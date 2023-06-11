Акинфеев повторил рекорд Кубка России по числу титулов

ЦСКА по пенальти обыграл «Краснодар» и в восьмой раз в истории стал обладателем Кубка России. Вратарь красно-синих Игорь Акинфеев повторил рекорд Кубка по количеству выигранных титулов, догнав многолетних партнеров по ЦСКА — Сергея Игнашевича и Элвера Рахимича.

По шесть трофеев есть в активе братьев Березуцких, Дейвидаса Шембераса, Вагнера Лав и Юрия Жиркова, по пять — у Игоря Чугайнова, Андрея Соломатина, Владимира Маминова, Евгения Алдонина и Чиди Одиа.

Любопытно, что из группы рекордсменов за армейский клуб не выступали только Чугайнов («Торпедо» и «Локо») и Маминов («Локо»).

Все футболисты, выигравшие Кубок России более шести раз