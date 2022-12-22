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Сегодня, 13:53

Агент Барриоса надеется на отмену дисквалификации после драки со «Спартаком»

Микеле Антонов
Корреспондент
Вильмар Барриос.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, в разговоре с «СЭ» отреагировал на подачу клубом апелляции на решение о дисквалификации трех игроков по итогам матча Кубка России против «Спартака» (0:0, 4-2 — по пен.).

«Это абсолютно верное решение. Мы очень надеемся, что дисквалификация Барриоса будет отменена!» — сказал Поссо «СЭ».

Матч «Зенит» — «Спартак» в Кубке состоялся 27 ноября. После завершения основного времени встречи на поле возникла драка, по итогам которой были удалены футболисты Малком, Родригао, Вильмар Барриос (все трое — «Зенит»), Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон (все — «Спартак»).

КДК принял решение дисквалифицировать всех этих игроков на 6 матчей Кубка страны.

Вильмар Барриос
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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