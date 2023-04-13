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Сегодня, 16:24

«Акрон» реализовал 90 процентов билетов на матч со «Спартаком» за два дня продаж

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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В пресс-службе «Акрона» рассказали «СЭ» о ходе продаж билетов на полуфинальный матч Пути регионов FONBET Кубка России против «Спартака».

Встреча пройдет на стадионе «Кристалл» в Жигулевске, который вмещает 3010 зрителей.

«Все, что планировали реализовать на закрытой продаже, уже продано. Это 90 процентов от вместимости стадиона. Примерно 2700 билетов. Оставшиеся билеты будут реализованы в рамках открытой онлайн-продажи на сайте клуба», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Матч «Акрон» — «Спартак» состоится 19 апреля, начало — в 16.30 по московскому времени.

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ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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