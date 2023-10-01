«Оренбург» прекрасен! Кризис «Зенита»? Ну он же не пять матчей проиграл». Орлов — о поражении питерцев

Комментатор Геннадий Орлов — о поражении «Зенита» в Оренбурге (1:3).

— Какой хороший матч! Заслуженная победа «Оренбурга». Хозяева сыграли прекрасно! Потрясающие скорость, прессинг, физическая готовность. В мотивации, самоотдаче «Оренбург», считаю, превзошел команду Семака.

Защитники «Зенита» просто-напросто спали, когда пропускали все три мяча. Но что бросилось в глаза? Что удивило? Обычно при стандартах у своих ворот есть четкое распределение, кто играет первым по верховому мячу. Это же подробно разбирается на установке. В «Зените» всегда были такие исполнители. Иванович, хорошо это получалось и у Дзюбы. Поэтому странно, что с первых минут не играл Родригао. Конечно, его не хватило. А Эракович и Алип почему-то не пошли на мяч в эпизоде со вторым голом оренбуржцев. Загадка...

Понимаю, почему в перерыве Семак заменил Кругового и Сутормина. Круговой активно лез вперед, но куда он отдавал пасы, как он обострял? Все время потери, сплошные передачи в ноги соперникам. Отсюда и невысокий КПД... Да и в обороне не преуспел. В одном эпизоде проиграл борьбу игроку гостей на линии штрафной. Круговой просто поставил ногу и почему-то упал. Но, во-первых, защитнику ни в коем случае падать нельзя. Во-вторых, если у тебя мяч на ноге, так ты попытайся его откинуть хотя бы в сторону. Но Круговой потерял мяч — пошла голевая атака... Ну не то это качество игры. Увы, не то.

Сутормин по природе своей не защитник. Не хватает навыков. К сожалению, опаздывал за нападающими «Оренбурга». Нет, Сутормину лучше действовать в полузащите. Оборона — не его сильная сторона.

При всем при том «Зенит» создал много моментов. Подвела реализация. Вспомните хотя бы, какой шанс до перерыва был у Вендела, когда он обокрал защитника, но не переиграл вратаря. Браво, Сысуев!

После перерыва «Зенит» тоже нагнетал, обострял, но, опять же, надо отдать должное Сысуеву. Очень добротный матч в его исполнении. Изидор не смог перевернуть ход встречи. Он еще достаточно молод, у него, надо признать, мало приемчиков, мало нестандартных ходов. Изидор, конечно, способный парень, но надо добавлять. После ухода с поля Клаудиньо игра питерцев впереди обеднела.

«Зенит» нельзя обвинить в отсутствии желания, но сегодня не хватило мастерства. Ну и глупейшие ошибки в обороне. С выходом Родригао все стало гораздо надежнее. Он-то как раз здорово играет на стандартах у своих ворот.

В составе хозяев я бы выделил Мансилью, Веру. А как потрясающе сыграл Воробьев! Парень постоянно нацелен на ворота. Молодец. «Оренбург» великолепно выходит из обороны в атаку на высокой скорости, через пас! Повторюсь, результат закономерен.

Я не разделяю разговоры об игровом кризисе «Зенита». Ну ладно вам. Кризис — это когда пять поражений, а не два. Семаку просто надо правильно расставить игроков. Выставить оптимальный состав на следующий матч. Моменты же создаются.