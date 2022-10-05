Ижевский «Зенит» проиграл «КАМАЗу» в Кубке России

«КАМАЗ» в гостях обыграл «Зенит-Ижевск» (1:0) в матче 1/32 финала Кубка России. Победный гол забил Дамир Таликин на 90+3-й минуте.

Таким образом, ижевский клуб завершил выступление в турнире. «КАМАЗ» вышел в следующий раунд.