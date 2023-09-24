Абаскаль пошел по пути Карреры. После приезда итальянца в Москву «Спартак» второй раз подряд побеждает 1:0

Обозреватель «СЭ» — о дерби с «Динамо».

Абаскаль стабилизировал состав. И в нем нет Джикии

Это была типично Карреровская победа времен чемпионского сезона «Спартака». Уже через несколько часов после матча мне вдруг подумалось о том, что красно-белые одержали две «сухие» и минимальные виктории подряд ровно после того, как в Москву впервые за четыре года приехал синьор Массимо — на матч памяти Ильи Цымбаларя. И, словно под флюидами итальянца, всегда пропускавшие до того спартаковцы начали побеждать с фирменным счетом культового тренера!

Если кто-то усмотрел здесь некий намек, вынужден разочаровать — это не более чем совпадение, и отнимать лавры у Гильермо Абаскаля не собираюсь. Равно как не отрицаю того факта (это было бы глупо), что после матча с «Краснодаром» и ухода на перерыв для сборных призывал к отставке испанца и не видел в его работе перспектив. Но Абаскалю очень помогла пауза, за которую он смог привести и себя, и команду в адекватное состояние. Это было видно и по тональности его интервью, о чем я также писал. До сборных мне действительно казалось, что все, тупик. Сейчас все выглядит так, что я ошибался. Но игра пока все равно далека от совершенства, о чем можно было услышать и от Квинси Промеса в перерыве, да и сам Абаскаль после матча восторгов по поводу собственно футбола не излучал. Но результат — есть.

Также красно-белые должны сказать спасибо Александру Максименко, который, выйдя на замену после перерыва, буквально стоял на голове, отбивая и удары, и добивания. Как знать, тащил ли бы так его тезка Селихов, если бы не получил очередную травму (по словам Абаскаля, он повредил спину) и остался на поле? До игры я говорил о том, что в этом сезоне Макси сильнее, что он и доказал. Играть должен именно он!

Да, в конце Промес упустил два стопроцентных момента (сейв Антона Шунина и промах по пустым воротам), но к тому времени «Динамо» уже раз пять могло сравнять. Игра была ничейная.

В дерби главное все-таки счет на табло. Тренеры любят говорить, что часто игра и уверенность набираются через результат. Даже не особо заслужив сегодня победы, «Спартак» взял три очка и вернулся в группу лидеров. Идет теперь четвертым, и обогнать его может только «Урал». И то эта перспектива крайне умозрительна — ведь играть ему в гостях с лидером, с «Краснодаром».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Уверен на 99 процентов, что с «Крыльями» капитан «Спартака» Георгий Джикия в третий раз подряд останется на лавке, потому что после двух 1:0 подряд центральных защитников не меняют. Иначе будет, только если Абаскаль вдруг решит сыграть в три центральных. Но вы же видели на последних минутах дерби с «Динамо», что команда перестроилась на такую схему: Абаскаль заменил Алексиса Дуарте, но выпустил не Джикию, а Никиту Чернова, и сдвинул в центр обороны Даниила Хлусевича.

Если же схема останется прежней, то хоть Дуарте и играл не безошибочно, не думаю, что тренер будет искать от добра добра. Оборона наконец-то стабилизировалась, четыре защитника в двух матчах кряду были одни и те же, и вообще в составе по сравнению с «Сочи» случилась лишь одна перестановка. После бесконечной ротации вслед за перерывом на сборные тренер, кажется, определился со стартовым сочетанием в чемпионате. Это очень важно и приносит результат.

Тем не менее совершенно не согласен с теми спартаковскими блогерами, которые напрямую увязывают отсутствие на поле персонально Джикии и два «сухаря» подряд. Вообще не понимаю подобного отношения вроде как переживающих за команду людей к капитану, который бьется за нее до последнего, играет на уколах и выходит на поле, невзирая на достаточно серьезные травмы. Это лишний раз подтверждает теорию, что статус капитана «Спартака» — штука весьма огнеопасная. Предшественник Джикии Денис Глушаков испытал это на себе в полной мере, а теперь, когда Георгию нужно переподписывать контракт, кажется, настала его очередь. От всей души желаю ему перенести эти испытания и доказать все на поле.

