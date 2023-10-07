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РПЛ

Сегодня, 17:30

«Сергеев — Кассьерра пока не дотягивают до дуэта Дзюба — Азмун. А Абаскалю надо дать время до зимы». Орлов о матче в Сочи

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Иван Сергеев (справа).
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Комментатор Геннадий Орлов — о победе «Зенита» в гостевом матче с «Сочи» (2:0).
Россия. Премьер-лига. 11-й тур
07 окт, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
0:2
Зенит

— Конечно, гости играли с ощутимым преимуществом. Но были отрезки, когда «Сочи» нагнетал, создавал моменты. Защита и средняя линия команды Семака в отдельных эпизодах недоработала.

И тут, безусловно, нужно отдать должное вратарю. Адамов сегодня показал, что готов претендовать на пост номер один в «Зените». Очень уверенная игра в его исполнении. Хорош на выходах, намертво забирал мячи. Безошибочно играл ногами.

&laquo;Зенит&raquo; победил &laquo;Сочи&raquo; в&nbsp;матче 11-го тура РПЛ 7&nbsp;октября 2023 года. «Зенит» расправился с «Сочи» и вернулся в топ-3. Кризис позади?

Ну и дважды действительно выручил сине-бело-голубых. В частности, впечатлило его спасение после удара вышедшего на замену бразильца Мигела. Мяч в угол летел. Кстати, очень добротное приобретение южан. Перспективный футболист, произвел впечатление.

С точки зрения психологии важная победа для сине-бело-голубых. Понравился сегодня Мантуан. Да, не все получалось, но он старается играть в стиле Малкома, чаще начал брать игру на себя. Это обнадеживает. Физически хорошо готов.

Вот по Сергееву есть некоторые вопросы. Вы же видели, что он был недоволен (возможно, собой), когда его заменили. Да, отдал великолепный голевой пас Кассьерре. Но ему еще не хватает легкости, резкости. Все-таки они в паре с Кассьеррой мало прессингуют защитников, не терроризируют, что называется, оборону соперника. Тут примером для них может служить дуэт Азмун — Дзюба. Те форварды больше напрягали соперников. Пока Кассьерра с Сергеевым не дотягивают до прежних нападающих. Надо быть более мобильными, более активными, надо чаще отскакивать от своих опекунов для приема мяча!

Неплохо вышел на замену Изидор. Инициативный. Мог забить третий гол, убежал от защитника. Показал, что находится на правильном пути.

По пенальти все очевидно. Повторы все показали. Заика же сделал это движение рукой, отодвинул ее от туловища. Хозяевам не повезло, но 11-метровый назначен верно.

Разговоры о том, что Безбородов не должен судить «Зенит»? Ну а почему не должен? Я же уже достаточно давно призывал к тому, чтобы мы отказались от географического принципа. Хорошо, что это наконец-то произошло. Сегодня Владислав, считаю, отсудил спокойно, нормально. К нему нет претензий. Повторюсь, надо уходить от географической зависимости. Назначили Безбородова — он четко сработал, не дал поводов усомниться в себе.

Гильермо Абаскаль. Дерби с ЦСКА — час икс для Абаскаля в «Спартаке». Он выберется или провалится? Рабинер — перед матчем тура РПЛ

Завтра московское дерби. Для меня фаворит в этом матче все же ЦСКА. Армейцы более сбалансированы в линиях. К тому же у «Спартака» не будет играть Соболев.

Не поддерживаю разговоры о том, что Абаскаля надо уволить в случае поражения. Это какие-то пожарные пересуды... Такое давление сейчас оказывается на испанца. Кто только не высказывается. Президент федерации тенниса, депутат Госдумы и так далее. На мой взгляд, какие-то безапелляционные заявления. Не знаю... Считаю, что надо дать Абаскалю время — доработать до зимы. Так будет логичнее. А после первой части сезона уже принимать решения.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
08 окт, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

Денис Адамов
Иван Сергеев
Матео Кассьерра
ФК Зенит
Владислав Безбородов
Геннадий Орлов
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