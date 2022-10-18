Калачев — о матче «Динамо» — «Ростов»: «Карпин выставит самый сильный состав»

Бывший футболист «Ростова» Тимофей Калачев поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Кубка России, в котором желто-синие встретятся с «Динамо».

«Игра в любом случае получится интересной. «Динамо» нужно выигрывать, потому что они на третьем месте в группе. Для «Ростова» этот матч очередная проверка. Сегодня Карпин выставит самый сильный состав, потому что до игры с «Факелом» еще будет время восстановиться. Явного фаворита в этом матче нет. У «Динамо» есть преимущество — домашний стадион. Только родная арена может помочь бело-голубым», — приводит слова Калачева «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Ростов» пройдет сегодня, 18 октября. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 20.30 по московскому времени.