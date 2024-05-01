Амарал рассказал о шорт-листе кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал шорт-лист кандидатов на пост главного тренера команды.

«У нас есть шорт-лист, имен назвать не могу. Процесс происходит так же, как и в скаутинге. Российский специалист? При выборе тренера мы не будем основываться на паспорте. Нам важны его качества. Тренер, который должен возглавить «Спартак», должен понимать реальность», — сказал Амарал.

Ранее Амарал заявил, что главным тренером красно-белых может остаться исполняющий обязанности Владимир Слишкович.

41-летний босниец временно возглавил «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля в середине апреля. Ранее он входил в тренерский штаб испанца.

1 мая «Спартак» на выезде обыграл «Динамо» (2:0) во второй стадии 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России. В финале пути регионов красно-белые сыграют с победителем матча «Ростов» — «Балтика».