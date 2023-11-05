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Сегодня, 13:20

«Клаудиньо показал: если ты мастер — сыграешь на любом поле». Орлов о матче «Балтика» — «Зенит»

Орлов подвел итоги матча «Зенита» против «Балтики»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Матео Кассьерра, Родригао и Клаудиньо
Матео Кассьерра, Родригао и Клаудиньо.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Комментатор Геннадий Орлов — о победе «Зенита» в Калининграде (2:0).

— Нужно отдать должное «Балтике» за первый тайм. Очень четкие действия команды Cергея Игнашевича. Хозяева не прижимались к воротам, а старались прессинговать довольно высоко. Калининградцы хорошо держали мяч, большими силами переходили на половину поля гостей.

В Калининграде никому не бывает легко. Посмотрите последние результаты. «Ахмат» и «Оренбург» здесь уступили, «Ростов» и «Краснодар» также потеряли очки. Не все выдерживают такое давление.

Но в этой встрече «Балтике» не хватило сил на все 90 минут. Сказалась разница в классе во втором тайме. За счет более точных передач, большей конкретики впереди питерцы взяли верх. Команда Игнашевича просто подустала.

Форвард &laquo;Зенита&raquo; Иван Сергеев (в&nbsp;центре) празднует забитый гол. «Зенит» снова первый. Минимум на сутки

Я бы не стал все валить на поле. Да, наверное, тяжеловатое. Но разве можно его сравнить с тем, которое мы увидели в Воронеже на матче «Факел» — «Спартак»? Да, играть было непросто, но все равно же комбинации, особенно во втором тайме, проходили.

«Зенит» добавил, стал действовать чуть быстрее впереди, калининградцы просто не успели в нескольких моментах. Если разбирать первый гол, Вендел не бил, а именно отдавал под удар Сергееву! Это исполнительское мастерство. А какое видение поля! Бразилец мгновенно оценил ситуацию. Ну и защитники «Балтики» растерялись, не прикрыли, потеряли концентрацию. Слишком все быстро случилось.

Клаудиньо вышел на полчаса и как освежил игру! И пас отдал голевой великолепный Кассьерре, и еще выводил Изидора на третий гол. Он всем показал: если ты мастер, можешь играть на любом поле.

Я бы отметил Родригао. Весь верх снял! Когда он был травмирован, «Зенит», как правило, проигрывал «второй этаж» у своих ворот. Теперь проблема, похоже, решена. Очень уверенно действует этот защитник.

Никто не выпадал из игры «Зенита». Хотя, наверное, не так активен был Мантуан. КПД у него не слишком высокий. Мог бы, конечно, и поинтереснее сыграть. Все упирается в точность передач. Вот Мантуану, Караваеву и Круговому еще надо много работать над этим важнейшим элементом! Вроде бы и ситуация безобидная, а они теряют мячи. На скорости не могут сориентироваться и принять верное решение, найти адресата. Вот эти нюансы и говорят о многом.

Ведь какой своевременный пас отдал Клаудиньо Изидору, когда тот должен был забивать третий гол! Кто еще так может в «Зените»? Вендел? Да, возможно. Однако Клаудиньо я все-таки считаю более тонким исполнителем. Ну, хорошо — Вендел и Клаудиньо. Это европейский уровень. А потом-то — пропасть!

Питер пока вышел на первое место, но каких-то глобальных выводов делать не стоит. В следующем туре нас ждет, наверное, главный матч осени — «Зенит» — Краснодар".

Команда Семака набирает обороты. Но нельзя не сказать и про «Факел», который обыграл в гостях «Ахмат». Вы же знаете, что в нашей программе «Футбольная столица» мы проводим опрос среди мэтров тренерского цеха — Валерия Газзаева, Юрия Семина и Валерия Непомнящего. Так вот в октябре они единогласно назвали лучшим тренером месяца в РПЛ Сергея Ташуева. Как преобразовалась команда при нем! По словам Газзаева, воронежцы просто раздавили «Спартак» по всем параметрам, по всем компонентам. В трудных условиях проявляется характер, самоотдача. При Ташуеве «Факел» гораздо острее в завершающей стадии, точнее и конкретнее.

ФК Балтика
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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