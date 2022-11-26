Мостовой: «Не знаю, буду ли смотреть «Зенит» — «Спартак», все-таки ЧМ идет»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Судя по таблице, «Спартак» уже вышел, а «Зениту» нужна победа. Конечно, «Зенит» хочет уйти на мажорной ноте на перерыв и, наверное, приложит все усилия чтобы выиграть. Ну а у «Спартака» цель выхода уже выполнена, поэтому они проиграли «Крыльям Советов». И сейчас — ну, проиграют и проиграют «Зениту», ничего страшного, — цитирует Metaratings Мостового. — Честно сказать, особо не знаю, буду ли смотреть этот матч. Все-таки чемпионат мира идет. Смотришь и получаешь удовольствие, что люди играют, тепло, солнышко, болеют, переживают. Есть возможность посмотреть и «Спартак» с «Зенитом» и я, конечно, буду переключать и смотреть».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 27 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.00 по московскому времени.

«Спартак» лидирует в группе B Кубка России с 12 очками, «Зенит» идет на третьей строчке с 9 очками. В первом круге групповой стадии красно-белые победили со счетом 3:0.