«Краснодар», в главном матче за золото нельзя играть один тайм! Теперь можно смело проводить церемонию награждения «Зенита»

Обозреватель «СЭ» — о центральном матче второго круга.

С чемпионством все ясно?

После субботнего матча «Краснодар» — «Зенит» можно смело проводить церемонию награждения, пусть даже Сергей Семак от подобных высказываний, морщась, отмахивается и приписывает их недоброжелателям его команды.

Казалось бы, четыре очка отрыва за семь туров до конца — отрыв далеко не такой убедительный, чтобы делать такие выводы. Но важен контекст. А он таков, что, кроме «Краснодара», конкурировать с чемпионом некому, а «быки» в разгар сезона сменили главного тренера и начали ломать все, что построили.

Даже в Лиге чемпионов, на топ-уровне, где, однако, все решают матчи на вылет, такое может прокатить. Но не в гладком чемпионате, не в игре вдолгую. И не с соперником, который выигрывает уже пять лет подряд и в паре шагов от того, чтобы выиграть в шестой. Когда ты имеешь дело с командой, обладающей таким бронебойным свежим чемпионским опытом, давать ей четырехочковый гандикап — это все.

И когда мне напоминают историю 2004 года, когда ЦСКА Валерия Газзаева растерял такое же четырехочковое преимущество в трех последних турах, то отвечаю: та команда еще ни Кубок УЕФА не выиграла, ни даже двух комплектов золотых медалей не взяла — а только один, в 2003-м. А потом еще и тренеров поменяла — сначала назначив недавно почившего Артура Жорже, летом же вернув Газзаева. Все это — перестройка требований. Как сейчас происходит у «Краснодара».

«Зенит» же почти шесть лет уже тренирует один и тот же человек и столько же с ним выигрывает. Подбор игроков у Семака, конечно, меняется, кое-какие акценты в игре — соответственно, тоже, но базовые принципы остаются неизменными. Как говорил Валерий Лобановский, до которого Сергею Богдановичу, понятно, еще далеко: «Принципы не меняются, принципы совершенствуются».

Пусть «Зенит» после ухода Малкома в этом сезоне не так убедителен, как в предыдущие годы, — нельзя сказать, что золото лежит бесхозным и его просто надо кому-то подобрать. Хозяин есть. И во втором тайме в Краснодаре напомнил, кто он. И судейство в конкретном случае, что бы ни говорил Мурад Мусаев, ни при чем.

А при чем — сильно подозреваю, «смена быков на переправе». Один раз из ста фокус, подобный замене Ивича Мусаевым в очке от первого места, наверное, и может сработать — и тогда это воспринимается как гений управленческого чутья. Но на сей раз исключения из правила не случилось. Говорю это безо всякого злорадства — наоборот, всячески желал долгожданного успеха Сергею Галицкому и его клубу. Но чуда не произошло.

Педро и Александр Черников. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

При равной игре до перерыва «Краснодар» был яростнее в борьбе

Что по первому тайму бросилось в глаза — яростная заряженность хозяев на выигрыш каждого единоборства. Когда Мусаев перед игрой говорил: «Мы должны быть смелыми!» — на деле это выразилось не в каких-то ярких и красивых атаках, в которых участвовало большое количество игроков, а в том, что игроки «быков» в каждом эпизоде шли до конца. Получал, допустим, мяч Клаудинью — на него одновременно летели Черников со Сперцяном и выдирали мяч, и такое происходило не раз.

Игра в целом была равной. Но вот именно эта ярость в единоборствах — то, что в первом тайме, по мне, отличало команды в пользу хозяев, которых гнал вперед заполненный прекрасный стадион. Антураж был — просто топ. Сказать, что зрелище ему соответствовало — как и в первом круге, не могу. Зато накал, как и в первом круге, до перерыва соответствовал безусловно.

А еще разница в первом тайме заключалась в том, что «Зенит» свой момент (у Педро на 11-й минуте) упустил, а «Краснодар» серией ошибок зенитовцев в одном эпизоде воспользовался. «Обрез» того же Педро при пасе Андрею Мостовому — второй рванул для передачи на ход, первый отдал в ноги. Затем после навеса Оласы в штрафную — легкомысленная скидка Нуралы Алипа в центр. А там недоработка Клаудинью, удар Оласы — и вынимайте.

Конечно, на «Краснодар» здорово работало отсутствие из-за дисквалификации Вендела. Оно имело еще и такие последствия, что глубже пришлось опуститься Клаудинью, который играл в центре поля с Вильмаром Барриосом и чувствовал себя в этой безумной куче явно неуютно. И именно Клаудинью, как я уже сказал, не сыграл по Оласе, когда это было больше всего надо. Смотрел, как уругваец навешивает, потом бежит на скидку — и вовремя не среагировал. Навыка нет, автоматизма.

А предматчевая версия, что «Зенит» сыграет в четыре защитника, тогда как пару Барриосу составит Дуглас Сантос, не материализовалась — Семак решил сыграть в три центральных, учтя еще, вероятно, и неполную готовность Дугласа к матчу из-за повреждения. Не выпустить важнейшего для команды игрока тренер позволить себе не мог, но требовалось максимально облегчить ему задачу. А в центре она всегда самая трудоемкая и насыщенная борьбой.

