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«Зенит» потерял Клаудиньо. Зато обыграл «Фенербахче» по пенальти

Гоша Чернов
Корреспондент
Футболист Михаил Кержаков.
Михаил Кержаков отбил два пенальти в матче с «Фенербахче».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Клаудиньо получил травму в матче с «Фенербахче».
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Футболист Дмитрий Васильев.
Дмитрий Васильев (справа).
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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В заключительном для себя матче на Кубке PARI Премьер чемпионы России одолели вторую команду Турции.
Россия. Кубок PARI Премьер.
09 июл, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
0:0
Фенербахче

Важный визит

Все знают, как сейчас сложно российским клубам договориться о товарищеском матче с иностранными командами, поэтому сам факт проведения представительного турнира в Санкт-Петербурге с участием «Нефтчи», «Црвены Звезды» и «Фенербахче» — это большой плюс для будущих взаимодействий с зарубежными партнерами.

Россия. Кубок PARI Премьер
«Зенит» — «Фенербахче» — 0:0 . Пенальти — 4:3
Серия пенальти: Малком — 1:0. Исмаил Юкшек — 1:1. Адамов — 2:1. Осайи-Самуэль — 2:2. Мостовой — 3:2. Жоау Педру — 3:3. Сутормин — 4:3. Росси — 4:3 (вратарь). Бакаев — 4:3 (вратарь). Ирфан Кахветжи — 4:3 (вратарь).
«Зенит»: Васютин (Кержаков, 46), Караваев (Круговой, 82), Чистяков (Адамов, 82), Дуглас Сантос (Ерохин, 82), Ренан (Алип, 64), Барриос (Коваленко, 46), Клаудиньо (Васильев, 26), Ду Кейрос (Сутормин, 82), Малком, Кассьерра (Бакаев, 64), Мантуан (Мостовой, 64).
Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Визит «Фенербахче» стоит выделить отдельно, ведь с Азербайджаном и Сербией Россию связывают давние крепкие отношения в футболе, а вот движение в направлении Турции только открывается.

Весной «Зенит» летал в Стамбул, где провел контрольный матч с сине-желтыми, а также заключил с ними партнерский договор. Но приехать в гости к «Фенербахче» — это одно, совсем другое дело — привезти турецкого гранда в Россию и посигналить другим иностранным клубам, что мы готовы принимать гостей и даже организовывать турниры с высоким уровнем участников.

Возвращение Барриоса

Результат имел второстепенное значение, но о турнирной таблице напомнить все же уместно: после победы над «Нефтчи» и поражения от «Црвены Звезды» «Зениту» нельзя было уступать, чтобы сохранить шансы на межсезонный трофей. Однако Сергею Семаку куда важнее было наиграть состав перед матчем за Суперкубок России с ЦСКА, который состоится уже в ближайшую субботу.

Ду&nbsp;Кейрос в&nbsp;матче &laquo;Црвена Звезда&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. Ду Кейрос уже забивает за «Зенит». Но побеждает «Црвена Звезда»

За несколько дней до игры в Санкт-Петербург прилетел Вильмар Барриос — это означало, что недоступными для тренерского штаба остаются только травмированный Родригао и форсирующий трансфер Вендел. Приезд колумбийца пришелся очень кстати: футболиста с аналогичным функционалом в «Зените» нет, что лишний раз доказали два первых матча турнира.

На этот раз Барриос вышел в основе. Учитывая отсутствие Вендела и Родригао, стартовый состав сине-бело-голубых напоминал тот, что должен выйти на битву с ЦСКА, за одним исключением — едва ли место в воротах займет Васютин. Вообще «Зенит» в этой игре дал поиграть многим, однако в понедельник состоится еще один контрольный матч, против петербургского «Динамо», — там с первых минут наверняка появятся резервисты.

Клаудиньо получил травму в матче с «Фенербахче».
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Травма Клаудиньо

Если бы это была официальная игра в оптимальных составах, то «Зенит» не считался бы явным фаворитом даже дома. Но «Фенербахче» проводил лишь первую товарищескую игру лета, входит в сезон с новым тренером Исмаилом Карталом и выпустил на матч с чемпионом России резерв: из вышедших с первых минут твердым футболистом основы в прошлом чемпионате считался только опорник Виллиан Арао. Миши Батшуайи, Эмре Мор и Джошуа Кинг не попали в заявку, а звездный новичок Эдин Джеко остался в запасе. К экс-форварду «Интера» было приковано особое внимание — прошлой осенью капитан сборной Боснии публично высказывался против матча своей национальной команды с Россией.

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В ослабленном составе «Фенербахче» долго не мог создать ничего внятного, а вот «Зенит», напротив, постоянно давил на чужие ворота и имел несколько хороших моментов. Всякий раз на передовой оказывался Кассьерра, но Матео то не вкладывал мяч партнеру в ногу, то медлил с ударом, то банально мазал.

Без забитых мячей главным событием первого тайма стала травма Клаудиньо. На 12-й минуте бразилец получил болезненный удар, схватился за колено, но продолжил игру. Однако спустя некоторое время понял, что матч для него окончен, и лег на газон. Громадная потеря для «Зенита» перед матчем за Суперкубок.

Футболист Дмитрий Васильев.
Дмитрий Васильев (справа).
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Включение турок

Вместо Клаудиньо вышел игрок-открытие двух стартовых матчей — 19-летний Дмитрий Васильев, который тут же прессингом заставил ошибиться голкипера. Другой новый для основы полузащитник Ду Кейрос тоже был заметен и вполне мог отличиться — Ирфан Эгрибаят неудачно отразил мяч после дальнего удара бразильца, однако подоспевший на отскок Густаво Мантуан забить не сумел.

Как и в двух предыдущих матчах, к концу первого тайма «Зенит» просел и стал позволять соперникам больше, чем в начале встречи.

Если «Нефтчи» и «Црвена Звезда» перед перерывом забили, то «Фенербахче» ограничился лишь голевым моментом: Сердар Дурсун и Бурак Кападжак с разницей в пару секунд могли открывать счет, но Васютин выстоял.

После перерыва турки не остановились. Они обошлись без замен и продолжили усиливать давление на ворота «Зенита». Семак как раз выпустил Кержакова и заменил Барриоса, которому рано играть больше 45 минут. Уход колумбийца явно повлиял на ход встречи: «Фенербахче» выиграл центр поля во втором тайме и выглядел лучше сине-бело-голубых.

Герой Кержаков

В отличие от предыдущих матчей, на этот раз Семак не переключался на схему с тремя центральными защитниками, что может косвенно указывать на отказ от идеи играть так с ЦСКА. Зато тренерский штаб использовал Малкома в качестве центрфорварда, хотя на скамейке остался Сергеев. Лучшему бомбардиру «Зенита» прошлого сезона явно не хватало пространства в середине поля, хотя на финише встречи он создал момент для Мостового — единственный у «Зенита» за весь второй тайм.

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Удивительно, но достаточно насыщенная игра так и завершилась без голов в основное время. По регламенту в данном случае назначается серия пенальти, и в ней точнее оказались хозяева: Бакаев промазал, но Кержаков отразил два удара футболистов «Фенербахче» и вырвал победу для своей команды.

Но результат, как мы уже сказали, здесь вторичен. Сейчас куда важнее понять, сколько пропустит Клаудиньо. До Суперкубка осталось меньше недели.

Клаудиньо
Михаил Кержаков
Футбол
ФК Зенит
ФК Фенербахче
ФК ЦСКА (Москва)
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