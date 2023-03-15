Защитник «Зенита» Чистяков — о неназначенном пенальти: «По-моему, там ничего не было»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Динамо» (1:1, пенальти — 4:5).

— Момент с неназначенным пенальти вы видели?

— Видел. По-моему, там ничего не было. Почему? Потому что не было фола. Если судья и ВАР посмотрели и не назначили пенальти, значит не было.

— Есть ощущение, что, не взяв Кубке, сезон кажется неполноценным?

— Неполноценен? Конечно, клуб ставил задачу взять Кубок и чемпионат. Обидно, но теперь это позади. Не нужно переживать, впереди ЦСКА.

— Неудачный старт «Динамо» в этом году не убаюкал «Зенит»? Была недооценка?

— Не было никакой недооценки. Не помню, чтобы мы так плохо начали. Мы на этом акцент не делали.

— Вы играли с Ренаном. Успели оценить его качество игры?

— Он качественный защитник. Он бразилец, отличный первый пас.

— Не кажется, что он не полностью раскрывает свой потенциал?

— Нужно обосноваться. Он только приехал из другой страны. Ему надо влиться в коллектив и привыкнуть к нашему чемпионату.

— Что-то рассказал ему о нашем чемпионате?

— Нет. Перед игрой сказал ему действовать, как действовать нужно и все.

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6). И «Краснодар», который переиграл «Ахмат» (3:0).