На сегодня конкуренцию он, однако, проигрывает — уж точно такому же левше, как он, Срджану Бабичу. Пожалуй, с первого, чемпионского сезона в «Спартаке», когда шла борьба за место в составе между Сальваторе Боккетти, Сердаром Таски, Ильей Кутеповым и пришедшим зимой из «Амкара» Джикией, он ни с чем подобным не сталкивался. Не сомневаюсь, что к возникшей впервые за много лет ситуации он адаптируется. Но пока — как есть.

Пас Соболева

Читаю оперативное интервью Егора Титова в «СЭ» о дерби «Спартак» — «Динамо». На вопрос Виталия Айрапетова (по моему убеждению, очень недооцененного автора, из чьих бесед всегда многое извлекаю), была ли роль Соболева в голе больше, чем, собственно, Бонгонды, Егор Ильич, плеймейкер, неожиданно начинает со снайпера:

«Я бы все-таки не принижал роль Бонгонды. Принять такой мяч, обработать на скорости одним касанием, пробросить себе на ход, да еще и под левую ногу, успеть пробить, так как его накрывал соперник, — дорогого стоит! Если бы он сделал паузу, лишнее касание, его бы заблокировали».

Последняя фраза особенно важна. Вот вспомните пару моментов у «Динамо» в первые 15 минут второго тайма — у Хорхе Карраскаля и Константина Тюкавина. Они именно брали паузу, именно делали лишнее касание — и в первом случае Даниил Хлусевич, а во втором — Алексис Дуарте летели в подкатах и накрывали людей, которые, не начни они улучшать позицию, могли и должны были забивать.

Единственное, что в реплике Титова смущает, если я ее правильно понял, — это «да еще и под левую ногу». Чему тут удивляться, учитывая, что Бонгонда — левша? Не понимаю. Он и должен был — под левую ногу.

Я бы скорее удивился, что штатный правый вингер Бонгонда в голевом эпизоде оказался слева, а штатный центрфорвард Соболев — у правой бровки, и вот в этом попробовал бы разобраться — ситуативно это было или задумано. Такой попытки не увидел.

А вот пас Соболева Титов оценил по достоинству:

«Саня увидел рывок Бонгонды, находясь у бровки! Пас просто великолепен! Я люблю футбол не только за голы, но и за блестящие передачи. Тут снимаю перед Соболевым шляпу. Все выполнено идеально».

Я бы даже сказал — не у бровки, а за бровкой. Получив мяч от Промеса, он успел в одно касание сделать внешне легкий, «щечкой», но далеко не самый короткий пас на ход Тео, а сам по инерции отлетел к рекламным щитам.

В прошлом сезоне меня не раз поражало, как Соболев, габаритный форвард, чувствует мяч, игру и может отдавать очень тонкие передачи. Я бы хотел видеть этот его скилл чаще — он украшает игру. В отличие от его падений от первого прикосновения, которые в дерби тоже были, и меньше их не становится. Ну а про карточки за недисциплинированное поведение и прочий треш уже и не говорю.

Соболев — сильный, разноплановый и гармоничный форвард. Он должен сосредоточиться на главном, на том, что умеет, на своих сильных сторонах. Сейчас ему для этого сделано все — других центральных нападающих в «Спартаке» просто нет. Он вчистую выиграл конкуренцию у Николсона: Шамар на все забил, и от него избавились. Как и от Бальде — что, на мой взгляд, напрасно, поскольку Кейта более гибкий, чем ямаец, идеально вошел в коллектив и мог подстраховывать несколько позиций.

А тут еще и Павел Мелешин получил травму, и Соболев остался вообще один. Это повод для того, чтобы начать более ответственно относиться к себе и к команде, понять свою роль в ней. А она велика. И того, что он периодически себе позволяет, в силу своего уровня позволять не имеет права.

Осознав это и внутренне собравшись, повзрослев, Соболев станет большим мастером и авторитетом в «Спартаке» и для его болельщиков. Как у футболиста у него все для этого есть. Остается сделать шаг вперед как личности.

