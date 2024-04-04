Мостовой: «Абаскаль живет и отдыхает в нашей стране. Меньше о нем говорить надо»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля после поражения от «Зенита» (1:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России-2023/24.

«Это не приговор Абаскалю. Сейчас в шутку говорю, после новости о том, что стартовый состав ему подсказывает Бог: Семак, видимо, в первом тайме тоже послушал Бога... Это шутка, но я своего мнения по Абаскалю не менял. Он живет и отдыхает в нашей стране, с той зарплатой, которая у него есть. Он никогда даже в футбол не играл. До чего докатились? Меньше о нем говорить надо. Он работает и получает удовольствие», — сказал Мостовой.

Ответная игра 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 16 апреля в Санкт-Петербурге.

Софья Грецкая