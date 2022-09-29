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Кубок России

29 сентября, 23:23

Дуглас Сантос: «У нас было много брака с первых минут. Это не похоже на нас»

Дуглас Сантос назвал причину поражения «Зенита» от «Спартака» в Кубке России
Микеле Антонов
,  
Севастиан Терлецкий

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос назвал причину поражения от «Спартака» в матче группового этапа Кубка России (0:3).
— Почему проиграли?

— Пожалуй, главный фактор, что не показали свою игру. У нас было очень много брака с первых минут. Это не похоже на нас. Отличалась игра от того, что было в чемпионате.

— Что говорили в раздевалке?

— То что говорится в раздевалке, остается там. Недонастрой? Считаю, у нас должна быть максимально сильная мотивация на любую игру. Мы должны соответствовать званию чемпиона.

ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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