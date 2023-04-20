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Кубок России

20 апреля, 22:54

Экс-арбитр Николаев: «У судьи был легковесный повод для назначения пенальти на Заболотном»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший арбитр Алексей Николаев высказался о судействе в матче полуфинала Пути регионов Кубка России между ЦСКА и «Уралом» (1:1).

«В ситуации с фолом в штрафной площади «Урала» на Заболотном защитник сам придумал себе проблему. Антон находился спиной к воротам, а защитник борцовским захватом свалил Заболотного. Да, нападающий немного подрисовал свое падение, но это его право. После просмотра видеоповтора главный арбитр принял решение назначить пенальти. Был повод для назначения пенальти, пусть и легковесный», — приводит слова Николаева «Евро-Футбол.ру».

Вторая игра состоится 2 мая в Екатеринбурге.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005094226_arbitr_nikolaev_u_arbitra_byil_legkovesnyiy_povod_dlya_naznacheniya_penalti_na_zabolotnom
Футбол
Кубок России
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Николаев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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