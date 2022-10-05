Хачатурянц: «Финал Кубка России в «Лужниках»? Правильное и вовремя принятое решение!»

Экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение РФС провести финал Кубка России-2022/23 на стадионе «Лужники».

«Финал Кубка России будет в «Лужниках»? Это правильное и, самое главное, вовремя анонсированное решение», — сказал Хачатурянц «СЭ»

Финальный матч турнира пройдет в июне 2023 года.

Финал Кубка России-2021/22 также проходил на стадионе «Лужники». В матче за трофей «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1. В этой игре был установлен рекорд посещаемости за всю историю турнира. На арене присутствовало 69 306 зрителей.