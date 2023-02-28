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Кубок России

Сегодня, 09:59

Алаев надеется, что медийные клубы примут участие в следующем розыгрыше FONBET Кубка России

Алина Савинова
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Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о возможном участии медийных футбольных клубов в FONBET Кубке России.

«Примут ли участие клубы Медиалиги в следующем розыгрыше Кубка России? Надо обращаться к коллегам из РФС. Лично я на это надеюсь. Их первый год получился успешным. Я за то, чтобы они участвовали. По моему мнению, получился отличный опыт», — приводит «РБ Спорт» слова Алаева.

В текущем сезоне в Кубке России принимали участие два клуба медиалиги — «Амкал» и 2Drots. Московский клуб вылетел на стадии 1/64 финала, уступив в серии пенальти санкт-петербургской «Звезде» (2:2, пенальти — 2:4). Блогерская команда 2Drots проиграла «Текстильщику» во встрече 1/128 финала (1:1, пенальти — 3:5).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-alaev-nadeyus-kluby-medialigi-primut-uchastie-v-sleduyushhem-rozy-gry-she-kubka-rossii/
Кубок России
Александр Алаев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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