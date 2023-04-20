Экс-арбитр Николаев: «У судьи был легковесный повод для назначения пенальти на Заболотном»

Бывший арбитр Алексей Николаев высказался о судействе в матче полуфинала Пути регионов Кубка России между ЦСКА и «Уралом» (1:1).

«В ситуации с фолом в штрафной площади «Урала» на Заболотном защитник сам придумал себе проблему. Антон находился спиной к воротам, а защитник борцовским захватом свалил Заболотного. Да, нападающий немного подрисовал свое падение, но это его право. После просмотра видеоповтора главный арбитр принял решение назначить пенальти. Был повод для назначения пенальти, пусть и легковесный», — приводит слова Николаева «Евро-Футбол.ру».

Вторая игра состоится 2 мая в Екатеринбурге.