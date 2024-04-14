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Сегодня, 09:30

«Зенит» и без Вендела играл с большим запасом. Где был Кордоба?» Орлов — о матче сезона

Орлов отреагировал на победу «Зенита» над «Краснодаром»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
«Зенит» обыграл «Краснодар» (2:1).
Фото ФК «Зенит»
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Комментатор Геннадий Орлов — о победе «Зенита» в Краснодаре.
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
13 апр, 17:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:2
Зенит

— Конечно, «Зенит» победил заслуженно. Закономерный результат. Индивидуальное мастерство питерцев выше. Это очевидно. Ну и тактически гости были сильнее.

Болельщики сине-бело-голубых опасались Кордобу. Но где он был, что он сегодня показал? Ничего! Нужно отдать должное защитникам «Зенита» — Эраковичу и Нино.

 
Футболисты &laquo;Зенита&raquo; празднуют победу над &laquo;Краснодаром&raquo;. «Зенит» выиграл главный матч весны. «Краснодар» повержен, у чемпиона — «+4»

Не могу сказать, что гол «Краснодара» вытекал из логики событий. Все-таки Алип выбил мяч неосмотрительно, игроку такого уровня нужно действовать надежнее. Ему стоило оценить ситуацию и голову убрать (улыбается). Мяч вообще покидал пределы поля! Ну что поделаешь — не хватило опыта. Ошибка...

Но ведь, по большому счету, «Зенит» до перерыва превзошел хозяев по количеству моментов. Мог забивать Педро, затем Мостовой. Педро не хватило хладнокровия — ему всего 18. Можно было взять паузу и исполнить. А Караваев? Ему-то опыта не занимать! Почему же он не оценил ситуацию и не пробил первым касанием в дальний угол? В итоге его удар накрыли. Не нужно было продвигаться вперед. Пробей сразу — и все. В футболе все решают нюансы.

Считаю, даже без Вендела «Зенит» переиграл соперника в центре поля. Понравился Клаудиньо — был очень активен, вовлечен в игру. Барриос был неплох. Правда, немного насторожили его ошибки. Раньше он все-таки действовал надежнее.

Честно говоря, предполагал, что Артур, забивший решающий гол, выйдет с первых минут. Но решение Семака себя оправдало. Тренер выпустил его на второй тайм, на левый фланг. Артур здорово держал мяч, четко все исполнил. Почувствуйте разницу между Мантуаном и Артуром. Вспомните последнюю минуту встречи. Зачем Мантуан пробивал? Справа же набегал Сергеев — покати ему, в чем проблема? Пусть посмотрит повтор эпизода. Мы вновь возвращаемся к вопросу принятия решений...

И тем не менее «Зенит» играл с большим запасом. Даже без Вендела. Так что все по делу.

 
Вячеслав Караваев и&nbsp;Артур. Чемпионская гонка окончена. Даже у неидеального «Зенита» нет конкурентов в РПЛ

Ну а какие могут быть вопросы к Мусаеву? Он в команде всего несколько недель. Кардинально поменять тактику, стиль игры за такой короткий отрезок сложно. Пожалуй, он мог в этой ситуации только как-то повлиять на настрой своих подопечных. И, в принципе, южане действовали самоотверженно. К настрою хозяев вопросов нет. Просто мастерства не хватило.

Сегодня немного под другим углом посмотрел на Алонсо. Если помните, включал его вместе с Бабичем в символическую сборную РПЛ по итогам первой части сезона. Но в этой встрече он все же многовато ошибался. А вот Нино произвел на меня сильное впечатление! И ведь он еще, как говорится, не разозлился, не показывает своего максимума. Я же видел его матчи в чемпионате Бразилии. Там он брал игру на себя, выгрызал все мячи, забивал головой на стандартах.

«Зенит» оторвался от «Краснодара» на четыре очка. Но рано короновать питерцев. Чемпионат продолжается. Согласен с Семаком, который рассматривал встречу с «быками» просто как календарную игру чемпионата. Расслабляться рано. Просто «Зенит» показал: он силен и без Вендела.

Ждал ли от «Краснодара» более смелой игры? Все же идет от головы, от уверенности в своих силах. А ее нет. Психология... Хозяева неплохо работают с мячом, но точно не лучше, чем зенитовцы. В чем они превзошли гостей? Сегодня — ни в чем.

Сперцян старался, но он же один. Не было сыгранной тройки в середине поля. Осенью мне нравился треугольник Сперцян — Черников — Кривцов. Сегодня с первых минут вышел Кастаньо. Видны его качества. Но ему пока не хватает взаимопонимания с партнерами. Ну и нужно сказать о заслуге гостей, которые не позволили «быкам» показать содержательный футбол именно в середине поля.

Рано ставить точку в чемпионской гонке. Все-таки на какие-то матчи «Зениту» не хватает мотивации. Но если подопечные Семака продолжат играть в свою силу, наверное, их уже никто не остановит.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Геннадий Орлов
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