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Сегодня, 14:40

Бушманов считает, что «Спартак» победит «Акрон» со счетом 2:0

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов считает московский клуб фаворитом в матче Пути регионов FONBET Кубка России с «Акроном».

«Естественно, «Спартак» является фаворитом в матче с «Акроном» и должен проходить тольяттинцев, несмотря на то что играют на выезде. Но легкой прогулки для красно-белых в матче не будет. В кубковой игре все может сложиться по-разному. Думаю, что будет напряженный матч и от «Спартака» потребуются максимальный настрой и концентрация с первых минут. У красно-белых много игроков, которые могут решить исход матча как в атаке, так и в середине поля, и в обороне. Думаю, что «Спартак» победит «Акрон» со счетом 2:0», — цитирует Бушманова Metaratings.ru.

Матч между командами пройдет 19 апреля на стадионе «Кристалл» в Жигулевске и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/bushmanov-dumayu-chto-spartak-pobedit-akron-so-schetom-2-0-244489/
Евгений Бушманов
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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