Гришин: «ЦСКА играл намного лучше. «Краснодару» повезло, потому что счет мог быть и разгромным»

Российский тренер Александр Гришин поделился мнением о матче между ЦСКА и «Краснодаром» в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России (3:0).

«ЦСКА играл намного лучше и контролировал игру: полное превосходство и в построении игры, и желании. «Краснодару» повезло, потому что счет мог быть и разгромным! В ответной встрече надо играть по счету и, думаю, в этой паре все ясно. ЦСКА должен пройти дальше и спокойно готовиться к игре на первенство России! Заболотный и Чалов забили свои голы, и это самое главное для нападающих», — приводит Sport24 слова Гришина.

Ответная игра между командами пройдет 28 февраля и начнется в 19.30 по московскому времени.