Ни Ахметова, ни Васильева, ни Коваленко — варианты для замены Барриосу — Семак выставить с первых минут не решился, счел, что их уровень до игры такой важности недотягивает. До перерыва решение в пользу Клаудинью не работало, в том числе потому что бразилец тратил почти все силы на разрушение.

А с Оласой, забившим первый гол с игры в профессиональной карьере (!), причем с «чужой» правой, получилась символичная история. На первых минутах — откровенная провокация и симуляция в ситуации с Мостовым, в которой, однако, судьи разобрались хладнокровно. А на 16-й — отличный гол. Южная Америка, а конкретно — уругвайский футбол за четверть часа во всех его проявлениях!

Страхиня Эракович и Эдуард Сперцян. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Почему «Краснодар» забыл выйти на второй тайм?

Меньше всего можно было ожидать, что «Краснодар» забудет выйти на второй тайм. С чего бы? Ведь он до перерыва был так агрессивен в борьбе, позиционно почти безупречен и сконцентрирован. Но вдруг у гостей и пространства море появилось, и между линиями оказалось можно отдавать. И уже на 47-й минуте Клаудинью оказался гораздо ближе к чужим воротам, чем до перерыва, и «черпаком» отдал пас Матео Кассьерре. Тот при вялом сопровождении Хуниора Алонсо спокойно развернулся и с линии штрафной закрутил мяч под дальнюю штангу. 1:1 — и изумление, как можно было с такой беспечностью опекать лучшего снайпера первенства.

Сперва я подумал, что «Зенит» в перерыве перешел на игру в четыре защитника и тем самым на какое-то время поставил в тупик соперника. Всегда ведь, когда происходят такие изменения в игре, рискуешь перетеоретизировать, объяснив их какими-то тактическими перестановками. Но коллега Александр Дорский в комментариях к моему оперативному сообщению на этот счет поправил меня: схема у «Зенита» не изменилась. Изменились исполнители: с выходом после перерыва Артура вместо Алипа бразилец занял место Дугласа Сантоса на левом фланге, а сам Сантос отправился в тройку центральных защитников.

И все же показалось, что в рамках той же схемы функции некоторых игроков — в частности, Клаудинью — несколько изменились, и его участие в созидательных действиях стало гораздо более активным, чем до перерыва. Хотя, возможно, это объяснялось изменениями в игре «Краснодара»...

Едва питерцы сравняли счет, как должно было стать и 1:2, но Мостовой, выйдя один на один, попал в Матвея Сафонова. В тот момент еще подумалось, что «Зенит» может об этой расточительности сильно пожалеть. Хотя это Мусаеву надо было думать, как реагировать на новую ситуацию на поле. Тренер не придумал, и вскоре 1:2 все-таки стало, причем завершение Артура получилось как под копирку с голом Кассьерры, только поближе. Главный тренер «Краснодара» явно промедлил с заменой Кади, который «плыл» к тому времени уже несколько минут, и за Артуром недоработал именно он.

Нино и Эдуард Сперцян. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Не просто линия защиты, а вся оборонительная игра «быков» рассыпалась до такой степени, что в это просто невозможно было поверить. И в борьбе, в отличие от первого тайма, они были уже намного мягче. Мусаев после матча говорил, что это арбитр Иванов в первом тайме дал максимальный допуск в единоборствах, а после — свистел вообще все. Допускаю, конечно, что профессионалам виднее, но лично мне в глазах эти изменения не бросились. Факт, что принципиальных ошибок бригада арбитров, как мне кажется, не совершила. Тогда как «Краснодар» вышел на второй тайм совсем другим.

Я специально поинтересовался у одного известного тренера вратарей, можно ли упрекать за пропущенные голы Сафонова. Он ответил: «Точно нет! Первый — хорошее исполнение, обводящий удался идеально. По второму голу — есть неписаное правило: не пускать игрока в центр, направлять к лицевой линии. Потому что из центра у вратаря шансов намного меньше, что в данном случае и произошло».

Теперь меняться нужно было «Краснодару», но ему это совершенно не удалось. Потому что действовать по лекалам Ивича он уже права не имел, а по Мусаеву — еще не научился. Вернее, не вспомнил. Можно сколько угодно говорить, что скамейка «Зенита» намного убедительнее краснодарской, но ведь, допустим, лавку ЦСКА, тем более без Виллиана Роши и Игоря Дивеева, мощной точно не назовешь, однако замены Владимира Федотова полностью перевернули матч с «Локомотивом».

Чтобы главная интрига чемпионата (не беру борьбу за третье место и низ таблицы) не иссякла в этот уикэнд, «Краснодар» просто обязательно должен был сравнивать. Нужен был новый Торнике Окриашвили — помните его «бисиклету», победный мяч «Зениту» в добавленное время ударом «ножницами» через себя? Ждал, что Эдуард Сперцян реализует штрафной с прекрасной позиции — но мяч попал в «стенку». Может, стоило дать пробить с другой ноги Оласе, раз уж у того в этот день шло?

Вместо чудо-спасения «быков» случилось удаление Тормены. И «Зенит» — в целом по игре совершенно заслуженно — стал ближе к золоту, чем когда-либо в этом чемпионате. Рискну предположить, что очередной титул он уже не отпустит.