед игрой в заявку вернулся Вендел — правда, будущее бразильца все еще не определено, а сам он пока набирает форму. Но его появление на скамейке запасных — уже позитивный знак для «Зенита»: полузащитников такого класса у чемпионов просто нет. Неудивительно, что уже в перерыве тренерский штаб хозяев отправил блудного хавбека спасать игру.
А спасать ее пришлось из-за чудовищных действий обороны «Зенита». Весной Семак защищал Роберта Ренана и говорил, что ему необходима игровая практика. Но перспективный бразилец продолжал играть чрезвычайно авантюрно. Помогала Ренану лишь своевременная подстраховка и не самый высокий уровень оппонентов «Зенита», которые часто прощали юношу за ошибки.
Но «Динамо» не простило. Уже в начале матча Ренан на своей половине поля, не находясь под прессингом, отдал отвратительную передачу на Нгамале, запустившую результативную атаку гостей. Дальше он же зачем-то побежал к Тюкавину, хотя того опекал Эракович, а закончил тем, что купился на финт Нгамале.
Второй мяч «Динамо» — тоже по вине Ренана: он упустил Тюкавина за спину и толком не сопротивлялся в борьбе с ним. Константин без труда оформил дубль.
Конечно, позитив в первом тайме «Зенита» тоже был. Например, игра Кассьерры. Да, весь прошлый сезон колумбийцу жестко доставалось от болельщиков, но на старте этого он играет заметно лучше. Он мог забивать на 8-й минуте, но не дотянулся до мяча, а его непосредственные действия привели к автоголу Бальбуэны.
Крохотный отрезок с 5-й по 15-ю минуту чемпионы России вообще могут записать себе в актив. Но в футбол играют не отрезками, выключаться нельзя — иначе получится то, что произошло в эпизодах с обоими голам Тюкавина.
Еще по ходу первого тайма травму получил Захарян, и, вероятно, то же повреждение задней поверхности бедра выбило из строя Мостового прямо перед перерывом. Но штаб «Зенита» в любом случае намеревался делать перестановки и провел сразу тройную замену. Отправился отдыхать Ренан, вместо которого вышел Алип. Кроме того, появился Марио Фернандес, а также Вендел. Вряд ли бразильский хавбек в иной ситуации вышел бы на поле, ведь его форма далека от идеальной, но тут вариантов не было.
Схема тоже изменилась радикально — «Зенит» перешел на расстановку 3-5-2 с Караваевым в роли центрального защитника и Мантуаном в паре с Кассьеррой. При владении Фернандес уходил вперед, а Караваев смещался на привычную позицию, так что футболисты формировали гибрид. Но и «Динамо» перестроилось на оборонительную пятерку с выходом Сазонова, а плотный низкий блок «Зениту» всегда было труднее вскрывать. Да и не только ему, а кому угодно.
Когда у невской команды был Дзюба, сине-бело-голубые частенько извлекали максимум из навесов в штрафную. Но Кассьерра в воздушных единоборствах играет гораздо хуже Артема, поэтому подачи «Зенита» неэффективны.
Но здесь выхода, видимо, не было — и минуты с 60-й хозяева стали откровенно «грузить» мячи в динамовскую штрафную.
В качестве целей были выбраны не только Кассьерра, но и Марио Фернандес, который превратился в нападающего. Однако очень долго навесы не приносили «Зениту» ничего. Но в концовке проход Вендела и прострел бразильца, казалось, добыли петербуржцам ничью — Шунин неаккуратно отразил мяч, а Сергеев сыграл на добивании.
Но это было не все. Сперва Барриос получил красную карточку за опасный подкат, а в одной из следующих атак случился новый шок: Лаксальт из последних сил прострелил вдоль ворот, а Грулев замкнул передачу и принес «Динамо» невероятно эмоциональную победу.
2:3 — это поражение приносит «Зениту» еще больше боли, чем весеннее. Оно обнажает сразу несколько уязвимостей чемпиона, которые могут стоить ему очень дорого.