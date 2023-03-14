«Акрон» — «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию матча FONBET Кубка России

14 марта в Жигулевске «Акрон» примет «Локомотив» в первом матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России. Игра пройдет на стадионе «Кристалл», начало — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Акрон» — «Локомотив». В прямом эфире видеотрансляция встречи будет доступна на канале matchtv.ru. Она начнется в 17.00 мск.

Ранее команда Михаила Галактионова вылетела из Пути РПЛ Кубка, где проиграла по сумме двух матчей «Спартаку» (2:5 — общий счет).

26 февраля «Акрон» выиграл у «Торпедо» (2:0) в 1/4 финала Пути регионов Кубка.