Дуглас Сантос: «У нас было много брака с первых минут. Это не похоже на нас»

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос назвал причину поражения от «Спартака» в матче группового этапа Кубка России (0:3).

— Почему проиграли?

— Пожалуй, главный фактор, что не показали свою игру. У нас было очень много брака с первых минут. Это не похоже на нас. Отличалась игра от того, что было в чемпионате.

— Что говорили в раздевалке?

— То что говорится в раздевалке, остается там. Недонастрой? Считаю, у нас должна быть максимально сильная мотивация на любую игру. Мы должны соответствовать званию чемпиона.