Бразильская система динамовцев обернулась «сухарем»

Повреждение Диего Лаксальта, не позволившее ему выйти на поле в дерби, стало огромным бонусом для «Спартака». Из того состава, который выбрал Марцел Личка, вообще было непонятно, как «Динамо» собиралось обороняться. Только если по бразильской системе: «Вы забьете нам сколько сможете, мы вам — сколько захотим».

В итоге «Динамо» забило ноль, хотя это, безусловно, было несправедливо. Но одна, отдельно взятая игра справедливости и не подразумевает, тогда как в сезоне в целом ее гораздо больше.

У Абаскаля в составе не было, помимо Джикии, не успевшего до конца восстановиться Руслана Литвинова, а также Романа Зобнина: он единственный выпал из первых одиннадцати после «Сочи». Вместо него в центре поля появился Данил Пруцев — один из важнейших элементов кубковых 4:1. Это должно было дать баланс и разум при переходе от обороны к атаке, чего при отсутствии обоих игроков пары Литвинов — Пруцев быть не может.

Я также предполагал, что при таком составе «Динамо» и игре красно-белых в четыре защитника виделось неразумным отсутствие Олега Рябчука. Кем-то на левом фланге надо же было сдерживать группу атаки «Динамо» — как думалось, не Даниилом Хлусевичем же! Но эта проблема решалась самими же бело-голубыми, выпустившими на правый фланг атаки Карраскаля, который провалился и дал свободно дышать Хлусевичу.

В целом состав «Спартака» оказался вполне адекватен. Такого резкого перекоса в сторону атаки, как у Лички, или обороны видно не было. И быстрый гол красно-белых в связи с этим меня не сильно удивил. Про диагональ Соболева, два касания и удар Бонгонды третьим мы уже говорили — но не стоит забывать и то, как Дуарте отобрал мяч у Федора Смолова на выходе из своей штрафной, и как Промес подхватил его, пробросил мимо Николаса Маричаля и протащил почти от своей штрафной до чужой половины поля. Это показало, как даже самые атакующие игроки в «Спартаке» вышли с настроем работать на оборону и на развитие атаки, а не только на завершение. Осталось понять — почему ближайшим к Тео игроком, за спину которому пошел мяч, был мексиканец Чавес? Где вообще находились защитники «Динамо»?

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартаку» до перерыва повезло с крестовиной того же Чавеса, который и перед этим классно пробил в створ, — Селихову пришлось сильно постараться, чтобы отбить не перед собой. И у Бителло был классный момент. То есть даже до перерыва, в худшем для себя из двух таймов, «Динамо» по моментам как минимум не уступило.

Красно-белые при этом играли достаточно аккуратно и сбалансированно. Слаженнее «Динамо», у которого в центре поля случались частые потери мяча (о чем позже говорил и Марцел Личка) и не видно было свойственных бело-голубым быстрых атак. Это, как мне кажется, домашняя работа Абаскаля — играя довольно низко, «Спартак» лишал «Динамо» его главных козырей. У «Динамо» отсутствовало пространство за спинами спартаковских защитников. Поэтому основные моменты до перерыва случались благодаря дальним ударам.

Лучшим у «Спартака», как и во всех последних матчах, по мне, был центральный защитник Бабич. Непроходимый — по крайней мере пока. Он скреплял всю оборонительную конструкцию красно-белых и действовал сверхнадежно. Если не считать одного необдуманного паса назад после спонтанного подключения к атаке по флангу. Но ни к чему это не привело.

Как не привели и собственные попытки динамовцев отыграться. Но в послематчевом интервью я не видел у Лички особой тоски, поскольку атаковало «Динамо» много, а когда играешь в свой футбол, то сегодня результата нет, а завтра он придет.

Красно-белые обогнали конкурента на очко, но если в следующем туре обеим командам предстоят сложные выезды — соответственно в Самару и в Грозный, то через тур «Спартак» сыграет с ЦСКА, а «Динамо» примет «Факел». Спартаковский календарь на этом отрезке выглядит сложнее.

Матчи в Самаре и с ЦСКА прояснят в гораздо большей степени, что представляет собой этот «Спартак». Регулярно выигрывать вопреки игре и моментам невозможно. Надо прибавлять. Но так же, как свобода лучше несвободы, победы лучше непобед.