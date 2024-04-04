Гришин: «У ЦСКА появилось важное преимущество перед домашним матчем с «Балтикой»

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин прокомментировал победу над «Балтикой» (1:0) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Игра боевая, потому что «Балтика» — силовая команда. ЦСКА забил отличный мяч, но у «Балтики» возникало много моментов. Здорово выручал Тороп. Если резюмировать, то победа ЦСКА досталась тяжело, но мы получили важное преимущество перед домашним матчем. Я уверен, что ЦСКА пройдет «Балтику» в Кубке России», — цитирует Metaratings.ru Гришина.

Ответный матч между командами состоится в Москве 16 апреля.