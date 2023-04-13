Зделар считает странным формат FONBET Кубка России: «Мне нужно было адаптироваться»

Сегодня, 14:04
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в комментарии для «СЭ» оценил формат FONBET Кубка России.
— Виктор Мозес так и не понял формат Кубка России. Понимаете ли вы его?
— Для нас тоже было сложно понять, потому что это сложно объяснить. Сейчас я уже понимаю эту схему, что в случае проигрыша ты вылетаешь из Пути РПЛ в Путь регионов.
— Вам нравится этот формат?
— Очевидно, он немного странный, потому что я никогда не играл в таком турнире. Но, как и остальным, мне нужно было адаптироваться.
— Есть мнение, что в РПЛ нужно ввести систему плей-офф по примеру Австрии и других стран.
— Я не тот человек, кто будет решать. Есть страна, есть РФС. Они будут решать. Честно говоря, мне нравится то, как сейчас проходит чемпионат. Мы играем дважды с каждым соперником. Потом определяется чемпион.
ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, в котором сыграет против «Урала». Первый матч состоится 19 апреля, ответная игра запланирована на 2 мая.
Победитель по сумме двух встреч пройдет в финал Кубка страны, в котором сыграет против победителя финала Пути регионов.