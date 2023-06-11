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Кубок России

Сегодня, 21:45

Акинфеев повторил рекорд Кубка России по числу титулов

Кирилл Бурдаков
Статистик
Футболист Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА по пенальти обыграл «Краснодар» и в восьмой раз в истории стал обладателем Кубка России. Вратарь красно-синих Игорь Акинфеев повторил рекорд Кубка по количеству выигранных титулов, догнав многолетних партнеров по ЦСКА — Сергея Игнашевича и Элвера Рахимича.

По шесть трофеев есть в активе братьев Березуцких, Дейвидаса Шембераса, Вагнера Лав и Юрия Жиркова, по пять — у Игоря Чугайнова, Андрея Соломатина, Владимира Маминова, Евгения Алдонина и Чиди Одиа.

Любопытно, что из группы рекордсменов за армейский клуб не выступали только Чугайнов («Торпедо» и «Локо») и Маминов («Локо»).

Все футболисты, выигравшие Кубок России более шести раз

Игрок

Команды (годы)

Трофеи

Сергей Игнашевич

Локомотив (2001), ЦСКА (2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013)

7

Элвер Рахимич

ЦСКА (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013)

7

Игорь Акинфеев

ЦСКА (2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2023)

7

Дейвидас Шемберас

ЦСКА (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011)

6

Алексей Березуцкий

ЦСКА (2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013)

6

Василий Березуцкий

ЦСКА (2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013)

6

Вагнер Лав

ЦСКА (2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013)

6

Юрий Жирков

ЦСКА (2005, 2006, 2008, 2009), Зенит (2016, 2020)

6
Игорь Акинфеев
Кубок России
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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