Дуглас Сантос: «У нас было много брака с первых минут. Это не похоже на нас»

29 сентября, 23:23
Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос назвал причину поражения от «Спартака» в матче группового этапа Кубка России (0:3).
— Почему проиграли?
— Пожалуй, главный фактор, что не показали свою игру. У нас было очень много брака с первых минут. Это не похоже на нас. Отличалась игра от того, что было в чемпионате.
— Что говорили в раздевалке?
— То что говорится в раздевалке, остается там. Недонастрой? Считаю, у нас должна быть максимально сильная мотивация на любую игру. Мы должны соответствовать званию чемпиона.