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Сегодня, 14:41

Павлюченко заявил, что его возвращения в футбол ждать не стоит: «Тема с «Уфой» закрыта»

Павлюченко заявил, что его возвращения в футбол ждать не стоит
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении в футбол.

«Тема с «Уфой» закрыта, о чем я и говорил. Возвращения ждать не стоит? На сегодняшний день да», — сказал Павлюченко «СЭ».

Павлюченко завершил карьеру в октябре 2022 года. Форвард выступал за ногинский клуб «Знамя» и получил восьмиматчевую дисквалификацию за неспортивное поведение, после чего решил уйти из футбола.

В начале 2023 года 41-летний россиянин сообщил, что может подписать контракт с «Уфой».

Роман Павлюченко
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